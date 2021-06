Oranje wint tegen Noord-Macedonië ook derde groepswedstrijd op het EK (3-0)

Het Nederlands elftal heeft maandag op het EK voetbal ook de derde en laatste groepswedstrijd gewonnen. In de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam versloeg het elftal van bondscoach Frank de Boer het al uitgeschakelde Noord-Macedonië met 3-0.

Memphis Depay maakte in de 24ste minuut het openingsdoelpunt. De aanvaller was trefzeker na een vlugge combinatie met Donyell Malen, die de voorkeur kreeg boven Wout Weghorst.

Memphis Depay viert zijn goal tegen Noord-Macedonië. Beeld Pool via REUTERS

Kort na rust gaf Depay de assist bij de 2-0 van Georginio Wijnaldum. Ook de 3-0, in de 58ste minuut, kwam op naam van Wijnaldum. Depay gaf de assist nadat hij de bal na een vlug tikje van Malen had ontvangen.

Oranje was na zeges op Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) al zeker van de eerste plaats in de groep. Zondag volgt in Boedapest een achtste finale tegen de nummer 3 uit groep D, E of F. Het is nu nog niet duidelijk welk land dat wordt.

Georginio Wijnaldum viert zijn eerste doelpunt. Beeld EPA

Noord-Macedonië, debutant op het EK, verloor de eerste twee duels. De Boer: “Zij willen natuurlijk gaan stunten. Wij nemen deze wedstrijd heel serieus. Voor onderschatting is geen plaats.”