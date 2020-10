Ouderwetse koopwoede in het voetbal, ondanks de wereldwijde pandemie

Dramatisch waren de voorspellingen over de gevolgen van de coronacrisis voor het internationale voetbal. De gekte met doldwaze bedragen zou fors afnemen. Wat is nu de conclusie na sluiting van de transfermarkt dinsdag? Op het Europese continent zat inderdaad de rem erop, maar vooral in de Premier League rolde het geld ouderwets.

Volgens berekeningen van het Centre for Economics Business Research (CEBR) gaven de twintig Engelse clubs in de hoogste divisie in de afgelopen transferperiode samen ruim 1,2 miljard euro aan transfers uit. Omdat ze ook spelers verkochten, komen de netto-uitgaven uit op 818 miljoen euro. Dat is flink meer dan in dezelfde periode in 2019, toen dat ‘slechts’ 690 miljoen was. Vooral Chelsea en Manchester City kochten er weer op los, terwijl Manchester United het aantal topaankopen op de sluitingsdag van de markt op vijf bracht door nog 18 miljoen aan Atalanta Bergamo te betalen voor Amad Diallo (18).

Ondanks de Engelse koopwoede heeft de Covid-19-pandemie wel degelijk zijn effecten in Europa. Volgens het CEBR daalt het totaal aan transfersommen in de vijf grote competities met 35 procent. De reden schuilt in de financiële onzekerheid en verliezen door minder inkomsten en spelen zonder publiek. Juventus maakte vorige week een jaarverlies van 71,4 miljoen euro bekend. Het weerhield de Oude Dame er deze zomer niet van om de Braziliaan Arthur Melo voor 72 miljoen euro over te nemen van Barcelona.

Juventus nam deze zomer Arthur Melo (midden) over van Barcelona voor 72 miljoen euro, ondanks een verlies van 71,4 miljoen euro over het afgelopen jaar voor de Italiaanse club. Beeld REUTERS

Ajax was opnieuw grootverdiener in Nederland

Dat geld was ook zeer welkom bij Barcelona, dat een historisch verlies draaide van 97 miljoen euro. De nieuwe trainer Ronald Koeman zag de afgelopen weken Suárez, Rakitic, Vidal, Melo en Semedo van de loonlijst verdwijnen, wat ruimte gaf om zo’n 117 miljoen euro te investeren in Miralem Pjanic (voor 60 miljoen van Juventus), Francisco Trincao, Pedri en Sergino Dest van Ajax. Koeman had ook nog graag Memphis Depay willen hebben, maar die transfer ketste maandag af. De leiding van La Liga, de Spaanse competitie, houdt toezicht op de financiële huishouding van de Spaanse clubs en stak er een stokje voor.

Met de verkoop van Dest (à 26 miljoen euro) en eerder al Van de Beek (39 miljoen) was Ajax traditioneel weer grootverdiener in Nederland. Die inkomsten zijn nog niet meegenomen in de cijfers over seizoen 2019/2020, die Ajax vorige week publiceerde. Ondanks corona kwam de winst uit op 20,7 miljoen euro. Ajax kreeg dit jaar ook nog eens 4,5 miljoen euro overheidssteun uit de NOW-regeling. Uit het jaarverslag blijkt ook dat de directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars een bonus van respectievelijk 200.000 en 250.000 euro kregen. Deskundigen vragen zich af of dit wel conform de NOW-regeling is.

Zelf gaf Ajax op de transfermarkt geld uit voor Antony, Kudus, Klaiber en zondag nog eens 11 miljoen voor Davy Klaassen. Omgekeerd werd Noa Lang verhuurd aan Club Brugge, dat een optie tot koop bedong. Ook veel eredivisieclubs besloten dinsdag op het laatste moment nog spelers te huren, overal vandaan. Het zijn momenteel (spot)goedkope opties in onzekere coronatijden. Zo kreeg FC Twente met Halil Dervisoglu (afkomstig van Brentford) al de achtste huurling in de selectie. Heerenveen bracht het aantal huurspelers dinsdag op zes door een Bulgaarse jeugdinternational en twee Zweden te lenen van hun eigenaren.

PSV haalde de opvallendste spelers binnen: gisteravond meldde het Eindhovens Dagblad dat de transfervrije wereldkampioen Mario Götze op het punt staat te tekenen. De 28-jarige speler die overkomt van Dortmund is weliswaar over zijn hoogtepunt, maar het is een poos geleden dat zo'n grote naam op de velden van de Eredivisie te bewonderen was.

Eerder kwam huurspeler Marco van Ginkel. De 26-jarige middenvelder wordt voor de vierde keer van Chelsea gehuurd. Van Ginkel speelde nooit meer dan 11 minuten voor de Londense club waar hij al zeven jaar onder contract staat. Toch verlengde Van Ginkel daar in juni zijn contract. Door hem nu opnieuw in de etalage te zetten bij PSV hoopt Chelsea dat zijn marktwaarde stijgt. Dan kan hij volgend jaar verkocht worden, zodat (een deel van) de investering in hem wordt terugverdiend. Zo blijft de voetballer vooral ook handelswaar.