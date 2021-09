Oranjevrouwen herstellen zich in een stormachtig IJsland

Lachende gezichten bij de Oranjevrouwen gisteravond in Laugardalsvöllur, het nationale stadion van IJsland. Vier dagen na de valse start van de WK-kwalificatie volgde eerherstel tegen IJsland (0-2). Groenen was met een assist en fraaie treffer uitblinker.

Een overwinning was nodig na het teleurstellende gelijkspel van vrijdag tegen Tsjechië (1-1). In Groningen kon spits Miedema pas vlak voor tijd een nederlaag voorkomen bij het debuut van de nieuwe bondscoach Mark Parsons. De Oranjevrouwen liet een nogal fletse indruk achter. Ze wisten zich geen raad met de Tsjechische vrouwen, die slim en gegroepeerd verdedigden. Alsof Nederland, de nummer vier op de wereldranglijst, nog moest wennen aan de status die het internationaal verworven heeft met de EK-titel (2017) en het bereiken van de WK-finale (2019). Afgelopen zomer strandde de ploeg in de kwartfinales op de Olympische Spelen in Tokio.

De op papier meest te duchten tegenstander

Hoe anders was dat in de kwalificatie voor het EK, komende zomer in Engeland? Met tien zeges, 48 doelpunten voor en slechts drie tegen plaatsten de Oranjevrouwen zich soeverein voor het Europese kampioenschap. Kleine of iets grotere landen, allemaal werden ze met gemak aan de kant gezet onder leiding van de toenmalige bondscoach Sarina Wiegman.

In IJsland (16de op de Fifa-ranking) trof Oranje de op papier meest te duchten tegenstander in de kwalificatie. Ze rennen veel, zijn onvoorspelbaar en creëren chaos, analyseerde Parsons vooraf. Dat liet zich voelen in de eerste helft. Op de linkerflank hadden Janssen en Martens hun handen vol aan Jonsdottir, die keepster Van Veenendaal een aantal keer op de proef stelde.

Bovendien had Oranje nog een extra uitdaging in Reykjavik: het weer. Op IJsland was code oranje afgekondigd met behalve kou (het kwik kwam niet hoger dan 6 graden) ook hevige regenval en storm.

Recordinternational Spitse mocht starten en dat pakte goed uit

Oranje ging goed met de omstandigheden om. Parsons had één mutatie doorgevoerd ten opzichte van het duel met Tsjechië. Recordinternational Spitse mocht starten, wat ten koste ging van Van de Sanden. Dat pakte goed uit. Spitse veroverde ballen, bracht de voorwaartsen in stelling en liet andere middenvelders in hun kracht komen. Het leidde halverwege de eerste helft tot de openingstreffer: Groenen gaf een fraaie steekpass op Van de Donk, die vanuit de draai doel trof.

IJsland is geen ploeg van defensieve stellingnames. Het ging na rust hartstochtelijk op zoek naar de gelijkmaker, waardoor Oranje ruimte kreeg om te voetballen. Brynjarsdottir had net naast gemikt, toen Groenen het duel na ruim een uur besliste. De middenvelder schoot op aangeven van invaller Beerensteyn hard raak achter de IJslandse goalie Sigurdardottir.

IJsland probeerde in de slotfase nog de aansluitingstreffer te forceren, maar de Oranje defensie, die tegen Tsjechië regelmatig wankelde, bleef overeind, waardoor Nederland voor het eerst eens won op het eiland.

Nederland en Tsjechië (beiden 2-4) gaan nu aan kop in groep C, gevolgd door Wit-Rusland (1-3), IJsland (1-0) en Cyprus (2-0). De koppositie is van waarde, want alleen de groeps­winnaar plaatst zich direct voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland (2023). Eind oktober wordt de WK-kwalificatiereeks vervolgd met voor Oranje uitwedstrijden tegen Cyprus (126ste op de Fifa-ranking) en Wit-Rusland (53ste).

