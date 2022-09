Oranjevrouwen imponeren niet bij debuut van bondscoach Andries Jonker

Andries Jonker heeft zijn debuut als bondscoach van de Oranjevrouwen met een overwinning kunnen vieren. In Zwolle moest Nederland tot het uiterste gaan om het bescheiden Schotland te verslaan. De winst werd gevierd, ook al gaf het getoonde spel geen reden tot optimisme. De positieve vibe en de sportieve opleving waarop werd gehoopt na het teleurstellende EK bleven uit. Geen goed teken voor de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd van komende dinsdag in Utrecht tegen IJsland.

In zijn eerste werkweek als bondscoach kon Jonker maar een keer een training afwerken met een voltallige groep. Speelsters kwamen later aan in Zeist vanwege clubverplichtingen, en anderen hadden bij aankomst nog maar weinig trainingsuren gemaakt bij hun clubs. Geen ideale start voor de opvolger van Mark Parsons. Vijf dagen na zijn eerste contact met de groep wachtte vrijdag Schotland, als voorbereiding op het duel met de IJslandse vrouwen. De tijdsdruk is groot, erkende Jonker vrijdag.

Opvallende aanvalslinie

In vergelijking met de laatste wedstrijd van Nederland, de verloren kwartfinale op het EK tegen Frankrijk, had Jonker de defensie en het middenveld intact gelaten. Opvallend was de samenstelling van de aanvalslinie, met Jill Roord bij afwezigheid van Lieke Martens op links, Vivianne Miedema in de spits en Renate Janssen op rechts. Janssen, de 32-jarige aanvoerder van FC Twente, stond voor het laatst in november in het oefenduel met Japan in de basis. In de twaalf wedstrijden daarna speelde zij geen minuut meer, ook op het EK was zij een vaste bankzitter.

Tegen Schotland kreeg Janssen de voorkeur boven Lineth Beerensteyn en Shanice van de Sanden die allebei niet bij de wedstrijdselectie zaten. Miedema was er wel vanaf het begin bij. Op de tweede trainingsdag in Zeist trainde de spits van Arsenal apart van de groep en vertelde ze dat ze niet helemaal topfit was. Na het voor haar zo onfortuinlijk verlopen EK - ze miste twee wedstrijden na een positieve coronatest - mocht ze van haar club langer genieten van een vakantie. Pas twee weken geleden stond ze voor het eerst op het trainingsveld in Londen.

Jonker verklaarde zijn keuze voor Miedema dat zij speelminuten moest maken voor het belangrijke treffen van dinsdag tegen IJsland. Helemaal fit of niet bewees ze al snel haar waarde voor de nationale ploeg. Na tien minuten schoot ze van dichtbij raak, haar 95ste treffer in het shirt van Oranje, en na een half uur eindigde een kopbal op de lat. Op dat moment was Nederland de voorsprong alweer kwijt. Vlak na het doelpunt van Miedema maakte Claire Emslie gelijk na weifelachtig ingrijpen van Dominique Jansen.

Na ruim een uur herschikte Jonker zijn elftal. HIj haalde ondermeer Roord en Miedema naar de kant. Roord, die zich nooit lekker voelt aan de buitenkant, werd vervangen door Esmee Brugts, de jonge linksbuiten van PSV. De moegestreden Miedema stond haar plaats af aan Fenna Kalma, die daarmee haar debuut in de nationale ploeg maakte. De spits van FC Twente, die dinsdag werd gekozen tot beste speelster van de eredivisie, was door Parsons twee keer geselecteerd, maar kreeg van Jonker haar eerste speelminuten. Een minuut voor tijd toonde Kalma haar klasse voor het doel. Met haar eerste interlandtreffer bezorgde ze Nederland de overwinning.

Duel in Reykjavik

Minstens even belangrijk als het debuut van Jonker was vrijdagavond 2018 kilometer verderop de ontmoeting tussen IJsland en Wit-Rusland. In Laugardalsvöllur, het nationale stadion in Reykjavik, won IJsland de WK-kwalificatiewedstrijd met 6-0. Door die zege beginnen de IJslandse vrouwen met één punt voorsprong op Nederland aan het afsluitende groepsduel, dinsdagavond in Utrecht. Een heuse uitdaging voor Jonker en zijn speelsters, want alleen bij winst plaatst de vice-wereldkampioen van 2019 zich direct voor het WK van volgend jaar. Lukt dat niet, dan volgen play-offs.

Debet aan die ongunstige positie zijn de twee gelijke spelen in de kwalificatiegroep tegen laagvlieger Tsjechië. De laat gerealiseerde 1-1 in Groningen, de allereerste wedstrijd onder Parsons als bondscoach, en de 2-2 in Ostrava, met de gelijkmaker van Stefanie van der Gragt diep in de extra tijd. IJsland maakte slechts een misstap, bijna een jaar geleden op eigen veld tegen Nederland. In een koud, regenachtig en stormachtig Reykjavik zegevierden de Oranjevrouwen met 0-2 door doelpunten van Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen.

De ervaringen van Andries Jonker als coach van een vrouwenteam dateren van 21 jaar geleden. ‘In algemene zin ben ik goed op de hoogte van het vrouwenvoetbal.’