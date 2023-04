Orkun Akinci was bij NAC – Willem II en zag hoe het misging

Zie ze staan, met de ruggen naar het veld gekeerd en oogcontact zoekend met het deel van Vak G dat hun vuurwerk- en biersmijterij op luide toon veroordeelt. NAC – Willem II is net tot een treurig einde gekomen, maar voor de veroorzakers van de gestaakte derby is het geenszins reden voor een stille aftocht.

De macht die ze hebben getoond over het verloop van de wedstrijd, spreiden ze ook nog even tentoon om de hiërarchie in het vak te verduidelijken. Niemand mag hen de maat nemen en anders − zo beelden ze uit − komen ze wel even met hun vuisten spreken.

Sommigen voegen de daad bij het gebaar. De man die schuin voor me uit pure wanhoop en woede verhaal wil gaan halen bij de daders, wordt door vrienden tegengehouden. Dat lijkt een verstandige keuze.

Als Elton Kabangu even eerder van dichtbij de 0-1 binnenschiet en met een grote boog zijn doelpunt bij de cornervlag besluit te vieren, voelt iedereen al aan wat er gaat gebeuren. Vijf voetbalminuten en een kwartier adempauze daarvoor vliegt precies op die plek al een stuk vuurwerk het veld op.

Ver weg van de spelers en bepaald geen zwaar materiaal, zoals ook de pakweg tien plastic bekers bier die nu door de lucht vliegen natuurlijk niet ‘de veiligheid van de spelers in gevaar brengen’. In die zin kun je je best afvragen of de gebeurtenissen opwegen tegen het staken van een wedstrijd. Maar hé, hoe dom kun je zijn om uitgerekend deze week het veld te bestoken?

Teammanager John Karelse (met 441 gespeelde wedstrijden recordhouder van NAC) roept een dag voor de wedstrijd in een video op het clubkanaal nog op om niet ‘allerlei troep op het veld te gooien’. Stadionspeaker Annie van Hooijdonk doet het voor en tijdens de wedstrijd diverse keren en waarschuwt steeds opnieuw voor de gevolgen.

Dat begint als een nagedachtenis aan de overleden clubicoon Cock Luyten (353 wedstrijden in de jaren vijftig, zestig en zeventig) vanwege vuurwerk pas in tweede instantie tot stilte leidt. Neergedaalde resten die moeten worden opgeruimd, zorgen ervoor dat de wedstrijd later begint. Alle goedbedoelde woorden zijn blijkbaar niet opgewassen tegen de emotie die deze wedstrijd teweeg brengt.

Wat voor de aftrap gebeurt, ziet scheidsrechter Jeroen Manschot door de vingers. In de tweede helft staakt hij de wedstrijd volgens de richtlijnen die de KNVB na het bekerduel Feyenoord – Ajax en de verwonding van Davy Klaassen invoerde. De eerste keer tijdelijk, na zeventig minuten. Het moment is veelzeggend over het analytisch vermogen van de vuurwerkgooier.

NAC heeft al een kwartier duidelijk de overhand, voor het eerst in de wedstrijd. De 1-0 ligt meer voor de hand dan de 0-1. Na de onderbreking is het momentum weg, waarna het tegendoelpunt en definitieve staking volgt. Karma is een kreng.

‘Laat je club maar in de steek.’ ‘Schaam je kapot.’ Het uitverkochte stadion (bijna 19.000 toeschouwers) is duidelijk in zijn afkeuring. De aanstichters in het hoekje bij de cornervlag kunnen moeilijk met de verwensingen overweg. Met een man of dertig zijn ze, schuimbekken doen ze voor driehonderd. Hersenloosheid kun je mensen niet verwijten, maar hoe zit dat met de opvatting dat je andersdenkende medesupporters maar de tribune moet afrossen?

De wedstrijd wordt zonder publiek uitgespeeld, beslist de KNVB een halve dag later. Het zal allemaal wel. Het kleine plukje in de hoek van Vak G zal in elk geval niet worden gemist. Al is het de vraag of de wedstrijd en het resultaat hen ook maar iets interesseert. Bedankt, eikels.

