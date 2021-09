Oranjeleeuwinnen en bondscoach Parsons zijn ondanks valse start nog vol vertrouwen

Over Sari van Veenendaal rezen vrijdagavond opnieuw twijfels. Is de 31-jarige keepster van PSV nog wel goed genoeg voor het Nederlands elftal? Bij het doelpunt van Tsjechië (1-1) ging zij niet vrijuit. Bovendien zijn de statistieken niet florissant. Van de laatste vijftien schoten op het doel van Van Veenendaal gingen er elf tegen het net.

Mark Parsons, de nieuwe bondscoach, liet er maandagmiddag vanuit Reykjavik in een digitale persbijeenkomst geen misverstand over bestaan. Die tegendoelpunten zijn niet alleen de schuld van Van Veenendaal. “Tegen Tsjechië maakten wij daarvoor vijf fouten waardoor Sari uiteindelijk millimeters te kort kwam om die bal tegen te houden. Ik laat die paar seconden niet haar hele week bepalen, want ze traint erg goed en is zeer belangrijk voor de groep.”

Het Nederlands elftal streek maandag neer in IJsland waar dinsdagavond (20.45 uur) wordt afgetrapt voor de tweede WK-kwalificatie-interland. Parsons prees vrijdag in Groningen ondanks het teleurstellende resultaat het spel van Oranje. De opvolger van Sarina Wiegman had wel twintig kansen geteld. Diverse speelsters, zoals spits Vivianne Miedema, lieten zich veel kritischer uit.

“Het is logisch dat speelsters na de wedstrijd eerst kijken naar de slechte dingen, vooral bij een gelijkspel. Als coach is het makkelijker om positief te zijn. We hadden maar vier dagen met elkaar getraind, we maken een nieuwe start met nieuwe speelsters. Ze werden in de dagen voor de wedstrijd overladen met informatie. Met elkaar deden ze al zoveel dingen goed in de wedstrijd, in lijn met de plannen die we hebben. Wat dat betreft hebben we al veel bereikt”, zei Parsons. “De volgende dag hebben we de wedstrijd besproken. De opinies van de speelsters en de staf over ons spel waren vergelijkbaar.”

Niets aan de hand

Om in kwalificatiegroep C niet in de problemen te komen voor plaatsing voor het WK in 2023 in Nieuw-Zeeland en Australië moet in IJsland gewonnen worden. De poule bestaat verder uit Cyprus en Wit-Rusland. Aniek Nouwen, 22-jarige verdedigster van Chelsea en uitblinker tegen Tsjechië, voelt die extra druk niet. “Ik denk niet dat we in achtervolging moeten. Als je alle wedstrijden wint is er niets aan de hand. Dat kunnen wij, daar hebben we alle vertrouwen in. Er komen nog genoeg wedstrijden aan.”

Oranje wil vooraf de mislukte start rechtzetten in het Laugardalsvöllur Stadion. Die wedstrijd zal een heel ander spelbeeld te zien geven dan tegen Tsjechië, verwacht Nouwen. “IJsland is geen team dat zich ingraaft zoals Tsjechië. Het is een fysieke ploeg die met een lange bal graag de diepte zoekt. Als wij ons eigen spel spelen en gaan voetballen heb ik vertrouwen in een goed resultaat.”

Lees ook:

Vivianne Miedema: Anderen moeten ook eens goals gaan maken

Na de teleurstellende opening van de WK-kwalificatie tegen Tsjechië (1-1) realiseren de Nederlandse vrouwen dat het tegen IJsland beter moet.