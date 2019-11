Patrick Roest blijft de standaard op de lange afstanden

Het ging net aan goed, maar de bijna-botsing gaf aan hoe snel Roest was geweest op het kwalificatietoernooi voor het wereldbekerseizoen in Thialf, waar hij een weekend dat hij domineerde afsloot met een fraai baanrecord. Zijn 12.42,97 was uiteindelijk ruim acht seconden sneller dan Jorrit Bergsma en bijna twintig seconden sneller dan Douwe de Vries.

De man die vorig jaar overtuigend wereldkampioen allround werd, is na de zomer en aan het begin van het seizoen weer de beste op de langste afstanden. En dat terwijl de 10 kilometer niet zijn favoriete afstand is.

Met zijn tijd kwam Roest bovendien weer op het bord dat vlak na de finish op de muur van Thialf hangt en waarop alle baanrecords staan geschreven. Hij is er al te vinden, zijn naam is zichtbaar achter de 3 kilometer, maar dat is geen officiële afstand. Vorig jaar had hij het record op de 5 kilometer enkele weken in handen, tot de Rus Danila Semerikov hem sneller af was.

Tijdens trainingen schoot de blik sinds dat moment eind 2018 toch soms weer omhoog. Een record in het hart van de schaatswereld zou toch erg mooi zijn, vond hij. Zondag was hij er alleen helemaal niet mee bezig. Pas drie rondjes voor het einde hoorde hij van de speaker (“Die zijn altijd luid in Thialf”) dat het record er in zou kunnen zitten.

Stalorders

Tot die tijd was hij vooral bezig met het uitvoeren van de stalorders. De 5 kilometer van vrijdag had hij zich als een boefje gedragen door sneller dan het plan was er vandoor te gaan. Hij won weliswaar, maar er volgde een goed gesprek met coach Orie. Die was niet per se boos, maar de coach gaf Roest wel de opdracht het op de 10 kilometer rustiger aan te doen. Er werd een belangrijke les geleerd.

Roest combineert jeugdig enthousiasme al wel beter met de rol van Nederlands’ beste op de lange afstanden, al wilde hij nog steeds niet zeggen dat hij zijn leermeester Sven Kramer voorbij is. Weliswaar reed Roest Kramer vrijdag op de 5 kilometer in een rechtstreeks duel op bijna tachtig meter achterstand, maar een ‘wereldbekerkwalificatiewedstrijd is niet het moment’, aldus Roest. Waar hij op doelde: het gaat om prijzen, en die zijn pas na de jaarwisseling te halen.

Roest kreeg wel complimenten van Kai Verbij, de man die sinds zondag eveneens een baanrecord in handen heeft. Verbij, die zelf op de 1000 meter imponeerde voor Kjeld Nuis en Thomas Krol (zie kader), zag dat Roest ‘heel sterk was’. “Er komt niemand in de buurt op dit moment. Kramer rijdt misschien op safe, maar die is nooit zo sterk geweest als Patrick nu.”

In ieder geval is de naam van Roest niet meer weg te denken van het bord in Thialf en op de nationale toplijstjes. Vorig jaar won Roest op hetzelfde toernooi als dit weekend drie afstanden, waaronder de 5 kilometer in een baanrecord. Op de 10 kilometer reed hij toen dertig seconden sneller dan zijn voorheen beste tijd. Dit weekend was hij ‘slechts’ op twee afstanden (de 5 en 10 kilometer) de beste en werd hij derde op de 1500 meter.

Nationaal gezien is hij op de langere afstanden in ieder geval wel weer de standaard. Nu volgen de internationale wedstrijden. Dan moet blijken hoe goed zijn niveau is in het internationale veld.

Verbij rijdt zich ook op het recordbord in Thialf Kai Verbij kon ook met de armen in de lucht een ereronde rijden. In een spectaculaire rit op de 1000 meter reed hij naar een razendsnelle tijd voor Thialf. Met zijn 1.07,48 was hij uiteindelijk sneller dan het baanrecord en sneller dan Kjeld Nuis (1.07,82) en Thomas Krol (1.07,88). Verbij was vooraf ‘lichtjes onzeker’ geweest, verklaarde hij achteraf. Tegen Nuis rijden zorgt voor hem toch altijd voor extra spanning. “Dat is toch de man die de afstand vijf jaar heeft gedomineerd. Je kan je tegen hem niet inhouden. Af en toe kon ik er een paar wegsnoepen en deze dus ook.” Verbij, met het A4-diploma van zijn baanrecord in zijn hand, bracht zijn zege wat onderkoeld. “Nu win ik eens, dan weer de andere jongens. Kjeld, Thomas en ik zijn de betere 1000 meter-rijders en het is fijn dat je dan eerste kan worden.” Het was voor Nuis pas de tweede wedstrijd die hij reed, nadat hij in Inzell een hersenschudding had opgelopen. Nuis was vooral boos op zichzelf, omdat hij voor de tweede keer in twee dagen bijna op het ijs lag. De handjes aan het ijs waren vooral zijn eigen schuld, vond hij. “Ik heb wel het idee waar het aan ligt, maar dit moet eruit. Anders ga ik echt niet winnen.” Bij de vrouwen domineerde Jorien ter Mors. Ze had vooraf geen idee hoe goed ze zou zijn, maar met winst op de 500, 1000 en 1500 meter heeft ze nu wel een idee. Ze gaat niet alle wedstrijden rijden. Dat is veel te veel voor de vrouw die nog niet topfit is na haar knieoperatie. De komende dagen wordt ‘een puzzel gelegd’, aldus trainer Martin ten Hove.

