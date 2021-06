Oranje wint, maar krikt alleen het moreel een beetje op – de twijfels blijven

De oranje shirts en hoedjes waren uit de mottenballen gehaald, een fan trommelde erop los. Ook Frau Antje op leeftijd en een meneer met een Hollandse kaas op zijn hoofd waren er weer. Het moest en zou een feestje worden in Enschede. En voor de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal voor het naderende EK had de KNVB de ideale sparringpartner gestrikt om het een waar feelgoodevenement te laten worden: laagvlieger Georgië.

En jawel, er kon worden gejuicht door de uitgelaten 7500 toeschouwers, vooraf negatief op corona getest. Drie keer zelfs. Om Ryan Gravenberch bijvoorbeeld. Als invaller maakte hij na rust zijn eerste doelpunt in Oranje (3-0). De naam van Wout Weghorst was toen al luid gescandeerd in het stadion van FC Twente. Weghorst, afkomstig uit het naburige Borne, had daarvoor al de 2-0 gemaakt op aangeven van Depay. Het was voor de veelbesproken spits met de haast onbegrensde drive een bevrijdend doelpunt, dat zichtbaar emoties losmaakte.

Op die momenten waren ze heel even vergeten, alle incidentjes en knulligheidjes rond Oranje en bondscoach Frank de Boer, het chagrijn over de oefeninterland tegen de Schotten en het nationale debat dat over de tactiek was losgebarsten. Toen zelfs de wave door het stadion rolde, leek het motto waarmee de KNVB deze selectie onlangs zo krampachtig lanceerde op sociale media – The Wave – even niet potsierlijk.

Weinig progressie

Wie wat nuchterder keek naar het spel van Oranje, zal concluderen dat de route naar het EK met twijfels omgeven zal blijven. De discussie over het systeem van De Boer zal niet verstommen gezien het nog stroeve spel en de kwetsbaarheden die er zelfs tegen Georgië ook defensief volop waren. De Boer had voor zijn 5-3-2-concept zaterdag in de Volkskrant nog bijval gekregen van zijn oude leermeester Louis van Gaal. Die noemde dat systeem ‘het beste dat er bestaat’.

Tegen Schotland kwam dat vorige week in Portugal totaal nog niet uit de verf – het leidde tot veel interne praatsessies. Tegen het nog zwakkere Georgië was er echter weinig progressie te bespeuren. De Boer had grotendeels de spelers opgesteld die het in zijn ogen ook moeten gaan uitvoeren tegen Oekraïne, over een week de eerste tegenstander op het EK in de Johan Cruijff Arena. Alleen Matthijs de Ligt bleef met liesklachten aan de kant, waardoor Jurriën Timber weer in de basis kon spelen alsof hij dat al jaren doet. Hij stond naast Daley Blind. De Ajacied speelde een helft, zijn eerste wedstrijd sinds hij in Gibraltar een enkelblessure opliep. Verder geniet Weghorst als diepste spits voorlopig de voorkeur boven Luuk de Jong en Donyell Malen.

De intenties van De Boer – snel jagen op de bal, korte mandekking op het middenveld, zekerheid in het hart achterin – waren opnieuw amper te zien. Aan de rechterkant deed ‘wingback’ Denzell Dumfries op zich wat hij moest doen: veel aanvallen. Een van de offensieve acties van de PSV’er leidde ook tot de 1-0. Bij een aanval die hij zelf had opgezet, werd Dumfries na een combinatie met Depay in het zestienmetergebied gevloerd. Vanaf de stip leek Depay Oranje het gewenste steuntje in de rug te geven (1-0).

Memphis Depay scoort de 1-0 uit een penalty. Beeld ANP

Diverse kansen

Niet dus. Door statisch spel, veel misverstanden en verkeerde passes, zelfs van Frenkie de Jong, werden er amper kansen gecreëerd. Dumfries blijkt op veel momenten toch ook een beperkte voetballer, terwijl Owen Wijndal aan de linkerkant veel te weinig bracht. In het hart van het elftal lag het tempo veel te laag en speelde De Roon wel erg ongelukkig. Zorgelijker nog was dat ondanks deze tactiek, die zekerheid moet geven, Nederland zelfs tegen de nummer 91 van de wereld diverse kansen moest toestaan. Al in de tweede minuut lag het achterin helemaal open. Het was slechts aan de slappe inzet van Lobzhanidze te danken dat Nederland niet op achterstand kwam. Georgië dook vaker gevaarlijk op in de buurt van Stekelenburg. Na een half uur kon Gvilia vrij aanleggen, omdat zijn directe man Wijnaldum hem had laten lopen. De aanvoerder, die komend seizoen zeer waarschijnlijk bij Paris Saint-Germain speelt, speelde zijn 75ste interland, maar niet zijn beste.

In de tweede helft liep het wel wat beter. Depay liet met zijn beslissende steekpassje op Weghorst zien hoe belangrijk hij voor dit elftal is. Vooral Malen liet tijdens zijn invalbeurt met zijn snelheid zien dat hij wel wat dynamiek aan het spel kan toevoegen. Ook Gravenberch was een lichtpuntje waar De Boer zich aan vast kan klampen; hij zorgde voor de 3-0. Het coulante publiek had er een applaus voor over, maar het vertrouwen in deze ploeg voor het EK blijft broos.

Weghorst heeft een ‘goed gevoel’, De Boer vindt dit Oranje ‘klaar voor het EK’ Frank de Boer had het in de rust nog tegen hem gezegd: jouw werken zal worden beloond. Wout Weghorst constateerde na afloop dat de bondscoach gelijk had gehad. In zijn zesde interland maakte hij tegen Georgië zijn eerste treffer voor het Nederlands elftal. Nota bene in Enschede, in de streek waar hij geboren en getogen is. Na zijn treffer duwde Depay hem nog even terug naar het publiek dat zijn naam scandeerde. “Memphis zei: pak even je moment.” Weghorst was lang onderwerp van discussie, omdat hij eerder niet werd geselecteerd door De Boer. Door enkele omstreden posts op sociale media kreeg hij de bijnaam ‘Wout Wappie’. Later verklaarde hij geen ‘corona-ontkenner’ te zijn. Voorlopig lijkt hij voor De Boer eerste keus als spits. “Ik heb het vertrouwen gekregen van de bondscoach en dat geeft een goed gevoel. Maar uiteindelijk ben je spits en draait het om één ding: scoren. Het is prettig als je het vertrouwen kunt terugbetalen.” De spits van VfL Wolfsburg was opvallend positief over het spel tegen Georgië. “Dit was een goede wedstrijd, die een positief gevoel geeft. We speelden beter dan tegen Schotland. In de tweede helft hadden we het onder controle. Natuurlijk zijn er punten die we nog moeten verbeteren”, zei Weghorst. “Het systeem was nieuw voor dit team, maar we proberen het op elke training en daarbuiten te finetunen en te verbeteren. We zijn op de goede weg.” De Boer ging zelfs nog een stap verder. Hij vindt zijn elftal ‘klaar voor het EK’. “Het was stukken beter dan tegen Schotland, maar dat we in de tweede minuut meteen een enorme kans weggeven, dat mag niet gebeuren. Er was nog een moment dat we op het verkeerde moment druk zetten op de bal, waardoor Georgië ineens voor onze goal stond. Dat moet beter. In balbezit hadden we in eerste instantie ook moeite om de vrije ruimtes te vinden. Die lagen aan de zijkanten van het middenveld. Daar moeten we van leren.”

