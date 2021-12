PEC-keeper Lamprou kent de grappen over zijn lengte nou wel: ‘Ik geef jongeren hoop’

Als jongen van vijftien werd hem al verteld dat hij te klein was om als keeper het profvoetbal te halen. Kostas Lamprou, 1.78 meter, krijgt al zijn hele leven opmerkingen over zijn lengte te horen. Johan Derksen en René van der Gijp maken hem bij Veronica Inside al jaren belachelijk.

Toch kijkt Lamprou regelmatig naar dat soort praatprogramma’s. “Ik merk dat ik er nu beter mee kan omgaan als er zulke grapjes over mij worden gemaakt”, zegt de 30-jarige Griek. “Vroeger nam ik het heel erg persoonlijk op. Het is prima als mensen je zo bestempelen. De mensen waarmee ik werk, weten hoe ik ben als persoon en als voetballer, maar vooral ook hoeveel tijd ik erin heb geïnvesteerd.”

Hij weet wat het is om obstakels te overwinnen. Hij begon met voetballen bij Chalkineos, op het schiereiland Evia, anderhalf uur van Athene. Een Griekse trainer was onder de indruk en vroeg hem om met profclub Atromitos mee te doen aan een internationaal jeugdtoernooi. Ook Ajax deed daaraan mee. Scouts van die club zagen in hem ‘een leuk keepertje’. Niet veel later verhuisde Lamprou met zijn moeder naar Amsterdam. Hij was vijftien. “Nu dat ik iets ouder ben, denk ik: waar waren we in godsnaam mee bezig? Ik kwam terecht op een internationale school, in een totaal andere cultuur en ik sprak de taal niet”, vertelt Lamprou.

Voorbeeld voor de jeugd

Nog geen jaar later moest hij alweer weg bij Ajax. Hij kwam hij terecht bij amateurclub Amstelveen Heemraad. Bij Ajax was hem verteld dat hij niet lang genoeg zou worden. “Ik vind dat clubs en trainers nooit zomaar de dromen van jonge voetballers in duigen mogen laten vallen. Je moet realistisch zijn, maar je moet niet alleen naar het fysiek van een jonge jongen kijken.”

Lamprou werd opgepikt door Feyenoord, waar hij zijn debuut maakte in 2012. Hij kwam vervolgens uit voor Excelsior, Willem II, Vitesse, weer Ajax en RKC. Inmiddels speelt hij al bijna tien jaar op het hoogste niveau in Nederland. Lamprou beschouwt zichzelf nu als een voorbeeld. “Ondanks dat ik kleiner ben dan bijna alle andere keepers, heb ik het wel gered om op het hoogste niveau te komen. Ik ben er trots op dat ik hoop kan geven aan jonge jongens en meisjes die worden afgeschreven wegens hun lengte of fysiek.”

Afgelopen seizoen liep zijn contract bij RKC af. Meerdere clubs waren geïnteresseerd. Lamprou weet wel waarom. “Het heeft te maken met dat ik al heel wat jaartjes meeloop. Het belangrijkste is dat je met genoeg mensen hebt gewerkt en je reputatie goed is. Dat is veel belangrijker dan de meningen die bepaalde mensen op televisie over je hebben.”

Hekkensluiter PEC Zwolle

In juni tekende hij een tweejarig contract bij PEC Zwolle. Dat was al jaren een stabiele eredivisieclub, maar dit seizoen was de start dramatisch. PEC won tot nu toe slechts één wedstrijd en is nu hekkensluiter. Trainer Art Langeler vertrok, nu staat Dick Schreuder voor de groep. Lamprou moest al 26 keer de bal uit het net vissen.

Hij weet dat de vooroordelen vanwege zijn lengte dan weer snel de kop opsteken. “Als ik onder een bal doorga, zegt iedereen meteen dat ik te klein ben. Bij een lange keeper zeggen ze dan dat de bal goed is ingeschoten. Dat is nu eenmaal zo.”

Hij weet al lang hoe hij zijn tekort moet compenseren. “Je moet als kleinere keeper heel goed voetenwerk hebben en snel zijn. Ook moet je sprongkracht hebben. Ik heb een goed inzicht, ik kan momenten snel lezen, waardoor ik die centimeters die ik in lengte tekort kom, kan compenseren door mij goed te positioneren.”

Ooit hoopt hij nog eens in een mooie buitenlandse competitie actief te zijn, maar voorlopig ligt zijn prioriteit bij PEC. Om te beginnen vrijdagavond, uit tegen FC Groningen. “Hopelijk geeft de nieuwe trainer ons nieuwe energie om punten te halen, want die hebben we keihard nodig. Het komt ons echt niet aanwaaien, dat is het besef wat we moeten hebben.”

Lees ook:

PEC-aanvoerder Bram van Polen: Misschien heb ik ook wel eens gescholden met ‘homo!’

Voetballer Bram van Polen (35) vindt zijn PEC Zwolle de ideale club om uit de kast te komen. Hij wil actie tegen homofobe spreekkoren en meer aandacht voor het thema.