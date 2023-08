Parasporters spelen nu voor volle tribunes

Marco Dekker, in de nationale bocciaselectie ‘De Story’ genoemd vanwege zijn gebabbel, heeft dinsdag in zijn eerste partij van de dag zijn zenuwen toch niet helemaal onder controle. Niet vanwege de stand in zijn wedstrijd en ook niet vanwege de mascotte Maverick, een vos, die met grote juichgebaren en kushandjes Dekker supportert. Nee, Dekkers’ ouders zijn er, en ook zijn broer, een vriendin en andere kennissen. En dat is toch wel spannend.

Het is voor Dekker (31) toch wel iets nieuws, zoveel publiek bij zijn boccia-wedstrijd. De tribune zit vol, net als bij het judo één hal verderop. Het zijn twee van de tien sporten op de European Para Championships (EPC), het eerste grote toernooi op het continent waar tien paralympische sporten bij elkaar komen. In totaal spelen 1500 sporters deze en volgende week in Rotterdam om Europese titels én startplekken voor de Paralympische Spelen in Parijs volgend jaar.

In het uitgestrekte Ahoy zien toeschouwers onder meer grotere sporten als rolstoeltennis en rolstoelbasketbal, maar ook para-badminton, para-judo, goalball en boogschieten. Sommige evenementen gaan naar de mensen toe. De finale van boogschieten vindt plaats op de Kop van Zuid bij de Erasmusbrug. Tennis en boccia, een werpsport vergelijkbaar met petanque, gaan voor hun finalewedstrijden naar het Schouwburgplein in het centrum van de stad.

Bewuste strategie

Het is een bewuste strategie. Een plus een is in de parasport immers tien, zegt initiatiefnemer Eric Kersten. “Dat het een multisportevenement is, helpt enorm. Ter illustratie: vorig jaar was in Veldhoven het eerste grote boccia-toernooi in Nederland ooit. Waarschijnlijk heeft u daar niets over gehoord.”

Hoe anders is dat al deze week. De Nederlandse bocciaspelers kwamen al in het NOS-Journaal, bij Hart van Nederland en dus nu in deze krant. Er is eens tijd om te vertellen dat er een fulltime bocciaprogramma in Nederland is in Amsterdam, waar nu zeven atleten toe behoren en waar kracht- en veldtraining wordt afgewisseld met videosessies voor tactische analyses.

Dekker figureerde zelf nog in een promotiefilmpje voor het EPC. Omgaan met aandacht is dit toernooi dan ook een leerpunt, zegt boccia-bondscoach Roy de Haas. “Het is nieuw voor hem en leidt hem nog af. Straks kan hij ervan genieten.”

Er zijn ook grote parasporten niet bij in Rotterdam. Zwemmen en atletiek hebben onlangs hun eigen WK gehad. En de organisatie verloor het bidproces voor het rolstoelrugby. “Parasport is zeer gefragmenteerd in Europa. We moesten voor elke sport een bid doen”, zegt Kersten. “We hebben er elf ingediend. Bij tien is het gelukt. Soms duurde het maanden, en soms snel. Voor taekwando hadden we binnen een uur een contract terug.”

Kersten hoopt vooral dat het evenement een standaard neerzet. “Sommige sporten denken dat ze zelf de beste zijn. Maar dat is niet zo. Het is eigenlijk best erg wat voor rol parasport heeft bij een nationale sportfederatie van een land. Soms is er één iemand mee bezig, of doen mensen ‘het er even bij’. Veel parasporters zijn verbaasd als ze hier de atletenlounge zien. Meestal zijn ze de lokale gymzaal gewend.”

Begroting

Voor nu is niet erg dat er met een begroting van dertig miljoen euro ‘geen winst wordt gemaakt’. Kersten: “Wij willen door in 2027, 2031, 2035 en daar het verschil wegpoetsen. En bij sommige bonden leeft dit toernooi. Boogschieten bijvoorbeeld heeft de frequentie van de EK’s al aan ons aangepast.”

Dekker heeft daar allemaal geen weet van. Hij is vooral in Ahoy om een medaille te halen, vertelt hij. Als team is dat al weleens gelukt, maar zelfstandig nog nooit. ‘Een individuele medaille laat echt zien dat je zelf op de goede weg bent.”

In zijn eerste wedstrijd weet hij uiteindelijk ontspanning te vinden. Tactisch dwingt hij zijn tegenstander tot fouten: 5-2. Later op de middag is het gemoed heel anders. Hij verliest van een Israëliër, afgetekend, met 0-9. Ook dat is een leermoment: op een EK krijg je de zege niet cadeau.

