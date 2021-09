Parsons aan de slag bij Oranjeleeuwinnen: ‘Ik moet ze ervan overtuigen dat er méér is’

Een jetlag, een nieuwe werkomgeving en talloze eerste, fysieke kennismakingsgesprekken. Maar vermoeid? Nee, dat is Mark Parsons, die deze week begon als bondscoach van de Oranjevrouwen, totaal niet.

“Ik barst juist van de energie”, zegt de 35-jarige Brit aan de rand van een trainingsveld van de KNVB Campus in Zeist. Daar bereiden de voetbalsters zich onder zijn leiding voor op de eerste WK-kwalificatiewedstrijden tegen Tsjechië (vrijdag) en IJsland (dinsdag). Glimlachend: “Mijn valkuil is dat ik de speelsters altijd en overal wil helpen. Mijn staf zal me daarvoor moeten beschermen.”

De belangrijkste wedstrijden van de afgelopen twaalf maanden

Parsons, afkomstig van de Amerikaanse club Portland Thorns, pakt het bondscoachschap bij Oranje niet lichtzinnig op. Online voerde hij de afgelopen weken al urenlange gesprekken met 32 speelsters. Ook bekeek de voormalig jeugdspeler van Chelsea de belangrijkste wedstrijden van de afgelopen twaalf maanden, inclusief de duels op de Olympische Spelen. Op de drempel van de olympische halve finale strandde Oranje begin augustus in Yokohama op pijnlijke wijze: na strafschoppen tegen de Verenigde Staten.

“Ik wilde alvast een band opbouwen voordat dit trainingskamp begon”, verklaart Parsons. “Ik ben heel tevreden over de openheid van de speelsters. Die eerlijkheid en kwetsbaarheid mogen ze ook van mij verwachten. Het doel, om ergens te komen waar we nog nooit geweest zijn, begint met mensen, met verbinding en vertrouwen, zodat het straks op het veld makkelijker wordt.”

De stap naar de wereldtop

De KNVB zocht liefst negen maanden naar een opvolger voor Sarina Wiegman, die overstapte naar het nationale team van Engeland. Onder leiding van Wiegman maakten de Oranjevrouwen de stap naar de wereldtop. In 2017 werd het elftal Europees kampioen, in 2019 reikte Nederland tot de WK-finale, waarin het verloor van de Verenigde Staten.

Parsons is zich bewust van de zware taak die hem wacht. “Veel mensen zeiden: waarom neem je het over van iemand die zo succesvol is geweest? Waarom wacht je niet nog een paar jaar? Maar ik heb altijd het tegenovergestelde gedaan in mijn carrière. Ik zou me oncomfortabel voelen op een makkelijke plek. Ik houd van uitdagingen.”

Een goede basis om mee verder te gaan

Parsons moet Oranje leiden naar het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Voor de eerste horde op die route, tegen Tsjechië vrijdagavond in Groningen, veranderde hij nog weinig. “Als ik in vier dagen tijd ineens veel zou willen veranderen, dan zou dat erg naïef zijn. Dit team heeft een heldere, succesvolle identiteit. Dat is een goede basis om mee verder te gaan. Als ik een totaal andere manier van denken had, was ik hier waarschijnlijk ook niet geweest.”

Pas bij de volgende interlandperiodes, in oktober en november, wil hij zijn eigen accenten gaan leggen. Zijn filosofie is gebaseerd op de drie P’s: balbezit (possession), positionering en pressie. “Ik wil iets hoger gaan verdedigen en meer op de helft van de tegenstander gaan spelen. Ik denk dat we daarin nog kunnen verbeteren.”

‘Elke sprint, elke actie is een wedstrijd’

Parsons zal zijn werkzaamheden bij de Oranjevrouwen tot en met november combineren met zijn taken als clubcoach van de Portland Thorns. Wat Nederland nog kan leren van Amerika, de bakermat van het vrouwenvoetbal? “Intensiteit”, zegt Parsons zonder twijfel. “Elke sprint, elke actie is een wedstrijd daar. Het is do or die. Alles draait om winnen. Elk meisje vanaf vijf jaar groeit daarmee op. Intensiteit is absoluut een van de thema’s waar ik aan wil werken bij Oranje.”

Maar alles begint met geloof en vertrouwen, weet Parsons. Hij trekt een vergelijking met de oververhitte huizenmarkt in Nederland. “Je zou kunnen zeggen dat het stom is om momenteel een huis te kopen, omdat de prijzen op z’n hoogst zijn. Maar wat zit er in het huis? Zijn de badkamer, de keuken, de woonkamer en alle andere ruimtes nog goed? Een van mijn vragen was of er nog genoeg vechtersmentaliteit en spirit in deze groep zat. Ik denk het wel. En is er meer mogelijk? Ik moet ze zien te overtuigen dat er meer is.”

