Piepjonge winnaars in het zwembad? Bondscoach Faber vindt dat niet zorgelijk

Het onverwachte brons voor de gemengde estafetteploeg betekende een welkome opsteker. Anders zou het Nederlandse zwemmen wel erg een one-man-show worden, in de persoon van Arno Kamminga. Bondscoach Mark Faber noemt het een belangrijke prestatie. Met twee mannen en twee vrouwen excelleren op een olympisch nummer dat alle zwemslagen behelst, geeft volgens hem aan dat deze lichting van Nederland goed is.

De relatief jonge afvaardiging heeft naar behoren gepresteerd, concludeert Faber. Slechts vier van de zestien deelnemers werden in de series uitgeschakeld. De rest haalde de halve of hele finale. “Dat is een goed moyenne.”

Kamminga

Dat Kamminga zich na zijn zilver op de 100 meter schoolslag moest terugtrekken voor de dubbele afstand, was een pijnlijke streep door meer succes. Er is bloed afgenomen, maar de uitslag is nog niet binnen - waarschijnlijk velde een virus hem. Faber heeft Kamminga tegen zichzelf in bescherming moeten nemen. “Iemand over de kling jagen kan iedereen, maar we hebben hopelijk nog meer jaren voor de boeg. We moeten zuinig zijn op Arno’s lichaam. De eerste paar dagen heeft hij op mentale kracht gezwommen, maar op een gegeven moment was het op.”

Tieners

Internationaal trok het goud van de Canadese Summer McIntosh de aandacht, niet in de laatste plaats door haar leeftijd. Ze is vijftien en won de 200 meter vlinderslag en de 400 meter wisselslag. In 2011 won er voor het laatst een leeftijdsgenoot, de Chinese Ye Shiwen. Een andere tiener, de 17-jarige Roemeen David Popovici, was in Boedapest de beste op de 100 en 200 meter vrije slag. Moet de zwemsport daar blij mee zijn, in een tijd waarin er veel aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag in de topsport en in het verlengde daarvan voor de kwetsbaarheid van jonge talenten?

Faber vindt dat het in de juiste context gezien moet worden. Hij stelt juist dat de zwemsport volwassener wordt. “Er gaat steeds meer geld in om. Daardoor blijven de sporters langer actief en is de prestatiedichtheid groter. Hier pakt ook een 40-jarige Braziliaan een medaille. Die tieners zijn er altijd geweest. Ik vind dat niet zorgelijk. Het zijn de exceptionele talenten, de uitzonderingen.”

Record

Nee, niet Caeleb Dressel (25) vestigde een record. De zevenvoudig olympisch kampioen verliet Boedapest vroegtijdig, met ‘slechts’ twee gouden medailles op zak. De teammanager van de Amerikaanse ploeg, Lindsay Mintenko, wilde niet zeggen of dat vanwege fysieke of mentale problemen was. “Dit was de juiste beslissing voor Caelebs gezondheid op de lange termijn.”

Landgenoot Katie Ledecky nam de honneurs waar: zij won dit toernooi haar 22ste WK-medaille. Daarmee is ze de meest succesvolle vrouw ooit. Alleen Michael Phelps heeft er meer: 26. Faber noemt haar een fenomeen. “Op de 1500 meter is ze halverwege sneller dan de beste achter haar op de 800 meter. Dat inspireert.”

Transgenders

Commotie was er dit WK ook. In de coulissen van de Duna Arena stelde wereldzwembond Fina strikte regels op voor transgenders. Alleen jongens die voor hun twaalfde verjaardag hun transitie naar meisje hebben afgerond, mogen bij de vrouwen meedoen. Faber vindt het een hele lastige discussie. Hij onthoudt zich voor nu van commentaar. “Het congres was gelijktijdig met de wedstrijden. Ik heb nog niet de tijd gehad om me er in te verdiepen.”

Zijn werkgever, de Nederlandse zwembond KNZB, heeft al wel laten weten een werkgroep op te richten om het Fina-besluit te bestuderen. “Het uitgangspunt van de KNZB is dat sport van en voor iedereen is.”

