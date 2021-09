Oranje verslaat Montenegro in Eindhoven met 4-0

Het Nederlands elftal heeft een ruime zege geboekt op Montenegro in de WK-kwalificatie (4-0). Memphis Depay tekende voor de eerste twee doelpunten in het Philips Stadion, waar hij zijn loopbaan begon bij PSV. Georginio Wijnaldum en Cody Gakpo lieten de score verder oplopen.

Oranje werkte aan het doelsaldo in Eindhoven. Dat geeft de doorslag als ploegen in punten gelijk eindigen in de poule. Nederland kan dinsdag de leiding pakken in groep G van de WK-kwalificatie als het Turkije verslaat in Amsterdam. De Turken komen met een voorsprong van 1 punt naar de Johan Cruijff ArenA.

Feyenoord-verdediger Tyrell Malacia debuteerde in Oranje, als vervanger van de geschorste Daley Blind.

Jonge supporter scoort tijdens wedstrijd ‘selfie’ met Depay Memphis Depay keek even raar op toen er in de slotfase van het thuisduel van het Nederlands elftal tegen Montenegro (4-0) plotseling een jeugdige fan naast hem op het veld stond. Het jongetje vroeg om een ‘selfie’ en de aanvaller van Barcelona besloot samen met hem te poseren. De supporter was zichtbaar gelukkig met zijn ‘selfie’ en sprintte snel weer de hoofdtribune van het Philips-stadion op. Na het laatste fluitsignaal probeerden ook nog enkele andere supporters de speler van het Nederlands elftal te bereiken. Zij werden echter door toegesnelde stewards tegengehouden.

