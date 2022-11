Oranje wint met 2-0 van Senegal, debutant Noppert houdt de nul

Hij vierde zijn feestje eenzaam, zoals keepers dat gewend zijn. Staand voor zijn strafschopgebied, in zijn gifgroene outfit, stak Andries Noppert zijn lange armen in de lucht toen hij zag wat er zeventig meter verderop gebeurde. Terwijl de openingswedstrijd van het Nederlands elftal op het WK in Qatar redelijk op slot leek te zitten, was daar ineens een stijlvolle boogbal van Frenkie de Jong richting het strafschopgebied van Senegal. Cody Gakpo schatte de pass goed in en kopte de bal net voor doelman Edouard Mendy in het doel, 1-0.

Vanaf dat moment wist Noppert dat zijn allereerste internationale wedstrijd, meteen op het allerhoogste podium, een succes kon worden als hij zijn doel verder schoon zou houden. En dat lukte. Sterker nog: in blessuretijd stond Noppert zelfs aan de basis van de 2-0. Een verre trap met zijn schoenmaat 46 belandde op het hoofd van invaller Teun Koopmeiners. Die won een kopduel, waardoor Memphis Depay op avontuur kon. Na zijn schot werd de rebound verzilverd door Davy Klaassen.

Daarmee heeft Oranje uiteindelijk de eerste grote hindernis richting de achtste finales met comfortabele cijfers overleefd. Vrijdag volgt Ecuador, dinsdag het zwakke gastland Qatar. De beste twee van de poule gaan door.

Sadio Mané

Florissant ging het allemaal niet bij Nederland. Dat speelde lang in een te traag tempo, met te weinig aanvallende variatie en creativiteit om het Senegal echt lastig te maken. De kampioen van Afrika bracht wat er van verwacht was: een stugge, fysiek sterke en goed gestructureerde ploeg, maar mis aanvallend wel dé man die het verschil had kunnen maken: de geblesseerd afgehaakte Sadio Mané.

Maar het was en bleef toch de wedstrijd van een klein voetbalsprookje, dat van Andries Noppert, de man die het van-zero-tot-hero-verhaal personifieert op dit WK. De 28-jarige Fries leidde jarenlang een tamelijk anoniem bestaan als reservekeeper op een bescheiden niveau in het profvoetbal. Twee jaar terug was hij nog een werkloos voetballer zonder perspectief. Pas in januari van dit jaar werd hij basisdoelman bij Go Ahead Eagles en kwam hij via Heerenveen zomaar bij het Nederlands elftal. Met in totaal niet meer dan 51 officiële profduels op zijn naam was het al bijzonder dat hij mee naar het WK ging. Van alle 831 spelers in Qatar is hij met zijn 2 meter en drie centimeter de grootste.

De man die pas twee keer speelde voor meer dan 30.000 toeschouwers, dat was tegen Feyenoord en Ajax dit jaar, beleefde de internationale vuurdoop in zijn wonderlijke carrière tegen Senegal. Officieel waren er ruim 41.000 mensen getuige van zijn debuut in het Al Thumamastadion, al leek dat wat overdreven gezien de vele lege plekken.

Buiten de doelmond

Zij die er waren, zagen Noppert doen wat hij moest doen: ballen stoppen op de gevaarlijke momenten. In de eerste helft had hij amper iets te doen. Pas na 33 minuten kreeg hij de eerste doelpoging te verwerken. Een slap schot van Youssouf Sabaly was voor Noppert een eenvoudig prooi. Dat hij zo weinig te doen had, was de verdienste van de mannen voor hem. Oranje slaagde er redelijk eenvoudig in Senegal buiten de doelmond te houden. Eén keer ging het bijna mis. Frenkie de Jong speelde Virgil van Dijk aan toen die daar niet op rekende.

De Jong was met zijn dribbels en passes wel weer de man waar het bij Oranje om draaide. Hij vormde een aardige tandem met Steven Berghuis rechts naast hem. Vincent Janssen liet zich voortdurend uit de spits terugzakken en toonde zijn kwaliteiten als kaatser.

Maar veel kansen gaf de defensie van Senegal, onder leiding van Kalidou Koulibay van Chelsea, niet weg. In de vierde minuut miste Steven Bergwijn net een voorzet van Gakpo vanaf de rechterkant. De beste mogelijkheid had De Jong in de negentiende minuut. Na een uitbraak via Berghuis had de middenvelder van FC Barcelona voor het doel van Mendy net iets teveel tijd nodig.

In de tweede helft begon Nederland heel stroef en kon het aanvankelijk nog minder afdwingen. Van Gaal besefte dat zijn ploeg een impuls nodig had. Na een uur haalde hij Janssen naar de kant en kwam Depay binnen de lijnen, de speler met veruit het hoogste rendement (doelpunten en assists) van deze generatie.

Ondertussen was Noppert twee keer op zijn post toen het nodig was. Eerst was een schot in de korte hoek van Boulaye Dia een vrij eenvoudige prooi. Even later spatte een serieuze poging van Idrissa Gueye uiteen op de Friese vuisten.

