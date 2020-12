Paralympisch kampioen Liesette Bruinsma: ‘Zwemmen is niet belangrijk in mijn leven, het ís mijn leven’

Ze genoot de afgelopen dagen in Rotterdam, waar de paralympische zwemmers net als hun olympische collega’s om tickets voor Tokio 2021 streden. Heerlijk vond ze dat, ‘ertussen staan’. Haar races waren onderdeel van het hoofdprogramma. “Ik heb het idee dat de waardering voor onze prestaties groeit. Dit toernooi illustreert dat. Hier krijgt onze sport een podium. Wij kunnen laten zien dat wij er zijn.”

Liesette Bruinsma (20) won vier jaar geleden als tiener twee gouden, één zilveren en twee bronzen medailles op de Paralympics. Ze was de succesvolste Nederlander in Rio en werd in 2016 verkozen tot Paralympisch Sporter van het Jaar. Sindsdien is er veel veranderd. Toen zat ze nog op school, nu draait ze een fulltime topsportprogramma en verdiept ze zich in de details van voeding, slaap en herstel. “Zwemmen is niet belangrijk in mijn leven, het ís mijn leven.”

Oogafwijking

Bruinsma werd geboren met een progressieve oogafwijking, waardoor ze uiteindelijk volledig blind werd. “Mijn zicht is vanaf mijn twaalfde steeds minder geworden. Tot er niks overbleef. Zo simpel is het. Ik heb geen echte herinneringen aan wat ik ooit heb gezien. Als mensen het ergens over hebben, heb ik er een beetje een beeld bij.” Na een korte pauze: “Maar ik vind het leuker om het over zwemmen te hebben.”

Bruinsma heeft al vijf paralympische nominaties op zak. De startplekken worden later verdeeld. “Ik heb de afgelopen jaren progressie geboekt en op het WK meerdere medailles gewonnen. Daar ben ik trots op. Mijn persoonlijk record op de 400 meter vrij is in drie jaar tijd met dertien seconden aangescherpt naar 5.02.”

Haar sterke punt is naar eigen zeggen haar vermogen om te relativeren. Dat maakt dat ze ongeacht de omstandigheden aan de start kan verschijnen en het beste uit zichzelf kan halen. Over een verbeterpunt hoeft ze ook niet lang na te denken: recht zwemmen. Dat klinkt simpeler dan het is. Omdat Bruinsma niet op zicht kan corrigeren, moet alles op gevoel. “Met zulke hoge snelheden is het lastig om precies hetzelfde te blijven doen. Rechts en links moeten gelijk, anders ga je scheef.”

Ze is ooit begonnen met zwemmen vanuit een liefde voor de sport. “Ik wist niet eens van het bestaan van paralympisch zwemmen. Iemand van de club zei: misschien pas jij er wel in?” Er zijn meerdere categorieën, toegespitst op verschillende beperkingen. Toen Bruinsma haar topsportcarrière startte, kwam ze in een andere klasse uit dan nu. Bij iedere achteruitgang van haar ogen werd haar classificatie aangepast. Nu zit ze in de S11-groep, voor blinden. Op internationale toernooien komt ze alleen uit tegen andere visueel gehandicapten, in Rotterdam lag ze ook in het bad met lichamelijk beperkten. Iedereen racete voor zijn eigen kwalificatie.

Pompje in de bodem

Haar thuisbasis is Amersfoort. Daar is ze naartoe verhuisd vanuit Friesland. Sinds haar achttiende kan ze van haar sport leven, door de A-status van NOC-NSF met bijbehorende vergoeding en een paar sponsors. In trainingsbad Amerena is speciaal voor haar een pompje in de bodem geïnstalleerd dat bubbeltjes produceert, zodat ze weet wanneer ze een keerpunt moet inzetten. “Bij een wedstrijd zijn er tappers, die op mijn hoofd tikken als ik de kant nader. Maar er kunnen moeilijk bij iedere training twee mensen langs het bad staan. Ik zwem zeker twintig uur in de week.”

Een fulltime baan is het. Aan de Open Universiteit studeert ze in haar spaarzame vrije tijd psychologie. “Er zijn mensen die alleen maar werken omdat het moet. Waarom? Ik wil onderzoeken of die motivatie ook te veranderen is.” Bruinsma prijst zich gelukkig dat zij iedere dag bezig is met iets wat ze leuk vindt. “Het zwemmen geeft ook een stukje waardering. Vanuit mensen om je heen, dat je op zo’n hoog niveau sport.”

