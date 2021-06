Oranjespits Wout Weghorst is de trots van Borne: ‘Zet een snee in zijn arm en er komt zwart-wit NEO-bloed uit’

Ongeveer 600 meter aan linten met oranje vlaggetjes hangt over de straat Beekvoorde. Aan huizen wapperen Nederlandse vlaggen, buurtkinderen hebben links en rechts oranje prullaria opgehangen. De bewoners van deze nieuwbouwwijk in het Twentse Borne zijn fan, niet alleen van het Nederlands elftal, maar vooral van hun buurman en favoriete spits, Wout Weghorst (29).

“Als hij scoort, gaan we hier volledig uit ons dak”, zegt Merijn Tijhuis (37), die zondag bij de wedstrijd tegen Oekraïne rond de beamer op de oprit zo’n twintig buren met gebalde vuisten zag opspringen. “We zijn enorm trots. Door zijn doelpunt zit de EK-sfeer er hier goed in. Het lawaai bij de 1-0 van Georginio Wijnaldum verbleekte bij de 2-0 van onze buurman.”

Dat is niet zo vreemd. Weghorst is geboren en getogen in Borne. Hier roemen ze hem als de vriendelijke jongen die iedereen hartelijk groet. Al zien ze hem weinig sinds hij zijn brood verdient bij VfL Wolfsburg. Daar in Duitsland maakte hij zoveel doelpunten dat bondscoach Frank de Boer niet meer om heen kon voor het EK. Massaal werd zowel in de oefeninterland in Enschede als tegen Oekraïne in Amsterdam de naam van ‘Woutje Weghorst’ massaal gescandeerd. De trots van Borne is nu een nationale voetbalheld.

'Hij deed de lampen op het veld uit’

Merijn Tijhuis is niet verbaasd. Hij voetbalde ruim tien jaar geleden nog even met Weghorst bij amateurclub RKSV NEO. “Hij ging altijd maar door, zo verschrikkelijk gedreven. Als de training was afgelopen, ging hij als jongste van het team nog minimaal een uur door. Hij deed de lampen op het veld uit. Altijd. Profvoetballer worden, dat was zijn enige droom.”

Daarna bewandelde Weghorst een lange weg. Tot zijn achttiende speelde de spits nog bij de amateurs. Daarna klom hij steeds hoger. Nu hij in Oranje onvermoeibaar zwoegt en sjouwt, ziet iedereen wat je met hard werken kunt bereiken.

‘Willen is kunnen’ is dan ook Weghorsts motto. En precies dat staat in koeienletters op de muur in het clubhuis van RKSV NEO. De neven Harrie Besselink (70) en Gerard Schwering (66), vrijwilligers bij de club, openen maar al te graag het clubhuis om te vertellen over de oogappel van de club.

Oranjestemming in de Bornse Beekvoorde, de straat waar Wout Weghorst woont. Beeld Herman Engbers

Paardenlongen

“Als Weghorst tijdens vakanties in Borne is, vraagt hij mij regelmatig om de sleutels van het toegangshek. Dan gaat hij hier elke dag een paar uur tekeer”, zegt Besselink, in het verleden voorzitter van de amateurclub met ongeveer 1200 spelende leden. “Sprinten, intervallen, nooit rustig aan. En reken maar dat hij nergens een metertje smokkelt. Hij beschikt over paardenlongen.”

Schwering had als trainer van C-jeugd de 13-jarige Weghorst onder zijn hoede. “Hij was niet te coachen, maar hij trok wel iedereen mee in zijn gedrevenheid. Wanneer teamgenoten iets gezelligs gingen doen, was Weghorst er niet bij. Er moest in het weekend weer gewonnen worden.”

Besselink: “Als Weghorst verloor, kon hij een reclamebord kapot schoppen. Hij ging huilen, schelden. Die slungel was soms niet te genieten. Die emoties wist hij pas later positief te gebruiken. Scouts van FC Twente keurden hem hier bijna wekelijks af, ze vonden dat hij te langzaam handelde aan de bal. Daar hebben ze spijt van gekregen.”

De neven weten zeker dat Weghorst ooit terugkeert bij RKSV NEO. Als speler van het veteranenelftal, of als vrijwilliger die helpt met snoeien van bosschages of het kalken van de lijnen. “Zet een snee in zijn arm en er komt zwartwit NEO-bloed uit”, zegt Besselink, die na het duel met Oekraïne nog een appje kreeg van Weghorst als dank voor de aanmoedigingen.

De club profiteert ook financieel van Weghorst. De ‘opleidingsvergoeding’ die aan transfers vast zit, investeerde RSKV NEO in een vernieuwde kantine, ledverlichting bij alle velden en 200 zonnepanelen op het dak van de kleedkamer. “De club levert evenveel stroom als nodig is”, zegt Besselink. “Zo hebben de voetballers van Borne in de toekomst nog steeds profijt van het harde werken van Weghorst.”

Lees ook:

Jubelstemming rond Oranje? Frank de Boer weet hoe snel het gemopper terug kan zijn.

Het Nederlands elftal van Frank de Boer kan zich donderdagavond al verzekeren van winst in poule C. ‘Voor mijn vrouw was het niet altijd leuk.’