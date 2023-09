Oranje verstevigt met zege op Ierland (1-2) tweede plaats

Oranje begon dramatisch en stond al na 4 minuten achter. Adam Idah benutte een strafschop die was gegeven na een handsbal van aanvoerder Virgil van Dijk. Nederland kwam via Cody Gakpo, die eveneens een penalty benutte, in de 19e minuut langszij.

Bondscoach Ronald Koeman wisselde na een tegenvallende helft Daley Blind en Mats Wieffer en bracht Wout Weghorst en Tijjani Reijnders in de ploeg. Op aangeven van Denzel Dumfries zette Weghorst Oranje in de 56e minuut op voorsprong: 1-2.

Nederland verstevigde dankzij de overwinning de tweede plaats in poule B, met nu 9 punten uit vier wedstrijden. Koploper Frankrijk heeft na vijf duels 15 punten. Griekenland is met 9 punten uit vijf wedstrijden de enige overgebleven concurrent van Oranje in de strijd om de tweede plaats.

De eerste twee landen plaatsen zich voor het EK, volgend jaar in Duitsland.

Voor bondscoach Ronald Koeman is het improviseren én repareren, na een belabberde start.