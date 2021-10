Oud-triatlete Maaike Caelers: ‘Zoek alsjeblieft hulp, zou ik tegen de slachtoffers willen zeggen’

Rob Barel, pionier en voormalig grootheid in de triatlonsport, meldde vrijdag op Twitter dat hij de misstanden in zijn sport vier jaar geleden al had aangekaart. “Nooit iets mee gedaan”, laat Barel weten. Maya Kingma, dit jaar deelneemster aan de Olympische Spelen van Tokio,

liet op Twitter weten dat de verhalen die naar buiten zijn gekomen over de misstanden bij het Nationaal Triathlontrainingscentrum in Sittard (NTC) haar niet verrassen. Ze noemt het ‘herkenbaar’. “Ik hoop dat deze verhalen gehoord worden en dat bijbehorende acties volgen.”

Op het NTC stonden veelal jonge sporters jarenlang bloot aan grensoverschrijdend gedrag van begeleiders, zo vertelden ze vrijdag in Trouw. De Nederlandse Triathlon Bond stuurde zelf vrijdag een mail aan de atleten met het verzoek te zwijgen zolang het onderzoek naar de werkwijze op het NTC loopt, en schreef dat de misstanden en verwaarlozing speelden tussen twaalf en acht jaar geleden. Kingma, maar ook Maaike Caelers spreken dat tegen.

‘Er wordt weinig tot niet geëvalueerd’

Volgens Maaike Caelers is er in Sittard de laatste jaar veel gebeurd, maar weinig veranderd. De voormalige Nederlands kampioene was in 2012 olympiër en haalde net de limiet voor de Spelen van Rio in 2016 niet. “Ik denk dat een aantal van de huidige coaches niet over de juiste kwaliteiten beschikt”, zegt Caelers. “Dan heb ik het over de mentale begeleiding. Dat komt nu pas naar buiten omdat ze elkaar al jaren de hand boven het hoofd houden. Er wordt weinig tot niet geëvalueerd. Daar doet de hele staf aan mee. Je veilig voelen zodat je kunt zeggen wat je dwars zit, is van essentieel belang.”

Caelers (31) zegt pas na haar carrière erachter te zijn gekomen hoe het voelt om echt gelukkig te zijn. Ze heeft nu een leuke baan, een vriend en een eigen huis. Ze laat haar leven als topsporter op het NTC het liefst achter zich.

“Ik had na mijn stoppen in 2017 een nare nasmaak van de sport”, zegt Caelers. “Ik kreeg een verwijzing naar een psycholoog en die heeft uiteindelijk de donkere wolken boven mijn hoofd weggehaald. Tegen alle slachtoffers wil ik graag zeggen: Zoek alsjeblieft hulp.”

Caelers vindt dat de opleiding van talentvolle triatleten moet veranderen. “Laat tieners langer in hun vertrouwde en veilige omgeving blijven. Ouders zijn belangrijk. Die ouderlijke taak kan niet opgevangen worden door een bond. Ze zijn zich niet bewust hoeveel impact zo’n verhuizing naar Sittard op een kinderleven heeft.”

Haar eigen coach was haar geluk

Caelers eindigde op de Spelen van Londen in 2012 als 41ste. Ze nam deel aan verschillende wereldkam­pioenschappen en pakte meerdere medailles tijdens wereldbekers. De Limburgse zegt dat vooral te danken hebben aan haar eigen coach John Hellemons. “Hij was mijn geluk.”

Het dieptepunt kwam na Londen. “Tijdens de periode net voor Rio kreeg ik drie voedselvergiftigingen in een week. Daarbij viel ik tijdens een trainingsstage in Kenia van mijn fiets ook nog eens hard op mijn hoofd en had ik zoveel pijn in een arm dat ik niet kon zwemmen.”

Caelers trainde door. Die buikpijn kwam vast door de spanning voor Rio 2016, zei de staf tegen haar. “Ik werd niet serieus genomen. Pas later bleek dat ik een bacterie in mijn darmen had die er niet mocht zitten. Ook merkte ik tijdens het studeren dat ik me amper kon concentreren. Ik was met een hersenschudding dus intensief blijven trainen.”

Door de fysieke problemen mistte Caelers op een paar seconden plaatsing voor haar tweede Spelen. “Achteraf maar goed ook, anders was ik nog veel dieper weggezakt. Ik was echt heel ziek. Overtraind. Flink vermagerd. Mijn hormonale stelsel was flink over de zeik. Ik menstrueerde niet, maar dat kwam gelukkig snel terug.”

Net als andere slachtoffers dacht Caelers dat het probleem bij haar lag. Dat ze niet moest zeuren. “De kern is dat je een sport leuk vindt en daarvoor gaat trainen. Al die andere zaken worden niet goed geregeld op het NTC.”

