Pasveer denkt niet aan Qatar, hij heeft genoeg aan Ajax: ‘Ik baal van het aantal tegentreffers’

Ligt het aan de spelers voor hem, of ook aan hemzelf? Feit is dat Remko Pasveer opvallend veel vaker een bal uit het net moet halen dan vorig seizoen. Na zijn eerste interlands in september, toen hij een serieuze optie werd voor Oranje op het WK in Qatar, kreeg hij bij Ajax in zes wedstrijden vijftien goals om de oren.

Na gegrabbel tegen Napoli en Volendam stelde Pierre van Hooijdonk in zijn rol als analist op tv dat dit hoorde bij het niveau van Pasveer. De oud-spits vergeleek de Ajax-keeper met wijn: we moesten niet doen alsof hij ineens een kwaliteitsproduct was, Pasveer is en blijft ‘huiswijn’. Zelf erkende de bijna 39-jarige Twent dinsdag in Amsterdam dat hij niet de beste fase van zijn carrière achter de rug heeft. “Als je veel goals tegen krijgt, heb je altijd het gevoel dat je in een mindere fase zit. Ik heb een paar goede en mindere wedstrijden gehad, denk ik. Dat is inherent aan het keepen.”

Van extra druk vanwege het naderende WK en de aanhoudende discussie over de beoogde doelman van Oranje zei Pasveer geen last te hebben. “Ik ben niet met Qatar bezig. Ik ben met Ajax bezig", zei hij op de persconferentie voor Ajax-Liverpool.

‘Heel frustrerend’

Bij Ajax is het contrast met vorig seizoen groot. In de eerste elf eredivisieduels kreeg Pasveer toen twee treffers tegen. In de Champions League waren dat er in de eerste vier wedstrijden ook twee. Nu staat de teller over die twee competities op 22. “Dat is heel frustrerend, maar wel de realiteit. Dit is niet iets waar je bij Ajax rekening mee houdt. Ik baal ervan. We zijn er heel erg hard mee bezig om het goed te krijgen.”

Bijvoorbeeld het verdedigen van corners gaat bij Ajax regelmatig niet goed. Daarbij wordt vooral Sebastian Haller gemist, zei Pasveer. “Die had daar gevoel voor.” Dat is nu met Brobbey of Kudus een ander verhaal.

Een ander zorgpunt: Ajax geeft vaak veel ruimtes weg bij snelle counters van de tegenpartij. In navolging van trainer Alfred Schreuder zoekt Pasveer de oorzaken daarvan in de mutaties die het elftal heeft ondergaan. Met name Lisandro Martinez wordt gemist, maar ook Noussair Mazraoui. Die hadden volgens Pasveer ‘meer gevoel bij de speelstijl van Ajax’. “Als we hoger op het veld stonden, op de helft van de tegenstander, wisten zij waar ze de bal op moesten vangen. Daar waren we vorig jaar goed in. Dat moet er nu nog inkomen. Die nieuwe jongens hebben de tijd nodig.”

Keelpastilles nodig

Hij doelt op Calvin Bassey en Jorge Sánchez, en eerder ook Kenneth Taylor. Maar ook de afstemming tussen Daley Blind en de rest gaat momenteel niet altijd goed. Pasveer ziet het als zijn taak die ‘restverdediging’ op orde te krijgen, door goed te coachen, maar hij kan de spelers in het veld niet altijd bereiken. Na Liverpool-uit grapte hij dat hij keelpastilles nodig had na het vele schreeuwen. “In een vol stadion spelers probeer ik ze dan via de laatste verdediger te bereiken, en zo gaat het treintje verder. Maar dat is soms wel lastig. Vorig jaar waren er meer automatismen.”

Pasveer beperkte de schade, op Anfield Road (2-1), zoals hij dat zaterdag ook tegen RKC deed in de eerste helft. Ajax won in Waalwijk uiteindelijk ruim (1-4) waardoor het de grote winnaar van het weekend werd, met nu zelfs vier punten voorsprong op PSV. Alleen met een mirakelse zege op Liverpool met twee doelpunten verschil is een vervolg in de Champions League nog mogelijk. Bij een gelijkspel is overwinteren in de Europa League binnen.

Schreuder wilde dinsdag niets weten over een kwakkelend Liverpool. De ploeg van Virgil van Dijk verloor zondag met 1-0 van Nottingham Forest en staat achtste in de Premier League. “Een week daarvoor wonnen ze van Manchester City, dat is niet de kleinste club. Liverpool had ook met 1-6 kunnen winnen van Forest.” Pasveer droomt niet van een grand cru-optreden, om het ongelijk van Van Hooijdonk te bewijzen, wel van de nul houden. “Als ik niet uitblink is dat meestal een goed teken.”

Kenneth Taylor, Devyne Rensch en Edson Álvarez kunnen woensdagavond voor Ajax uitkomen in het thuisduel met Liverpool in de Champions League. Het drietal heeft zonder problemen de laatste training voor de vijfde groepswedstrijd afgewerkt. Taylor en Rensch misten de laatste wedstrijden van Ajax. Edson Álvarez werd zaterdag in de rust van het uitduel met RKC Waalwijk gewisseld omdat hij ziek was.

