Oussama Tannane is niet voor niets het mikpunt van tackles

Op verzoek toont Oussama Tannane na de wedstrijd aan de rand van het veld in de Gelredome zijn benen. Schrammen op zijn kuiten en enkels, wat blauwe plekken. “Valt nog mee vandaag.” Voor Tannane is het niets nieuws. Tegen geen speler in de eredivisie worden meer overtredingen gemaakt. Heerenveen had er zondag 25 nodig om de spelmaker van Vitesse af te stoppen.

“Ik wil er eigenlijk niet over zeuren want er gebeurt toch niks aan. Ik kan het zien als een compliment. Het nadeel is wel dat ik elke week met blauwe plekken naar huis ga.” Trainer Thomas Letsch vindt dat scheidsrechters dribbelaars als Tannane meer in bescherming moeten nemen. “Ik vraag niet om gele kaarten en ik heb er geen invloed op”, zei Letsch, “maar het is wel ergerlijk en frustrerend.”

Cruciale pion

Tannane is niet voor niets het mikpunt van tackles. Hij is het type voetballer waar je van opveert. Niet zelden stranden zijn acties, soms doet hij iets geniaals. Bij Vitesse is hij dit seizoen een cruciale pion in het verrassende elftal van Letsch. De Duitser geeft hem het vertrouwen om als nummer tien in volledige vrijheid de aanval vorm te geven. Tannane stond dan ook aan de basis van de 1-0 tegen Heerenveen. Na zijn actie schoot Darfalou raak.

Het was een dikverdiende voorsprong. Het energieke Vitesse liet volgens Letsch in de eerste helft het beste voetbal van het seizoen tot nu toe zien. Door heel snel en agressief druk te zetten kwam Heerenveen totaal niet aan voetballen toe. Achterin had Letsch niet meer dan drie verdedigers staan, want de beide backs opereerden als halve aanvallers heel ver vooruit aan de zijlijn. Van die verdedigers rukte de sterke Bazoer ook nog regelmatig op, vaak op zoek naar Tannane.

Die floreert in dit Duitse ‘Vollgas-voetbal’. Hij is zelf niet te beroerd, zoals iedereen bij Vitesse, vuil werk op te knappen, maar is met zijn dribbels en traptechniek toch vooral het creatieve brein. De straatvoetballer die hij ooit was in Amsterdam-Oost schuilt nog altijd in hem, inclusief de schaduwkanten. Tegenstanders weten dat. Soms is Tannane het beu. Dan ontplofte hij. Hij deed het tegen ADO Den Haag, toen hij rood kreeg omdat hij de scheidsrechter voor ‘mafkees’ uitmaakte. Tannane: “Trainers geven de opdracht om mij uit de wedstrijd te halen, ook door overtredingen te maken. Ze speculeren op mijn korte lontje, het is een politiek spelletje.”

Verademing

De eigenzinnige nummer veertien van Vitesse heeft het etiket lastig te zijn. In de jeugd van Ajax en PSV werd hij weggestuurd en ook bij Heracles werd hij eens drie maanden door de club geschorst. In Arnhem lijken zijn talenten weer tot zijn recht te komen in een elftal dat niet aan tikkies breed doet maar altijd vooruit denkt. Een verademing na het tijdperk-Sloetski die in Arnhem vooral koos voor cynisch resultaatvoetbal.

Maar Letsch’ tactiek is niet zonder risico’s. Heerenveen liet dat in de tweede helft zien. Het kon diverse keren gevaarlijk worden – en maakte via Floranus de 1-1. Dat kwam ook omdat de Friese ploeg na rust veel agressiever was. Het ritme van Tannane en daarmee dat van heel Vitesse werd gebroken door fysiek felle weerstand, iets wat je in de eredivisie misschien wel te weinig ziet. Daar zal ook Tannane mee moeten leren omgaan, wil hij naar een grotere club. “Ik zit nu goed bij Vitesse. Bij een topclub heb je wel meer goede spelers, dan richt de tegenstander zich niet alleen op mij. De andere kant is dat je daar maar een van de poppetjes bent. Hier ben ik de creatieve man en lekker voetballen.”

De remise tegen Heerenveen zorgde opnieuw voor puntenverlies. “Ik ben heel erg teleurgesteld dat we niet winnen”, zei Tannane. Nog voor de winterstop kan Vitesse tegen Feyenoord en AZ bewijzen of het echt bovenin thuishoort. “Een perfecte finale van de eerste seizoenshelft”, vindt Letsch.

