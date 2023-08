Parasport geïntegreerd? In Nederland wel, in IJsland een stuk minder

Ruim 1500 parasporters doen deze twee weken mee aan de European Para Championships. Wat hebben zij gemeen, als het gaat om sportparticipatie voor mensen met een beperking in eigen land? En hoe is de sport voor hen in eigen land geregeld? Het was lang niet in onderzoek gevat. Tot dit jaar, nu drie onderzoekers uit Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk data uit negentien landen in Europa hebben gebundeld.

De belangrijkste resultaten uit dit Palgrave Handbook of Disability Sport in Europe? De sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking ligt nog steeds ver achter bij die van mensen zonder beperking – ongeveer de helft. Hoe zwaarder de beperking, hoe minder actief mensen zijn. Demografische situaties spelen ook een rol: ouderen, lager opgeleiden, mensen met een lager inkomen en vrouwen doen minder vaak aan sport.

Gebrek aan aandacht voor mensen met een beperking.

De conclusies zijn op het eerste gezicht niet verrassend, erkent Caroline van Lindert in Ahoy, waar ze als toeschouwer aanwezig is. Ze is onderzoeker bij het Mulier Instituut en een van de auteurs. Wel is het bijzonder dat het onderzoek zoveel landen in ogenschouw neemt. Van Lindert: “Er is heel weinig data over de sportdeelname van mensen met een beperking. Dus je kon geen vergelijking maken om te zien welk land het goed of minder goed deed. Hoe dat komt? Ik denk door een gebrek aan aandacht voor mensen met een beperking.”

Zo zit in de veelgebruikte Eurobarometer, een vragenlijst die Europabreed wordt uitgezet, maar één verwijzing in naar gehandicaptensport. Niet eens als losstaande vraag, maar als mogelijk antwoord. De vraag is wat redenen zijn om minder te sporten. Een van de antwoordcategorieën is dat dat komt omdat de respondent een beperking heeft.

In het nieuwe onderzoek gaat het om meer dan alleen de paralympische topsport, vertelt Van Lindert, kort nadat ze voor het interview is weggelopen in de verlenging van Spanje - Duitsland bij het rolstoelbasketbal. Het gaat om sport in brede zin, met ook aandacht voor de rol ervan voor mensen met een beperking in het onderwijs, of in de zorg.

Niet bij de reguliere sportvereniging

Nederland is, net als Noorwegen, goed op weg om sport voor mensen met een beperking te integreren. “Voorheen waren het reguliere sportbonden die de verantwoordelijkheid overnamen van de gehandicaptensport. Nu is er een sportakkoord, waarbij een van de pijlers inclusief sporten en bewegen is.”

Maar niet elk land is als Nederland of Noorwegen. Er is wel een scheiding te maken tussen bijvoorbeeld Scandinavische landen en landen in Oost-Europa. In Oost-Europa hebben mensen met een beperking relatief minder mogelijkheden om deel te nemen aan sportactiviteiten bij een ‘reguliere’ sportvereniging. Iemand met een beperking die bijvoorbeeld wil taekwondoën, moet dan naar een handicapspecifieke club, in plaats van de lokale taekwondoclub.

Ook IJsland past in die ‘categorie’, aldus Van Lindert. Maar toen ze vorige week op een bijeenkomst van het Europees Paralympisch Comité een presentatie gaf, haastte de IJslandse delegatie zich te zeggen dat zij toch ook echt bezig zijn de sport voor mensen met een beperking te integreren. Van Lindert: “Overheden zijn zich wel steeds meer bewust van het belang van inclusie. In woorden en intenties zit het goed. Maar dan gaat het ook om de uitvoering in beleid en organisatie.”

Gelijkwaardig

Het onderzoek kan op die manier een handvat bieden aan landen die sport voor mensen met een beperking willen integreren in de reguliere sport. Van Lindert werpt alvast een paar vragen op: “Hoe zit het met de gelijkwaardigheid tussen de paralympische en olympische variant? Wil je als paralympische organisatie onderdeel worden van de olympische organisatie? Kan dat op gelijkwaardige basis of word je opgegeten?

De hoop is dat mede door het onderzoek op Europees niveau sport voor mensen met een beperking meer wordt meegenomen in vragenlijsten zoals bijvoorbeeld de Eurobarometer of in nationale studies. De Europese Para Championships van deze week zijn in ieder geval een manier om mensen van buiten bij de parasport te betrekken. Van Lindert: “Zo’n evenement heeft waarde. Mensen kunnen zien op wat voor hoog niveau er wordt gepresteerd en welke maatschappelijke waarde deze sporten hebben.”

