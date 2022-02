Peperkamp beleeft hoogtepunt van carrière, flinke druk op de ploegenachtervolging

Het was vooral supergaaf, hartstikke vet en nog een keer supergaaf. Melissa Peperkamp had vooral genoten van haar eerste olympische finale, op de Big Air in Shouguang Park. Ze werd nog zesde ook, wat haar hele toernooi in een keer fantastisch maakte. “Deze hele trip was een hoogtepunt.”

Het lukte de zeventienjarige Peperkamp om drie keer haar truc te landen, waarmee ze wist dat ze een goed resultaat zou halen, ook al waren haar sprongen qua moeilijkheidsgraad niet zo hoog als die van de medaillewinnaars. Na de tweede run stond ze zelfs even vijfde, maar er ging nog een concurrente in score over haar heen.

Voor de start was ze nog een beetje emotioneel geweest, vertelde ze. “Ik werd wakker en dacht, o ja een finale. En toen vroeg de coach met welke truc ik ik wilde beginnen. En ik wist het even niet. Er kwam wat emotie bij.”

Peperkamp haalde de finale van de slopestyle vorige week net niet. Zij ziet dit toernooi vooral als ‘bonusspelen’, ook omdat ze überhaupt nog niet had gedacht dat ze zich zou plaatsen.

Over vier jaar hoopt ze het niveau te halen van de winnares, Anna Gasser uit Oostenrijk, die haar titel verdedigde. Dan moet ze wel een nieuw soort trucs bijleren. “Ik moet nu nog over de kop. Dat heb ik nog nooit gedaan. Maar ik zal er aan moeten geloven.”

Van der Velden herhaalt uitslag

Niek van der Velden volgde het voorbeeld van Peperkamp op de big air. De snowboarder stond na twee sprongen op de derde plek, maar moest in zijn laatste poging vier plaatsen toegeven. Net als Peperkamp was hij meer dan tevreden, hij was als elfde gekwalificeerd en leek bij voorbaat geen kans te maken op een plak.

Beeld AFP

Zilver voor superster

Ook vannacht: de grootste ster van deze Spelen, Eileen Gu, heeft op het onderdeel slopestyle genoegen moeten nemen met zilver. De in San Francisco geboren Gu bezorgde China eerder goud op de big air, maar zag in de finale van de slopestyle de Zwitserse Mathilde Gremaud een hogere score neerzetten in de tweede run. Kelly Sildaru uit Estland pakte het brons.

Gu geldt als een wondervrouw van achttien. Bij de toelatingstest voor de universiteiten, de SAT, hadden slechts 3260 van de 1,2 miljoen studenten een hogere score dan Gu. Inmiddels studeert ze aan Stanford en schreef ze onlangs in The New York Times. Binnenkort wil ze haar memoires afmaken. Bovendien is Gu model voor onder meer Louis Vuitton en Victoria’s Secret. Ze stond al op de cover van Vogue en Elle.

Nederlanders

Het meest bijzonder wordt om 11.30 uur het olympisch debuut van Lindsay van Zundert op de korte kür. De 17-jarige kunstrijdster is de eerste Nederlandse op dit onderdeel sinds 1976. Ons land kent een traditie in het kunstrijden: Sjoukje Dijkstra veroverde in 1964 olympisch goud. Dianne de Leeuw was in 1976 goed voor zilver.

De ogen zijn daarvoor gericht op de Nederlandse achtervolgingsploegen bij het langebaanschaatsen. Zowel de mannen als de vrouwen maakten geen al te beste indruk bij de plaatsingsrace. De vrouwen Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Irene Schouten leken het onderling niet eens te zijn en rijden om 7.30 uur daarom tegen de snellere Canadezen.

Bij de mannen Bosker, Roest en Kramer ontbrak het aan snelheid. Zij treffen om 7.50 uur titelfavoriet Noorwegen. Voor Kramer wordt het zijn laatste echte kans op een olympische medaille.

Namens Nederland sluiten Ivo de Bruin en Jelen Franjic af in de tweemansbob. Na de eerste heats staat de tweemansbob 24ste van de dertig deelnemers. Vanaf 13.15 uur zijn de laatste twee heats.