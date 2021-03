Parijs-Roubaix weer uitgesteld: gezondheid gaat nu in Frankrijk even boven de koers

Het Franse wielerspektakel over de kasseien van het Bos van Wallers-Arenberg en de Carrefour de l’Arbre gaat dit voorjaar hoogstwaarschijnlijk wederom niet door. Parijs-Roubaix wordt verplaatst van 11 april naar ‘het najaar’, aldus Franse krant Le Parisien. Wielerploeg Deceuninck-Quick-Step bevestigde dat nieuws in een tweet, al meldde L’Équipe dat de organisatie vooralsnog nog steeds vasthoudt aan de geplande datum. Het is voor het wielrennen een tweede domper in twee jaar, en voor de vrouwen helemaal. Zij zouden hun eerste Parijs-Roubaix ooit rijden.

Maar de coronacijfers zijn nu eenmaal te slecht in Noord-Frankrijk, en dus ook in het departement Hauts-de-France waar Roubaix in ligt. Volgens gegevens van de Franse overheid is het daar niet meer een rood gebied, maar donkerpaars terrein waar de coronacijfers de laatste weken allemaal snel zijn gestegen. Het totaal aantal besmettingen ligt ver boven het Franse gemiddelde en in de ziekenhuizen in de regio liggen nu 3253 mensen aan de beademing. In Roubaix zelf komt nu 10 procent van alle testuitslagen positief terug.

Niet belangrijk

Al deze cijfers gaven reden om in zestien departementen opnieuw een lockdown in te voeren, zo ook dus Hauts-de-France. Winkels gaan weer dicht en mensen wordt onder meer gevraagd niet meer dan 10 kilometer van huis te gaan. En in al die maatregelen past een wielerwedstrijd niet, zo oordeelde de prefect van de regio, Michel Lalande, twee dagen geleden ietwat cryptisch in een radio-uitzending van France Bleu Nord. “Ik geef jullie een antwoord als de tijd er is, maar jullie kunnen het wel raden”, antwoordde hij toen hem werd gevraagd naar het wel of niet doorgaan van de Franse kasseienklassieker. “De hemel ziet er minder blauw uit.”

In de Noord-Franse regio staat gezondheid ver boven de wielerwedstrijd, ook al gaat die over kasseienwegen tussen de landerijen in het verlaten Noord-Frankrijk waar toeschouwers eenvoudig weggehouden kunnen worden. Afgelopen jaar werd de koers geheel afgelast, uiteindelijk een van de twee klassiekers op het hoogste niveau die uiteindelijk niet doorgingen (naast Amstel Gold Race). Ook toen was het wielrennen er niet belangrijk.

Onverbiddelijke lokale regering

Dit jaar wordt volgens dezelfde lijnen gedacht. Volgens Le Parisien hielpen smeekbeden van de organisator ASO niet, ook niet het argument dat de koers moest doorgaan om ‘het moraal van het Franse volk’ op te krikken. Maar de lokale regering is onverbiddelijk. En rechtlijniger ook dan elders in Frankrijk, wat verklaart waarom bijvoorbeeld Parijs-Nice twee weken geleden wel door kon gaan. Lalande snapte bijvoorbeeld ook niet waarom in België wel wordt gefietst (zondag finisht Gent-Wevelgem op 14 kilometer van Roubaix), terwijl ook daar de coronacijfers flink oplopen. “Leg mij uit hoe dat werkt, met de richtlijnen.”

De druk op de ziekenhuizen is een andere reden om de wedstrijd niet door te laten gaan. Er liggen al veel patiënten en de wedstrijd over de kasseien zorgt regelmatig voor flinke valpartijen bij renners. Die mogelijke extra zorg kan het zorgpersoneel er nu niet bij hebben.

Overigens is er toch ook twijfel over de Belgische wedstrijden. België maakt hoogstwaarschijnlijk vandaag nieuwe regels bekend, waardoor de E3 Prijs Harelbeke van vrijdag en Gent-Wevelgem van zondag mogelijk in het gedrang komt. De Ronde van Vlaanderen van volgende week zondag gaat nog wel door, evenals de Amstel Gold Race op 18 april, zij het op een afgesloten parcours.

Vooralsnog wordt er dus in ieder geval voor het tweede jaar op rij een kruis over Parijs-Roubaix gezet. Voor iemand als Anna Van der Breggen zal het een teleurstelling zijn. Zij kan nog één keer de wedstrijd rijden, voordat ze aan het eind van het jaar met wielerpensioen gaat. Nu moet ze hopen op een herkansing in oktober, al is het dan eveneens de vraag hoe de coronacijfers zich ontwikkelen. Afgelopen jaar zou de wedstrijd op 25 oktober worden verreden. Vanwege hoog oplopende coronagetallen is die toen afgelast.

