Oude meester Modrić snijdt Nederland pas af naar finale Nations League

Het leek woensdagavond wel een onderlinge krachtmeting wie het meeste veerkracht kon tonen. Nederland, dat op het WK uit kansloze positie nog langszij kwam bij Argentinië, tegenover Kroatië, die veerkracht tot ambacht heeft verheven. Uiteindelijk hadden de doorgewinterde Kroaten toch nog een extra vaatje om uit te tappen: na verlenging verliest Nederland op knullige wijze met 2-4 de halve finale van de Nations League.

Dat is een zware domper voor Nederland, want welke speler je het ook vroeg afgelopen week, ze spraken op kabinetachtige wijze met één mond. Woensdagavond stond in Rotterdam geen potje zomeravondvoetbal op een veredeld oefentoernooi op de planning. De trofee van de Nations League werd gezien als een tellend stuk zilverwaar, als de eerste prijs die Nederland naast het gewonnen EK van 1988 in de kast kon bijzetten. Vier jaar geleden liep Nederland hem al eens mis, toen in de finale van de eerste editie Portugal te sterk was.

Serieuze kans op prijs

De spelers konden dus hun vermoeidheid na een slopend seizoen, met halverwege ook nog een WK in Qatar in de benen, nog een keer opladen. Ook de nieuwe bondscoach Ronald Koeman kon wel een succesje gebruiken, na twee slechte tot matige optredens tegen Frankrijk (4-0 verlies) en Gibraltar (3-0 winst).

Aan Kroatische kant was die wil minstens zo aanwezig. Op de WK’s in 2018 (finale) en 2022 (halve finale) kwam het kleine Balkanland nét tekort. “Het kan mijn laatste kans op een prijs zijn”, sprak de oude vedette Luka Modrić voor de wedstrijd, die ook zaterdag op 37-jarige leeftijd de lakens uitdeelde op het middenveld.

Hoe de Nations League leeft in Kroatië, bleek uit de zeker 14.000 meegereisde supporters die in de bomvolle Kuip een oorverdovend geluid produceerden, en even extra bij het omroepen van de naam Modrić. Zo nu en dan leek het alsof Kroatië een thuiswedstrijd speelde. Nederlandse fans keken soms vol bewondering naar het gezang van de Kroatische opponenten. Beide supportersgroepen dronken voorafgaand aan de wedstrijd overigens zonder problemen een biertje met elkaar. Dat mag een positief einde heten in een turbulent seizoen vol supportersproblemen.

Op het veld voelde het allesbehalve als zomeravondvoetbal, de spanning stond erop. Het eerste halfuur namen beide ploegen nauwelijks risico, wetende dat elke fout een streep door hun missie kon zetten.

Kroatië doet waarom het geroemd wordt

Het was een Kroatische doelpoging die Oranje energie gaf, bijna verkeerd ingeschat door keeper Justin Bijlow, die van bondscoach Ronald Koeman de voorkeur kreeg boven de keeper van het afgelopen WK Andries Noppert. Een paar minuten later was het raak voor Oranje. Na een uitstekende aanval over vier schijven kwam de bal na 34 minuten bij rechtsbuiten Donyell Malen, die de bal buiten het bereik van keeper Livakovic plaatste.

Doordrukken naar een 2-0 lukte Oranje niet, en dat is een worst-case-scenario tegen de Kroaten. De oudere, ervaren en sluwe ploeg speelt al jaren samen in grotendeels dezelfde opstelling. Achterkomen? Daar liggen ze allerminst wakker van. De ploeg van trainer Zlatko Dalic wordt geroemd om zijn veerkracht gecombineerd met verzorgd en technisch spel. Dat was woensdagavond weer zichtbaar.

Geluk dwing je dan af, luidt het oude gezegde. Dat kwam tot de Kroaten in de persoon van de onoplettende Cody Gakpo, die in zijn eigen strafschopgebied balverlies leed aan Modrić en hem daarop onhandig vastpakte. Modrić, gepokt en gemazeld, wist wat hem te doen stond: vallen. Spits Andrej Kramaric benutte daarop de penalty.

Daarna gebeurde wat in het verleden al zo vaak gebeurde: de veerkrachtige Kroaten namen de wedstrijd over van het aangeslagen Nederland. Na 72 minuten was Virgil van Dijk Mario Pasalic kwijt, die vrij een harde voorzet achter Justin Bijlow werkte. Nederland leek dood en begraven, tot invaller Noa Lang in de allerlaatste seconde een afvallende bal na een corner in de bovenhoek jaagde.

Het wedstrijdje veerkracht tonen verloor Oranje toch, dat de wedstrijd wederom schlemielig uit handen gaf. Na tien minuten in de verlenging was een afstandsschot van Bruno Petkovic Bijlow te machtig, die daarbij ook niet helemaal vrijuit ging. Lang had daarna nog dé gelijkmaker op zijn schoen, maar faalde. Het slotakkoord was voor de oude meester zelf: na een wederom knullige overtreding van Tyrell Malacia schoot Modrić zelf de penalty binnen: 2-4.

Koeman stond na afloop turend op de middenstip. Hij heeft inderdaad stof tot nadenken na weer een matige vertoning. Het kleine Kroatië voegt weer een nieuw hoofdstuk toe aan hun wonderlijke succesverhaal. De 37-jarige Modrić, man of the match, mag zich opmaken voor een finale zondag tegen Spanje of Italië, in mogelijk zijn afscheidsinterland. Nederland speelt eerder die dag de troostfinale in Enschede tegen de verliezer.

