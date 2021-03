Oranje verliest eerste WK-kwalificatieduel in Istanbul

Het Nederlands elftal is het kwalificatietoernooi voor het WK in Qatar met een nederlaag begonnen. Oranje verloor het uitduel met Turkije (4-2), na een achterstand van 3-0.

Burak Yilmaz was de grote plaaggeest van Oranje, dat zaterdag tegen Letland speelt en voor dinsdag een uitduel met Gibraltar op het programma heeft staan. De spits van Lille scoorde driemaal. De 35-jarige Yilmaz schoot in de 15e minuut raak via het lichaam van Matthijs de Ligt. Hij benutte in de 34e minuut een strafschop, na een overtreding van Donyell Malen op Okay Yokusku. Hakan Çalhanoglu tekende in de 46e minuut voor 3-0.

Invallers Davy Klaassen (75e minuut) en Luuk de Jong (76e minuut) maakten het duel weer spannend (3-2). Maar in de 81e minuut haalde Yilmaz opnieuw verwoestend uit (4-2). Mempis Depay miste in blessuretijd een strafschop voor Oranje.

Oranje miste een videoscheidsrechter in een leeg Atatürk Olympisch Stadion. De Ligt dacht even voor rust dat zijn inzet de doellijn passeerde. En even voor de 1-0 claimde Oranje vergeefs een penalty omdat er hands zou zijn gemaakt. Bij duels in de WK-kwalificatie zijn er echter geen videoscheidsrechters actief.