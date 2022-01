Patrick Roest is boos, maar professioneel genoeg om kampioen te worden

Het meest besproken trio in het Nederlandse schaatsen dit moment, het ploegenachtervolgingsteam met Sven Kramer, Marcel Bosker en Patrick Roest, werd vrijdag Europees kampioen. Een gouden sluitstuk voorlopig van een soap, ontstaan na de bekendmaking van de olympische ploeg.

Niet mee naar de Olympische Spelen

Want eigenlijk ging het vrijdag in Thialf niet over schaatsen. Het ging over een teleurgestelde Roest. De misschien wel belangrijkste schaatser op de Spelen is boos omdat niet hij, maar teamgenoot Bosker de 1500 meter mag rijden in Peking.

Bosker werd op de 1500 meter ingeschoven voor Tijmen Snel, omdat hij zo ook op de ploegenachtervolging uit kan komen. Het was tegen de zin van Roest, die zich normaal amper uitspreekt. Behalve afgelopen week, via een statement. Het stak hem dat hij niet werd gebeld toen de definitieve selectie was bepaald. Bovendien, zo zei hij, is hij altijd loyaal geweest. “Als ze me nodig hadden stond ik er. Maar daar wordt blijkbaar niet naar gekeken.”

Remy de Wit, technisch directeur van schaatsbond KNSB, belde Roest een dag na de uitlatingen. De wrevel bleef. Roest dacht erover de ploegenachtervolging te schrappen. Ploeggenoot Thomas Krol viel Roest bovendien in een podcast van de NOS bij. Ook Kramer snapte dat Roest boos was en vond het goed dat hij zijn mening gaf. Een maand voor de Spelen beginnen is er dus onvrede en een tweedeling in de schaatswereld, met aan de ene kant meerdere schaatsers, en aan de andere kant de bond.

De Wit voelde zich genoodzaakt de kant van de bond nogmaals toe te lichten in een speciaal persgesprek, vrijdag in Thialf, om ‘de ruis eruit te halen’. Dat Roest niet was gebeld, kwam omdat was afgesproken dat alleen sporters voor wie een ‘significante verandering’ dat zou plaatsvinden. Daar hoorde Roest niet bij. Die was en bleef niet geplaatst.

Volgens De Wit zijn heel duidelijk de regels gevolgd, regels die in samenspraak met coaches sinds vorig jaar mei zijn opgesteld. En dat is precies wat er nu gebeurt: Roest is ontevreden, maar kan heel weinig doen. Coach Jac Orie van Roest dacht daarom al verder. “Ik snap zijn boosheid, zeker. Maar het is ook zaak weer aan het proces te denken. Aan de twee afstanden die hij wel rijdt. Anders heb je misschien twee keer niks.”

Geslaagde test

Het waren woorden die Roest zelf echode, vrijdagavond in een leeg Thialf, ook al is een nieuw gesprek met de bond ‘misschien nog wel goed’. “Maar het was goed voor me. Anders blijft het knagen. En ik heb het een beetje van me af kunnen schaatsen.” Want hij reed toch. En de test voor de ploegenachtervolging slaagde. Nederland werd in een baanrecord Europees kampioen (3.37,97), voor Noorwegen.

Maar de vraag is vooral hoe een dergelijke situatie voortaan kan worden voorkomen. Orie ziet uiteindelijk toch graag een terugkeer naar een systeem waar toch schaatsers worden aangewezen, op basis van de merites van het voorseizoen. Juist om de onvrede die nu ontstaat te vermijden.

De Wit zei dat vooral eerst moet worden geëvalueerd. De selectievolgorde is niet slecht, zei hij. Wel ging het over communicatie. “Als een groot schaatser als Roest zoiets zegt, moeten we daar voor de toekomst serieus over denken. Dan moeten we wellicht meer tijd nemen.” Al waren voelsprieten de afgelopen tijd ook handig geweest, om toch richting Roest meer diplomatie te gebruiken.

Irene Schouten (NED) tijdens de 3000 meter voor vrouwen. Beeld ANP

Irene Schouten voor het eerst Europees kampioene op 3000 meter Schaatsster Irene Schouten heeft bij de Europese afstandskampioenschappen in Heerenveen voor de eerste keer de titel op de 3000 meter gegrepen. De 29-jarige Noord-Hollandse was met 3.56,62, duidelijk sneller dan Antoinette de Jong en Francesca Lollobrigida uit Italië. In haar rit tegen Lollobrigida moest Schouten het hoofd koel houden, want de Italiaanse ging heel snel van start en probeerde zo veel mogelijk afstand te nemen van de Nederlands kampioene. Die kwam met een vlakke race steeds dichterbij en nam in het laatste deel ruim afstand. Antoinette de Jong probeerde ook met een snelle start marge te nemen op het schema van Schouten. Ze leverde in de laatste rondjes echter te veel in en eindigde als tweede in 3.59,79, net voor de Italiaanse, die 4.00,61 klokte. Carlijn Achtereekte eindigde met 4.04.79 als vijfde. Schaatser Krol voert op EK Nederlands podium op 1000 meter aan Thomas Krol is in Heerenveen voor het eerst Europees kampioen op de 1000 meter geworden. De 29-jarige schaatser won op de EK afstanden in Thialf in 1.07,77. Kjeld Nuis, nog even de olympisch kampioen, pakte zilver in 1.07,86 en voor regerend wereldkampioen Kai Verbij was er brons in 1.07,94. Twee jaar geleden won Krol bij de EK afstanden goud op de 1500 meter, maar moest hij op de 1000 meter genoegen nemen met zilver, achter de Rus Pavel Koelizjnikov. Die is niet aanwezig bij deze EK.

