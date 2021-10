Oranje zit nog altijd in Van Gaals uitprobeerfase

Na de krappe winst vrijdagavond in Letland (0-1) en de verwachte walk-over van maandagavond tegen Gibraltar ligt het Nederlands elftal op koers voor het WK in Qatar. Maar waar staat dit Oranje nu tegen de landen die er straks echt toe doen? Bondscoach Louis van Gaal paste er zondagmiddag in Zeist voor conclusies te verbinden aan de huidige staat van zijn Oranje in relatie tot de toplanden.

Nederland speelde onder zijn leiding in groep G van de kwalificatiepoule immers vooral tegen Europese midden- en laagvliegers. Als de ploegen in de Conference League in de ogen van Van Gaal van het niveau ‘Jut en Jul’ zijn, dan past die typering bij interlands ook bij landen als Letland en zeker Gibraltar.

Dus nee, het ‘inzicht’ of Nederland zich al kan meten met de echte top, heeft Van Gaal nog niet. “Wij zitten in een poule zonder grootmachten. Wij hebben met deze selectie nog zelden of niet gespeeld tegen dat soort ploegen. Wij hopen ons te kwalificeren, zodat we vanaf maart tegen die landen kunnen oefenen. Dan hebben we een betere graadmeter voor onszelf. Ik kan nu wel zeggen dat we een wereldmiddenveld hebben, maar dat moet blijken.”

Geweldige groep

Zeker, want bijvoorbeeld Georginio Wijnaldum vond hij in de vorige twee interlands niet goed aan de bal. In Letland was Frenkie de Jong ook ‘niet balvast’ en bovendien vond Van Gaal dat hij te veel liep met de bal, kritiek die hij ook bij Barcelona geregeld krijgt. De bondscoach wilde zijn woorden over De Jong eigenlijk weer terugnemen, want ze gaan volgens hem al snel ‘een eigen leven leiden in de media’. “Het is lullig voor hem te lezen als ik vind dat hij niet balvast is”, zei Van Gaal over zijn eigen woorden.

Verder was hij goedgeluimd, na een training op het KNVB-complex. Hoewel het allemaal moeizaam ging in Letland, prijst hij zich gelukkig met de resultaten. En met de sfeer in de huidige selectie, met al hun spelletjes. Zaterdagavond had de oudste bondscoach van Oranje aller tijden – hij ging vrijdag op dat lijstje Dick Advocaat voorbij – zijn ogen uitgekeken in hotel Woudschoten. “Ze speelden ‘30 seconds’, met 20 spelers om een tafel. Ze moeten dan een kaartje omdraaien en iets uitleggen. Of ik heb meegedaan? Ik ben nog niet uitgenodigd. Maar het is echt een gewéldige groep.”

De teambuilder in Van Gaal koestert dat, maar hij weet ook dat er nu nog weinig druk op staat. Bovendien staat, in het bredere perspectief van het WK, de samenstelling van zijn ‘geweldige groep’ nog lang niet vast. Hij blijft op zoek naar nieuwe, ‘opkomende’ spelers, zo benadrukt hij steeds, ook om de huidige internationals te prikkelen naar het noodzakelijke hogere niveau. Justin Bijlow mocht tegen Letland in de slotfase met een fraaie redding een afgang hebben voorkomen, Van Gaal ziet in de weer herstelde en meer ervaren Jasper Cillessen ook een optie straks. Voor de rechterflank blijft hij herhalen dat Steven Berghuis er staat bij gebrek aan beter. Hij struint ‘de hele wereld’ af naar andere rechtsbuitens. Voor de linkerkant is Cody Gakpo nu weggevallen, zodat Arnaut Danjuma Groeneveld dit weekend weer werd opgeroepen.

Risico in het spel

Het is een van de spelers die Totale Mens-prediker Van Gaal persoonlijk beter wil leren kennen in deze periode. Daarom stond Danjuma meer dan duizend dagen na zijn laatste interland onder Ronald Koeman zondag weer op het trainingsveld in Zeist. De aanvaller van het Spaanse Villarreal was aanvankelijk buiten de boot gevallen, omdat hij volgens Van Gaal pas laat in de zomer nog van club was gewisseld en daar in het begin weinig speelde. De laatste maand baarde hij echter opzien, zowel in La Liga als in de Champions League.

Nu kan Van Gaal vast even ook aan Danjuma snuffelen. “Juist dit soort spelers kan een muur van een tegenstander breken, hij is creatief. Ik had hem nog nooit gesproken, hij is nieuw voor mij. Dat is goed. Horen, zien en voelen wil ik. Dat geldt ook voor Flekken en eventuele andere spelers.”

Zo zit zijn derde regeerperiode nog altijd in de uitprobeerfase. Noa Lang is ook zo’n speler die voor de toekomst nog nergens op hoeft te rekenen. In Letland baarde het Rotterdamse brutaaltje opzien door na zijn invalbeurt op eigen houtje te bepalen dat hij op links ging spelen. Van Gaal corrigeerde hem na een paar minuten, maar kon wel lachen om zoveel lef. De aanvaller van Club Brugge durfde tenminste wat risico in het spel te leggen. Dat ontbrak er te veel aan bij de rest. Na de vroege 0-1 van Davy Klaassen stond de overwinning daardoor te lang op een te wankele basis.

Lang zal na zijn debuut als invaller in Riga maandagavond vermoedelijk voor het eerst in de basis starten. Nota bene in De Kuip, niet ver van de plek waar hij in Capelle aan den IJssel is opgegroeid. Ook Georginio Wijnaldum keert na zijn schorsing terug in het elftal. Daardoor zal Guus Til naar verwachting op de bank beginnen tegen Gibraltar. Onder Frank de Boer won Nederland in maart met 0-7 van de nog altijd puntloze hekkensluiter in groep G. Van Gaal: “Gezien het publiek moeten we ook wat meer doelpunten zien te maken dan tegen Letland. De Kuip zal voor driekwart gevuld zijn, dat vind ik geweldig. Zoveel fans tegen een ploeg als Gibraltar.”

Het Nederlands elftal ontdeed zich met de grootste moeite van Letland (0-1) maar is wel een stap dichterbij plaatsing voor het WK in Qatar.