Oranje-voetbalsters trappen al af in Japan: ‘Zambia is ook voor ons een grote verrassing’

Met Zambia treffen de Nederlandse voetbalsters in de eerste wedstrijd van het olympisch toernooi, woensdag in het Miyachi Stadion in Rifu, een vrijwel onbeschreven blad in het internationale vrouwenvoetbal. Zambia, de nummer 104 op de Fifa-ranglijst, deed nog nooit eerder mee aan een eindtoernooi van een grote titelstrijd. De verrassing in het land was dan ook groot toen de ploeg van bondscoach Bruce Mwape zich ten koste van Kameroen, WK-deelnemer in 2015 en 2019, plaatste voor de Spelen van Tokio.

Nederland en Zambia delen al een aantal dagen het hotel in Sendai, waar de twee landen zich voorbereiden op de start van het olympische voetbaltoernooi. Maar contact is er niet. De lift mag niet gezamenlijk gebruikt worden, de tijden van het eten zijn anders en de looplijnen in het hotel zijn zo uitgestippeld, dat de speelsters van beide landen elkaar nimmer tegen het lijf kunnen lopen.

Typisch Afrikaans voetbal

Afgezien van al die coronamaatregelen doet de situatie denken aan het WK van 2019 in Frankrijk. Vóór de tweede wedstrijd in de groepsfase zaten de speelsters van Nederland en Kameroen in hetzelfde hotel in Valenciennes. In het kamp van Oranje was het destijds de grote vraag wat het kon verwachten van de komende tegenstander. Ze spelen typisch ­Afrikaans voetbal, onvoorspelbaar en vol emotie, waren toen de woorden die veelvuldig gebruikt werden. Nu, twee jaar later, zijn ­diezelfde geluiden te horen over Zambia.

“We hebben heel veel moeite gehad om informatie in te winnen over deze ploeg”, zei bondscoach Sarina ­Wiegman eerder deze week via een videoverbinding vanuit ­Sendai. “Ze hebben de laatste tijd heel weinig gespeeld. We hebben wat beelden gezien van wedstrijden tegen Zuid-Afrika (3-1 nederlaag, red.) en Chili (2-1 winst) en aan de hand daarvan hebben we ze kunnen analyseren. Ja, het was typisch Afrikaans en onvoorspelbaar.”

Barbra Banda de blikvanger van Zambia

Vivianne Miedema noemde de wedstrijd tegen Zambia ‘een grote verrassing en een grote uitdaging’. De spits van Arsenal en de nationale ploeg zei dat ze niet wist wat Nederland te wachten stond. “Ze hebben zeker individuele kwaliteiten, zeker voorin”, aldus Miedena vanuit Sendai. “Voor de rest is het afwachten wat ze besluiten te doen woensdagavond.”

Waar Nederland destijds in Valenciennes wist dat Gaëlle Enganamouit de meest in het oog springende speelster van Kameroen was, daar wordt nu Barbra Banda genoemd als de blikvanger van het Zambiaanse team. De aanvoerder was in 2018 de eerste speelster uit Zambia die een contract tekende bij een Spaanse club, EDF Logroño. Het afgelopen seizoen verhuisde ze naar de financieel aantrekkelijke Chinese competitie. Bij Shanghai Shengli liet ze zich onmiddellijk zien dat ze niet voor niets was gehaald. Met achttien doelpunten werd ze topscorer.

In een interview met Cowry News liet Banda eerder dit jaar weten dat ze weinig tot niets wist van Nederland. Ze zei dat ze ook geen enkele behoefte had om zich in de Nederlandse speelsters en speelstijl te verdiepen. “Dat kan mij alleen maar afleiden en dat wil ik niet laten gebeuren. Ik ga er vol voor, want de eerste wedstrijd bepaalt hoe ons toernooi er verder uit gaat zien. We gaan met z’n allen vol voor de drie punten.”

Voor Zambia is het één groot avontuur

Bruce Mwape werd in mei 2018 aangesteld als coach van het Zam­biaanse vrouwenteam, de Shepolopolo. Hij kreeg de status van nationale held toen hij er pardoes in slaagde Zambia naar de Spelen te loodsen. Het wordt een groot avontuur, liet hij destijds weten en waarschuwde zijn landgenoten wel voor een te groot optimisme. Hij noemde de tegenstand in groep F, met Nederland, China en Brazilië, pittig. Zambia beleeft woensdag tegen Nederland wel een primeur. Het land speelde nog nooit tegen een Europese tegenstander.

Nederland omarmt de OneLove-campagne Om het bewustzijn over racisme en discriminatie in de sport te vergroten, zijn de voetbalsters van Groot-Brittannië voornemens om voorafgaande aan hun wedstrijden te knielen. “Ik begrijp dat ze dat doen”, aldus de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman. “Wij hebben dat nog nooit eerder gedaan en dat gaan we dus ook nu niet doen. Natuurlijk zijn wij voor diversiteit en wij hebben in Nederland de OneLove-campagne. Die campagne is heel breed. Wie je ook bent, wat je afkomst ook is, iedereen mag meedoen en hoort erbij. Dat is wat we in onze groep hebben besproken en dat is wat we graag willen uitdragen.”

