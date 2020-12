Oud-Ajacieden Lang en El Ghazi trefzeker op tweede kerstdag

Noa Lang had een groot aandeel in de 3-0 zege van Club Brugge op KAS Eupen. Hij scoorde zijn treffers in de tweede helft en was daarmee van grote waarde voor de koploper van de Belgische competitie. In België wordt net als in Engeland dit weekend een volledig voetbalprogramma op het hoogste niveau afgewerkt.

Naast Lang verscheen ook Ruud Vormer in de basisopstelling bij Club Brugge. Binnenkort voegt zich met Bas Dost nog een Nederlander zich bij de selectie in Brugge. Hij komt na de winterstop over van Eintracht Frankfurt, zo werd eerder deze week bekend. Brugge plaatste zich via een derde plaats in de groepsfase van de Champions League voor een vervolg in de Europa League waar het Dinamo Kiev treft.

Tegen Eupen, waar Menno Koch negentig minuten meedeed, werd Hans Vanaken van Brugge met een directe rode kaart zo’n tien minuten voor het einde van de wedstrijd van het veld gestuurd. In ondertal breidde invaller David Okereke de eindstand uit naar 3-0. Brugge heeft nu 39 punten uit negentien duels. De ploeg van coach Philippe Clement heeft een voorsprong van 5 punten op achtervolger Racing Genk, van de Nederlandse trainer John van den Brom. Genk heeft twee wedstrijden minder gespeeld.

Anwar El Ghazi wordt gefeliciteerd met zijn doelpunt, door zijn ploeggenoten bij Aston Villa Hause en Cash. Beeld EPA

El Ghazi: derde wedstrijd op rij

In Engeland Aston Villa moest het op Boxing Day op eigen veld de halve wedstrijd met tien man doen tegen Crystal Palace, maar het won wel weer, met 3-0. Tyron Mings kreeg in de 45ste minuut rood. Aston Villa stond op dat moment op voorsprong door een doelpunt van oud-Ajacied Bertrand Traoré. In de tweede helft kon het tegen een vrij krachteloos Crystal Palace de score via de counter uitbouwen. Na de 2-0 van Hause maakte Anwar El Ghazi, ook al voormalig Ajacied, na een uitbraak op schitterende wijze de 3-0. Het was al de derde wedstrijd op rij dat de Barendrechter tot score kwam. Hij was eerder belangrijk voor Aston Villa tegen Wolverhampton Wanderers en West Bromwich Albion. Bij Crystal Palace deed Patrick van Aanholt de hele wedstrijd mee. Aston Villa heeft zich ondertussen in de subtop genesteld.

Eerder op de dag was titelkandidaat Manchester United niet verder gekomen dan een gelijkspel bij het dit seizoen toch weer verrassende Leicester City (2-2). Voor de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer kwam met de remise een einde aan de reeks van tien gewonnen uitduels in de Premier League. Leicester blijft de nummer 2 van de ranglijst met 28 punten. United heeft een wedstrijd minder gespeeld en volgt op 1 punt.

De doelpunten van United kwamen op naam van aanvaller Marcus Rashford en Bruno Fernandes. Tussendoor had Harvey Barnes namens Leicester de 1-1 gemaakt. Spits Jamie Vardy bepaalde vlak voor tijd met zijn twaalfde competitietreffer de einduitslag. Oud-Ajacied Donny van de Beek kwam niet van de reservebank af bij United.

Lees ook: Gyliano van Velzen raakte als jonge voetballer verdwaald in het grote geld

Gyliano van Velzen speelt bij Telstar. Ooit ging hij op heel jonge leeftijd naar Manchester United. Dat liep niet goed af.