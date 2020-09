Oranje voetbalsters vrijwel zeker van EK-deelname dankzij winst op Rusland

De Nederlandse voetbalsters zijn bijna zeker van deelname aan het eerstkomende Europees kampioenschap. Het elftal van bondscoach Sarina Wiegman won in Moskou met 1-0 van Rusland. Oranje leidt in groep A met 21 punten uit zeven wedstrijden. Rusland staat tweede met negen punten uit vijf duels.

Het doelpunt viel vrijdag al vrij vroeg in de wedstrijd. Na een kort genomen hoekschop dribbelde Jill Roord richting het strafschopgebied. Van afstand krulde de middenvelder van Arsenal de bal fraai in de verre hoek. Oranje wist de voorsprong in het vervolg van de wedstrijd vrij eenvoudig vast te houden. Zelf creëerde Nederland ook nauwelijks meer kansen.

Het EK van 2022 is in Engeland. Wiegman maakt dat toernooi als bondscoach van Oranje niet meer mee. Ze vertrekt na de Olympische Spelen van Tokio, die naar 2021 zijn doorgeschoven, om als trainer van de Engelse nationale vrouwenploeg aan de slag te gaan.