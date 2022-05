PEC Zwolle laat zien hoe je degradatievoetbal speelt. ‘Gevoel dat we gingen stunten tegen Ajax’

Toen Dick Schreuder zaterdag met zijn spelers vooraf de wedstrijd met Ajax besprak, gebeurde er iets opvallends, iets wat misschien wel tekenend is voor de situatie bij PEC Zwolle. Schreuder, sinds november aan het roer in Zwolle, was net klaar met zijn bespiegelingen toen Gervane Kastaneer naar het bord liep. De aanvaller pakte een afgegleden magneetje van het bord - dat zijn positie op het veld moest voorstellen - en schoof het vervolgens naar voren. “Trainer”, zei hij.“Ik moet toch dáár staan?”

Toen Schreuder de anekdote oprakelde, zaterdagavond na de nederlaag bij Ajax (3-0) in de Johan Cruijff Arena, glommen zijn ogen. Want in dat moment zat zo veel. Allereerst: betrokkenheid bij het speelplan, wat getuigt van een professionele houding bij zijn spelers. “Dat is onder mij snel gekanteld”, stelde Schreuder. “In het begin dacht ik vaak: je laat het maar gebeuren, je bent niet scherp; spelers die bijna zielig zijn.” Ten tweede: onder Schreuder wordt aanvallend gedacht, zoals Kastaneer bekrachtigde. En dat met het hoofd omhoog en de borst vooruit.

PEC was gedoodverfde degradant

Zelfs ook bij Ajax, de club die zinspeelt op de 36ste landstitel. “Toen we hier naartoe reden, had ik wel het gevoel dat we gingen stunten”, zei aanvoerder Bram van Polen na afloop. “Dat zegt iets over het vertrouwen waarmee we spelen.” Een geloof in eigen kunnen dat gebaseerd is op een goede tweede seizoenshelft, waarin liefst twintig punten werden behaald. Van een gedoodverfde degradant is PEC getransformeerd tot een club die de dans zelfs helemaal kan ontspringen.

Hoe doe je dat, degradatievoetbal spelen? Hoe heeft Schreuder het tij gekeerd? Spelers roemen zijn positieve manier van coachen. “Dat is heel belangrijk”, meent Van Polen. “Je ziet dat bij alle ploegen waar het minder gaat, dat het vertrouwen minder is. Bij ons is dat juist groot, ondanks hoe we ervoor staan.”

En dat levert een vermakelijk spelbeeld op. Zeker tegen Ajax, dat voor het eerst onder leiding van de vertrekkende trainer Erik ten Hag 4-4-2 speelde. Schreuder zag die aanpassing als een compliment, al stelde Ten Hag dat hij “een beetje gedwongen werd, want op de andere manier heeft het de laatste weken minder goed gewerkt.” Wat heet: een ongeïnspireerd Ajax ontsnapte vaak in de slotfase, zoals een week eerder nog gebeurde bij NEC (0-1).

Onbeschroomd ten aanval

Daar viel dus wel iets te halen, dacht PEC. Het speelde zoals maar weinig eredivisieclubs doen in de Arena: met veel lef, door hoog druk te zetten en bijna overal één-op-één en onbeschroomd ten aanval trekken. De Overijsselse club kreeg in de eerste helft ook de beste kansen. Landu kopte al na veertig seconden rakelings over het doel van Stekelenburg.

Maar ja, de moeilijkheidsgraad van het spel van PEC Zwolle vraagt een grote zorgvuldigheid. Kastaneer verspeelde twee keer de bal, waarna Tadic, die zijn 124ste competitiewedstrijd op rij speelde (een clubrecord), en Klaassen (direct na rust) toesloegen. Klaassen krulde de bal in de slotfase nog eens sierlijk in de kruising: 3-0.

Een buts in het vertrouwen van PEC? Welnee. “Als je het Ajax zo moeilijk kunt maken in de Arena, dan kun je moeilijk negatief zijn”, stelde Van Polen. “Dat vertrouwen houden we.” Het zal onontbeerlijk zijn in de week van de waarheid voor PEC Zwolle, met vanaf komend weekend: FC Utrecht (thuis), midweeks Sparta (uit) en in de laatste speelronde PSV (thuis).

Lees ook:

Gehavend Ajax verstevigt koppositie met winst op PEC

Ajax heeft weer een horde genomen op de weg die naar de 36e landstitel moet leiden. Zonder veel geblesseerde basisspelers bracht de koploper van de Eredivisie ook het thuisduel met laagvlieger PEC Zwolle tot een goed einde (3-0).

https://www.trouw.nl/sport/gehavend-ajax-verstevigt-koppositie-met-winst-op-pec~b451e1eb/