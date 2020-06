Peter Bosz: Leverkusen was niet moedig genoeg tegen Bayer München

Realisme voerde de boventoon nadat Bayer Leverkusen, sinds december 2018 onder leiding van Bosz, was terechtgewezen door koploper Bayern München (2-4). Nee, de komende vier speelronden geen spannende ontknoping in de Bundesliga. Integendeel: als alles meezit voor Bayern München, dan kan de Rekordmeister (29 landstitels) komend weekend al kampioen worden tegen Borussia Mönchengladbach.

Ook Bayer Leverkusen, de nummer vijf van de Bundesliga, ontnam de lijstaanvoerder elke illusie. Hoopgevend mocht de beginfase nog zijn, een korte periode van dominantie, met als bekroning de openingstreffer van Alario, maar daarna kreeg de thuisclub voetballes van het elftal van trainer Hans-Dieter Flick.

Bosz had opnieuw zijn bekende blufpoker gespeeld. Hij startte met slechts drie verdedigers tegen Bayern, een formatie die gemiddeld drie doelpunten per wedstrijd scoort. “Dat zag er misschien moedig uit, het team speelde zelf alleen niet moedig genoeg. Als je Bayern wil verslaan, moet je durven voetballen”, erkende Bosz na afloop op de persconferentie.

Dan blijkt ineens hoeveel ruimte er achter de verdediging ligt

De ommekeer werd ingeleid door Diaby, die op het middenveld - toen Bayer Leverkusen een offensieve stellingname had - na een half uur balverlies leed en de bezoekers vrije doortocht kregen. Coman verzorgde de gelijkmaker, Goretzka en Gnabry beslisten het duel nog voor rust: 1-3.

Opvallend was de ruimte die Bayern München telkens geboden werd. En dat blijft een repeterend verhaal in de speelwijze van Bosz. Zijn manschappen spelen op volle kracht vooruit, waarbij een dieptepass van de tegenstander alle pressing in één keer tenietdoet; dan blijkt ineens hoeveel ruimte er áchter de verdediging ligt.

Bosz (56) beklaagde zich na afloop dat veel spelers hun gebruikelijke niveau niet haalden. “En als dat niet gebeurt, kan je gewoon niet van Bayern winnen”, verklaarde hij. Daarnaast miste hij een belangrijke pion: het Duitse talent Havertz (20). De middenvelder moest vanaf de tribune (mét mondkapje) toekijken vanwege een spierblessure.

Het kwetsuur van Havertz staat niet op zich. Sinds de hervatting van de Bundesliga, half mei, is het aantal blessures meer dan verdubbeld. Spelers moeten, zonder een gedegen voorbereiding, in sneltreinvaart het restant van de competitie afwerken. De inzet is duidelijk: 300 miljoen euro aan tv-gelden. Cruciaal, omdat anders het faillissement van dertien Bundesliga-clubs dreigde.

Jongste doelpuntenmaker ooit in Bundesliga

Havertz zag een wat plichtmatige tweede helft in de BayArena. Bayern München trof doel na een typerende aanval; middenvelder Müller gaf voor op spits Lewandowski, die zijn dertigste treffer van het seizoen maakte. De Pool is, evenals Müller, geschorst voor de wedstrijd van zaterdag tegen Mönchengladbach. Bayer Leverkusen, dat na rust met vier verdedigers speelde, zorgde voor de eindstand via Florian Wirtz: 2-4. Een doelpunt voor de statistieken: Wirtz werd met zijn 17 jaar en 34 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga.

“Bayern is een topteam”, loofde Bosz in de aanloop naar het duel met Bayern. Die woorden kon de voormalig coach van Heracles Almelo, Vitesse en Ajax na negentig minuten herhalen. Er staat geen maat op ‘topteam’ Bayern München, dat wellicht zaterdag al de dertigste landstitel kan vieren. Midweeks wachten eerst ook nog de halve finales van de DFB-Pokal. Bayern München ontvangt woensdag Eintracht Frankfurt, terwijl Bosz met Bayern Leverkusen morgen in actie komt tegen vierde-divisionist FC Saarbrücken.

