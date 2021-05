Oranje zet eerste stapje naar het EK met rondo in de regen

De spelers hadden amper een balletje aangeraakt, op de eerste training op weg naar het EK, of een stortbui daalde neer over Zeist. Stoïcijns trainden ze verder, met een vrolijke rondo in de regen. Voor wie in deze weersomstandigheden enige symboliek voor het sombere verwachtingspatroon van Oranje wilde zien: aan het einde van de training scheen overvloedig de zon.

Met vijftien spelers uit de voorlopige selectie zette het Nederlandse elftal maandag de eerste schreden richting het EK van volgende maand. Op het driedaagse kamp in Zeist zijn de spelers uit de eredivisie aanwezig (Blind komt later), net als de in Engeland spelende Veltman en Krul. Uit Rusland zijn Vilhena en Promes overgekomen.

Met die laatste is in elk geval de grootste ‘grappenmaker’ van de selectie present. Dat is onmiskenbaar Quincy Promes, verklapten Steven Berghuis en Ryan Gravenberch eerder op de middag op een vraag van een Oranjefan in een live-sessie op Instagram. Hoewel bondscoach Frank de Boer hecht aan een goede sfeer, en daar deze driedaagse ook voor wil gebruiken, is het zeer de vraag of Promes de definitieve EK-selectie haalt. De aanvaller had een moeilijk seizoen. Hij werd verdachte van betrokkenheid bij een steekpartij, speelde matig bij Ajax en verkaste naar Spartak Moskou. Daar speelde hij elf wedstrijden.

Acht spelers uit de voorselectie zullen afvloeien

Naar verwachting hoort hij tot de acht spelers uit de voorselectie die zullen afvloeien. Woensdag wordt de definitieve groep van 26 op een ludieke manier online bekend gemaakt. Op ‘twee of drie twijfelgevallen na’ zit die al wel in het hoofd van De Boer.

Welke factoren zijn bepalend bij zijn keuze? Hij wil elke positie dubbel bezet hebben. Het moeten bovendien spelers zijn die ‘het hele seizoen steady’ zijn geweest en bij hun club een basisplaats hadden. Naar verwachting zal hij een uitzondering maken voor Donny van de Beek. Die zat vooral op de bank van Manchester United maar heeft in het verleden krediet opgebouwd bij Oranje, ook onder De Boer. Van de Beek trainde het hele seizoen op hoog niveau. Achter Steven Bergwijn, die bij Tottenham ook weinig in actie kwam, staat ook nog een vraagteken.

De Boer zal ook de twee tactische spelconcepten die hij voor ogen heeft laten meewegen: wie kunnen er uit de voeten in het ‘klassieke’ 4-3-3, met vier verdedigers achterin, én in het 5-3-2, met drie centrale verdedigers en twee offensieve backs. Aan dat laatste systeem zijn spelers als Karsdorp (AS Roma) en Hateboer (Atalanta) gewend. Maar Karsdorp zat vier jaar niet bij Oranje en Hateboer is pas sinds kort hersteld van een enkelblessure.

Veelbelovende spelers wil hij een groot toernooi laten ervaren

Verder zal niemand raar opkijken als ook doelman Bizot, de verdedigers St. Juste, Tete en Veltman, middenvelder Vilhena en de aanvallers El Ghazi en Promes eind deze week op vakantie mogen. Daarentegen maken Gakpo, Koopmeiners en Timber wel grote kans. Zij zijn bewust niet opgenomen in de EK-selectie van Jong Oranje. Bovendien kijkt De Boer met een schuin oog naar de toekomst, zei hij, met name het WK van 2022 in Qatar. Veelbelovende spelers wil hij nu al een groot toernooi laten ervaren.

Veel beoogde basiskrachten van het Oranje zijn er nu in Zeist nog niet bij. Ze speelden in het pinksterweekend nog competitie met hun club. Frenkie de Jong bijvoorbeeld. Ook Memphis Depay krijgt nog een paar dagen vrij om de teleurstelling van zondag te verwerken. Depay nam afscheid van Olympique Lyon door een ticket voor de Champions League mis te lopen. Matthijs de Ligt greep dat ticket net wel met Juventus, maar werd zondag wel gewisseld met lichte klachten aan zijn enkel.

Georginio Wijnaldum mag nog even nagenieten van zijn afscheid bij Liverpool. Na de applauswissel in zijn laatste wedstrijd op Anfield Road vormden trainers en medespelers een erehaag. Met hen erbij begint De Boer vrijdag aan de echte voorbereiding, met vanaf zaterdag een trainingskamp in Portugal.

