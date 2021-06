Patrik Schick krijgt de Schotten op Hampden Park stil met een wonderbaarlijke treffer

Alsof een feest, een festijn waarnaar zo lang was uitgekeken, ineens wordt onderbroken door de komst van een ongenode gast, iemand die door zijn oogverblindende schoonheid de gesprekken doet verstommen. Zo voelde Schotland-Tsjechië (0-2), gistermiddag op Hampden Park in Glasgow.

Aan de voorpret lag het niet, hoor. Schotland maakte zich op voor de eerste eindronde sinds 1998, een podium waarvan de 5,5 miljoen inwoners deze eeuw slechts konden dromen. Telkens weer mislukte de missie. Maar in 2019, na een wonderlijke kwalificatie – de Schotten eindigden in hun poule als derde achter België en Rusland en wonnen vervolgens in de play-offs van respectievelijk Israël en Servië – viel er eindelijk weer eens wat te vieren voor de Tartan Army. Het eerste EK sinds 1996 was een feit.

En dat wilden ze weten ook. ‘Come on Scotland’, kopte de Daily Record maandag zonder terughoudendheid op de voorpagina. ‘We believe in you!’, noteerde The Herald. Zo’n twaalfduizend feestgangers mochten erbij zijn op Hampden Park. Ze deden dat in overwegend fraaie uitdossingen. Blauwwitte schmink op de gezichten, Schotse kilts en sporadisch verscheen er ook iemand met een Schotse baret, zo’n typisch geruit hoofddeksel. Een knalfuif was aanstaande.

Een flinke portie enthousiasme en een vleugje opportunisme

Na het massaal gezongen openingsnummer, het Schotse volkslied, zat de stemming er goed in bij alle aanwezigen. Dat sloeg automatisch over op het elftal van bondscoach Steve Clarke, iemand die vooral realisme predikt bij zijn elftal. Nee, Schotland gaat niet op voor de schoonheidsprijs maar moet het hebben van een flinke portie enthousiasme en een vleugje opportunisme. Alleen zo kan het succesvol zijn, weet Clarke.

Schotland, nummer 44 op de wereldranglijst, is geen team dat overloopt van kwaliteit, al hebben ze wel een uitstekende gangmaker: Andy Robertson van Liverpool. De linksback, die dit seizoen alle wedstrijden bij zijn club speelde, is onvermoeibaar lijkt het wel. Hij rent, hij bikkelt en als een ware aanvoerder probeert hij zijn team op sleeptouw te nemen. Een genot om te zien dat zo’n speler, iemand die alles won met zijn club Liverpool, zich zo inzet voor volk en vaderland.

Robertson zorgt in de eerste helft ook voor het meeste gevaar namens Schotland. Een voorzet van hem wordt net naast gemikt door spits Dykes, waarna Robertson even later zelf een poging doet. De Tsjechische doelman Vaclík kan maar net redding brengen op zijn afstandsschot. De acties werken sfeerverhogend. Het volume van de supporters wordt opgeschroefd, evenals de aanvalsdrang op het veld.

Domper op de Schotse feestvreugde

Maar dan, iets voor rust, volgt daar tegenslag voor Schotland. Als een ongenode gast meldt Schick (Bayer Leverkusen) zich ineens. Hij kopt een voorzet van Kalas onberispelijk binnen. Een domper op de feestvreugde. Na de pauze wordt met fris gemoed een poging gedaan er alsnog iets van te maken. Jack Hendry mikt op de lat, maar daarna keert de boosdoener opnieuw terug. En hoe. Een afgeslagen bal komt voor de voeten van Schick, die vanaf de middenlijn doel treft. Een wonderschone treffer die iedereen het zwijgen oplegt.

En dat is vooral sneu voor de Schotse doelman David Marshall, die tot figurant wordt veroordeeld op Hampden Park. Hij was er hoogstpersoonlijk voor verantwoordelijk dat de Schotten weer eens een feestje konden vieren. In de strafschoppenseries die nodig waren in de play-offs tegen Israël en Servië groeide hij uit tot held van Schotland.

Armstrong, Dykes en Forrest probeerden er na de 0-2 nog iets van te maken, maar dat mocht niet baten. De twaalfduizend Schotse feestgangers keerden na negentig minuten teleurgesteld huiswaarts. Vrijdagavond volgt een herkansing voor Schotland. Dan wacht Engeland op Wembley, de mooist denkbare locatie voor een Brits voetbalfeest. De Engelsen wonnen zondag hun eerste EK-duel van Kroatië (1-0).

Lees ook:

Het geheim van het arbitrale ‘Team Kuipers’

‘Team Kuipers’, nu ook actief in de arbitrage op het EK, groeide uit tot een begrip in het voetbal. ‘Mario van den Ende was een grote individualist’