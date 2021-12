Over lijfstraffen hoor je Verstappen niet na de race in de woestijn, over tijdstraffen wel

In de beslissende fase van het wereldkampioenschap is het Formule 1-circus neergestreken in Saoedi-Arabië. Hoera? Het nieuwe circuit – nooit eerder werd er in Djebba geraced – zet de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton onder hoogspanning. Met muren vlak langs de baan kan ieder foutje fataal zijn. Voor sportliefhebbers is dat smullen. Een cynicus ziet de symboliek: de coureurs ervaren even de dagelijkse praktijk in het land waar ze te gast zijn. Het regime dicteert daar hoe de inwoners moeten leven en handhaaft met harde hand dat niemand van het gewenste pad afwijkt.

Onder het toeziend oog van enkele vertegenwoordigers van de heersende koninklijke familie strijden de twee kemphanen om iedere meter asfalt. Inhalen is lastig op het snelle stratencircuit met 27 bochten. De race verloopt chaotisch, met meerdere crashes, herstarts, straffen en zelfs een botsing tussen de titelkandidaten.

Verstappen finisht uiteindelijk als tweede, achter zijn rivaal. Zijn puntenvoorsprong in het klassement is hij kwijt. De Nederlander is het niet eens met de beslissingen van de wedstrijdleiding: hij krijgt een tijdstraf en moet een plek teruggeven. Een schrale troost is zijn uitverkiezing tot rijder van de dag door de fans. “Die hebben tenminste een gezonde blik op racen. Wat er vandaag gebeurde, is ongelooflijk. Voor mij is dit geen Formule 1. Ze willen ons niet laten racen.”

Discutabele locatie

Voor de organisatie kan het niet mooier. Met nog één race te gaan staan de uitdager en titelverdediger op gelijke hoogte (beiden 369,5 punten). Bovendien zal er nog lang over deze zondag nagepraat worden en heeft naderhand niemand het nog over de discutabele locatie.

Hamilton rijdt met een regenbooghelm, als steuntje in de rug voor de lokale lhbti’ers. Ook verklaarde hij vooraf zich niet prettig te voelen bij een race in Saoedi-Arabië. Nooit eerder sprak de zevenvoudig wereldkampioen zich zo duidelijk uit over een gastland. “Het is niet mijn keuze om hier te rijden, dat heeft de sport besloten. Ik vind het belangrijk om dan ter plekke wel de bewustwording te vergroten.”

Mensenrechtenorganisaties stellen dat de internationale autosportfederatie Fia met de ongetwijfeld lucratieve deal meehelpt om het imago van het repressieve regime schoon te wassen.

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel organiseerde in de aanloop naar de wedstrijddag een kartevenement voor vrouwen. Omdat die in Saoedi-Arabië pas sinds 2018 mogen autorijden. En Verstappen, de twintiger die zo graag zijn eerste titel wil binnenslepen? Die zei of deed niets. Hij negeerde ook een oproep van Amnesty International.

Verstappen laat zich niet gauw afleiden

Het is de vraag of je hem dat kwalijk kan nemen. Los van de immense druk op zijn schouders op dit moment, heeft zijn hele leven slechts één focus gekend: racen. Zo is hij opgevoed, of geprogrammeerd, zoals sommigen het noemen.

Meestal wordt het als een kwaliteit van hem gezien dat hij zich nooit laat afleiden door randzaken. Zelfs in Zandvoort, waar een oranje massa van alles van hem wilde, week Verstappen niet af van zijn vaste routines. Geen extra publieke optredens. Business as usual.

Ook voorafgaand aan de wedstrijd op het Jeddah Corniche Circuit ging het op zijn persconferentie gewoon over de sport. “Hebben we een goede auto, dan kan ik de titel winnen. Hebben we die niet, dan gaat het hem niet worden. Zo simpel kun je het stellen.” Zelfverzekerd als Verstappen is, ging hij ervan uit dat zijn eigen aandeel optimaal zou zijn.

Toch verspeelde hij poleposition in de kwalificatie op zaterdag, toen hij in de laatste bocht met veruit de snelste ronde de muur langs de baan ramde. Een zeldzame fout. Meteen leek hij zich mentaal te herpakken. “Ik weet in ieder geval dat het met de snelheid van mijn auto goed zit”.

Napraten tot in de late uurtjes

Maar wat heb je daaraan op een circuit waar inhalen lastig is? Zijn teambaas Christian Horner zei vooraf al dat de Red Bull-coureur het van de strategie moet hebben. De crash van Mick Schumacher, in de veertiende van in totaal vijftig rondes, lijkt beslissend. Verstappen neemt bij de herstart de poleposition van Hamilton over, omdat hij zijn pitstop tactisch slimmer heeft gekozen.

Bij het verdedigen van de koppositie begaat Verstappen volgens de Fia fouten. Het napraten daarover met de betrokkenen zal naar verwachting tot in de nachtelijke uurtjes duren.

Daarna verkast het racefeest naar Abu Dhabi, voor de apotheose van dit seizoen. Ook daar zal Hamilton zijn regenbooghelm opzetten, en ook daar zal Verstappen het ongetwijfeld alleen over de race hebben. De uitkomst kan wel anders zijn.

