Pidcock, een nieuwe alleskunner op wielen

Thomas Pidcock werd maandag olympisch kampioen op de mountainbike, als jongste winnaar ooit. De 21-jarige Engelse wielrenner is zo’n typische exponent van een nieuwe generatie. Net als Van der Poel en Van Aert is hij goed op bijna alles op twee wielen. Op het stoffige parcours in Izu bleek hij ook extreem goed uit de voeten te kunnen met de mountainbike. Hij won, vóór de zeer ervaren Mathias Flückiger en de Spanjaard David Valero Serrano.

Pidcock is met zijn 58 kilo een vedergewicht in het wielrennen. In eigen land wordt hij al getipt als een toekomstig ronderenner. Als junior won hij al eens Parijs-Roubaix in die categorie. Ook op de mountainbike en op de crossfiets ontpopte hij zich als een nieuw multitalent in de schaduw van Van der Poel en Van Aert.

Een volwaardig contract op zijn 22e

Als hij over drie dagen (30 juli) 22 wordt heeft hij al een volwaardig contract bij een van de beste ploegen ter wereld (Ineos) op zak. Zeker dit voorjaar liet hij zijn potentie op de weg zien. Hij won de Brabantse Pijl vóór Van Aert en had in bijna alle andere grote (klassieke) wedstrijden waaraan hij deelnam een prominente rol. Hij werd 6de in de Waalse Pijl, 5de in de Strade Bianchi (winnaar: Van der Poel) en 2de in de Amstel Gold Race (winnaar: Van Aert).

Het tekent de veelzijdigheid van de aanvaller uit Leeds. Die liet hij ook maandag in Izu zien. Amper hersteld van een sleutelbeenbreuk in juni reed hij vanaf het begin met de besten mee in de olympische mountainbikewedstrijd. In de vierde ronde liet hij de andere kanshebbers achter zich – Van der Poel was toen al over de kop gevlogen. In een swingende stijl bouwde hij zijn voorsprong gestaag uit. Wild zwaaiend met een Engelse vlag kwam hij over de finish.

