Oud-toppers roepen op tot schoonmaak bij triatlonbond

Het rapport over de sociale veiligheid op het nationaal trainingscentrum (NTC) van de triatlonbond is al twee weken klaar, maar tot dusver is over de inhoud niets gecommuniceerd. Mensen die inzage kregen, hebben een geheimhoudingsplicht opgelegd gekregen door de opdrachtgever, de Nederlandse Triathlonbond (NTB).

Vijf oud-toptriatleten, onder wie meervoudig Nederlands kampioenen Dennis Looze (49) en Rob Barel (63), hebben via een open brief hun onvrede geuit over de communicatie over het onderzoek. Zij vragen bestuursleden en technisch verantwoordelijken om op te stappen. “Ze blijven zichzelf verschuilen. Daarmee voeden ze de achterdocht, alsof ze de onderzoeksresultaten willen verbergen”, zegt Looze, die vorig jaar uit onvrede zijn werkzaamheden bij de bond neerlegde. “Voor iedereen die het wanbeleid heeft veroorzaakt, is geen plek meer. Het is tijd voor een nieuw begin.”

Zoveel signalen van misstanden

Barel: “Er zijn zoveel signalen van misstanden bij de bond binnengekomen over het NTC, het speelt al heel lang. Volgens mij is het niet houdbaar dat bepaalde mensen blijven zitten. Het beleid moet snel veranderen.”

De NTB heeft naar aanleiding van het onderzoek wel al het jaarlijkse herfstcongres uitgesteld en verplaatst naar het voorjaar. De nu actieve triatleten en staf van het NTC worden op 9 november geïnformeerd over het rapport. Een dag later volgt de triatlonraad, het controlerende orgaan dat namens alle bondsleden toezicht houdt op het bestuur en indirect de uitvoerende staf van de NTB.

De triatlonraad heeft de bond verzocht de onderzoeksresultaten openbaar te maken. Voorlopig is nog niet ingestemd met dat verzoek. Voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg van NOC-NSF zei na de publicaties in Trouw over de misstanden dat er snel een gesprek zou komen met de triatlonbond. De sportkoepel staat in contact met de NTB, zegt een woordvoerder, maar het is volgens hem eerst aan die bond om de interne problemen op te lossen.

Een driekoppige vertrouwenscommissie

Het eerste onderzoek is uitgevoerd door Fijbes Consultancy. Alleen de bondsbestuurders en een driekoppige vertrouwenscommissie hebben inzage gekregen. Zij willen en mogen daarover geen mededelingen doen. Het onderzoek van Fijbes richtte zich alleen op de laatste twee jaar van het trainingscomplex met de beste triatleten van Nederland. In een statement liet de NTB wel weten dat er ook een onderzoek moet komen naar de misstanden in de periode voor 2019.

(Oud-)sporters zeggen op het NTC Sittard jarenlang last te hebben gehad van grensoverschrijdend gedrag in de begeleiding door de technische staf. De soms langdurige gevolgen bij een deel van de atleten: depressies, eetstoornissen en chronische blessures. De slachtoffers die daarover in oktober in Trouw hebben verteld, hebben nog niets gehoord van de bond.

Rembert Groenman weigert voorlopig inhoudelijk te reageren op het afgeronde onderzoek. De directeur van de bond spreekt wel van ‘een chaotische situatie’ op het bondskantoor op Papendal. Of en in welke vorm de onderzoeksresultaten naar buiten komen, is niet bekend.

De achterdocht in stand

Met het verstrijken van de tijd groeit bij Barel het wantrouwen. “De informatie is blijkbaar gevoelig, dat is duidelijk. Als de ernst van de uitkomsten van het rapport duidelijk is, kun je als bond meteen aangeven dat je actie gaat ondernemen. De vertraging van de publicatie wekt geen vertrouwen. De bond houdt de achterdocht in stand.”

Barel, wereldkampioen op de lange afstand in 1994, hoopt op zelfreflectie bij de bondsbestuurders. “Het belangrijkste is dat er een topsportklimaat komt waarbij mensen veilig moeten kunnen sporten. Daar moeten we als sport aan werken.”

Lees ook: Grove misstanden bij triatlon: verwaarlozing, mishandeling en machtsmisbruik

In de top van het Nederlandse triatlon was jarenlang sprake van misstanden. Een groep triatleten meldt gevallen van psychische en fysieke mishandeling, met ernstige persoonlijke problemen tot gevolg.