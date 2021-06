Oranjespelers zwaaien op vrije dag Luuk de Jong uit

De 38-voudige international was dinsdag op de training te geblesseerd geraakt om dit EK nog in actie te komen. Daarmee is het toernooi voor hem op een teleurstelling uitgelopen. De spits van Sevilla, die belangrijk was in de kwalificatiewedstrijden, kwam slechts twee keer als invaller in actie: twee minuten tegen Oekraïne, acht minuten tegen Oostenrijk. Bondscoach Frank de Boer gaf de voorkeur aan Wout Weghorst en daarna Donyell Malen.

De 24 spelers die over zijn hadden van De Boer een dagje vrij gekregen. De voorwaarde was wel dat de coronabubbel waar ze al sinds eind mei samen in verblijven intact bleef. De spelers mochten zich in groepjes buiten het hotel begeven, maar wel ‘coronaveilig’ en zonder contact met mensen van buiten de bubbel. In hun hotel Woudschoten vlakbij de KNVB Campus in Zeist waren ook woensdag geen partners, kinderen, vrienden of familie welkom. De spelers gaven de afgelopen weken aan zeer tevreden zijn over hoe Woudschoten voor hen als verblijfplaats is ingericht. Dat is al bijna vier weken een voor de buitenwereld afgesloten complex.

Bij het hotel is een ‘wellness area’ ingericht, inclusief bubbelbad, zwembad en sauna. Er hangt op een ligweide een net voor een potje voetvolley. In twee grote loungetenten staan een biljart en een tafelvoetbalspel. Binnen kunnen de voetballers gamen, darten én piano spelen. Van de piano wordt veel gebruikgemaakt, door Stefan de Vrij, Nathan Aké en Davy Klaassen.

Los van Jasper Cillessen, die al voor het toernooi met corona afhaakte, is het Nederlands elftal gevrijwaard gebleven van positieve tests op het virus. Voor Luuk de Jong is geen vervanger opgeroepen. De Uefa-regelgeving staat dat in dit stadium van de eindronde niet meer toe.

