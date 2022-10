Overheid houdt vast aan buurtsportcoach, al weet niemand echt of dat toverwoord werkt

Nederland sport en beweegt steeds minder, maar nieuwe plannen om het tij te keren kwamen er op Prinsjesdag niet. Wel houdt de overheid vast aan het deels meefinancieren van de zogenoemde buurtsportcoaches. Deze coaches moeten met laagdrempelige initiatieven in wijken mensen aan het sporten krijgen.

Er is één probleem met de regeling, die al sinds 2008 bestaat: niemand weet of die echt leidt tot structureel meer sporten en bewegen. In de laatste evaluatie, die eind vorig jaar in opdracht van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport werd uitgevoerd, wordt geconcludeerd dat ‘gerichte metingen naar de impact van de regeling ontbreken op landelijk niveau en meestal ook op gemeentelijk niveau’.

Toverwoord in het sportbeleid

Het was niet voor het eerst dat de effecten niet konden worden vastgesteld. In 2015, zeven jaar na het begin dus, informeerde toenmalig minister Edith Schippers de Tweede Kamer: “Het blijkt lastig om deze effecten (meer sportdeelname, red.) goed en nauwkeurig te meten en direct te relateren aan de inzet van buurtsportcoaches. (...) Ik kan nog geen uitspraken doen over significante positieve effecten op basis van kwantitatief onderzoek.”

Toch blijft de buurtsportcoach het toverwoord in het sportbeleid bij de overheid. Het Rijk betaalt zo’n 25.000 euro per voltijdbaan (1 fte), de rest moeten gemeenten bijleggen. Door het hele land waren in 2021 ruim zesduizend personen actief als buurtsportcoach of cultuurcoach, verdeeld over 348 van de 352 Nederlandse gemeenten. Van hen is 80 procent actief als sport- of beweegcoach, en 20 procent als cultuurcoach.

De overheid stopt al jaren miljoenen euro’s in de regeling. Komend jaar is dat 86 miljoen euro. Sinds 2008 is inmiddels al ruim 2 miljard euro uitgegeven. Tegelijkertijd neemt de sportparticipatie van Nederlanders af, zo blijkt uit cijfers van NOC-NSF. Het roept de vraag op of investeren in beleid waarvan het effect niet vast te stellen blijkt nog wel zinvol is.

Veel vrijheid voor gemeenten

In eerste instantie werd vanaf 2008 de voorloper van de buurtsportcoach ingezet op scholen. Later, vanaf 2012, werd de focus naar de wijk verlegd. Coaches hebben als doel om mensen in beweging te krijgen, kwetsbaren in de samenleving te bereiken en een brug te slaan tussen bestaande sportinstanties en mensen die daar om allerlei redenen niet uit zichzelf heen gaan.

Het is een breed pallet aan landelijke doelen, waar gemeenten veel vrijheid in krijgen. Juist die vrijheid zorgt ervoor dat het effect van de regeling al jaren amper vast te stellen is. Sommige gemeenten investeren in een coach op basisscholen, andere in bewegen in bejaardentehuizen.

Er is meer uit te halen, zegt Lonneke Schijvens. Zij helpt namens Kenniscentrum Sport & Bewegen teamleiders van buurtsportcoaches met monitoring. “Ik herken het beeld dat sommige gemeenten zeggen: we hebben een buurtsportcoach, groen vinkje.” Toch is de buurtsportcoach waardevol, vindt ze. “Ik vind het een belangrijke sportprofessional in de gehele sportsector. Er worden mensen bereikt die uit zichzelf niet naar een sportclub gaan. Het werkt.”

Beleid werd opportunistisch opgestart

“Wel kan het systeem beter worden ingericht”, zegt Schijvens. “Wat zou helpen, is als de regeling structureel zou zijn, en niet zoals nu elke vier jaar opnieuw moet worden aangevraagd. Bovendien moet er beter worden nagedacht door gemeenten én door buurtsportcoaches zelf wat ze willen bereiken.”

Een deel van de onduidelijkheid over het effect komt doordat in eerste instantie het beleid ‘opportunistisch’ werd opgestart, zegt Schijvens. “Financieel was het heel gunstig: het Rijk financiert mee. Maar de vraag wat het beoogde effect was van de buurtsportcoach, werd zelden gesteld. Dat is nu wel veranderd.”

De effecten zijn vooral op lokaal niveau zichtbaar, bij mensen in het veld. Slechts op een paar plekken wordt lokaal onderzoek gedaan. Zo blijkt in kwetsbare wijken in Den Haag de buurtsportcoach een belangrijke functie als ‘spin in het web’ te hebben, stellen onderzoekers van de Haagse Hogeschool in een rapport uit 2021. Geadviseerd werd om de buurtsportcoach een structurele rol te geven in de wijk, omdat juist kwetsbare mensen werden bereikt.

De stichting Life Goals, actief in dertig gemeenten, ontwikkelde een monitor voor hun coaches die werken met kwetsbare mensen. Daar zitten ook buurtsportcoaches bij. Volgens de stichting hebben vorig jaar ruim 1300 van de 7324 deelnemers aan een training zich nadien bij een reguliere sportvereniging aangemeld. Dico de Jager van Life Goals ziet bij de deelnemers ook ‘significante vooruitgang op communicatievaardigheden of zelfvertrouwen’.

Sportverenigingen kampen met financiële problemen

De vraag blijft of er genoeg mensen worden bereikt ten opzichte van het geld dat beschikbaar is, ook omdat met de huidige maatregelen het doel om in 2040 75 procent van de Nederlanders aan de beweegrichtlijn te laten voldoen lang niet wordt gehaald. Die richtlijn schrijft voor dat volwassenen minstens 2,5 uur per week matig intensief bewegen en kinderen dagelijks een uur.

Sinds 2019 wordt de regeling gemonitord door het Mulier Instituut. Dat onderzoek gaat alleen uit van de perceptie van gemeenten. In 2021 gaven 284 van de 335 deelnemende gemeenten door dat opgeteld anderhalf miljoen mensen minimaal één keer aanwezig waren bij een activiteit van een buurtsportcoach. Maar dat is een grove schatting, erkennen ook de onderzoekers.

Tegelijkertijd kampen 23.000 sportverenigingen met financiële zorgen. Moeten zij niet meer worden ondersteund? André de Jeu, directeur van de Vereniging Sport en Gemeenten: “Natuurlijk is de vereniging heel belangrijk. Maar twee derde van de Nederlanders sport of beweegt niet bij een vereniging. Daar moet je rekening mee houden. Als we alles zouden overhevelen naar de sportvereniging, werkt dat honderd procent zeker niet.”

Voor volgend jaar wordt een herijking verwacht, omdat de regeling eind dit jaar afloopt. Minister Conny Helder (langdurige zorg en sport) liet in een sportdebat in de Tweede Kamer in juni weten naar een specifieke uitkering te willen, ‘om de doelgerichtheid beter te kunnen garanderen’.

