Oranje-terugkeer Vincent Janssen werkt in Mexico op de lachspieren. ‘Het is geen grap!’

Menig voetbalfan uit Nederland verslikte zich vrijdag even in de koffie bij het lezen van de voorlopige Oranje-selectie, voor de komende twee Nation League-duels. Bij de aanvallers staat de naam van een 27-jarige spits uit Heesch. Hij speelde zijn laatste interland vijf jaar geleden, en de jaren daarna verdween hij ook in het clubvoetbal van de radar. Toch mag Vincent Janssen zich binnenkort melden in Zeist.

De Mexicaanse pers, het land van zijn broodheer, dacht dat het in de maling genomen werd. “Het is geen grap!”, kopte de Mexicaanse sportkrant Medio Tiempo. Ook op de redactie van El Norte - “Ongelooflijk” - keken ze elkaar verrast aan. TNT Sports gaf toe dat ze die oproep geen moment aan zagen komen.

Waren die reacties overdreven? Eigenlijk niet. Na weinig indrukwekkende prestaties bij Tottenham en Fenerbahçe deed Janssen drie jaar geleden een paar sportieve stappen terug en trok naar CF Monterrey. In Mexico kroonde Janssen zich landskampioen, bekerwinnaar en won hij de Amerikaanse Champions League. Maar individueel gaat het ook dit seizoen niet van een leien dakje. Met drie goals in 28 wedstrijden lijken zijn cijfers meer op die van een linksback dan een voormalig eredivisie-topschutter.

Tennisrackets als benen

Monterrey-fans trakteerden Janssen onlangs nog op een fluitconcert, en hij stond zelfs een keer 1148 minuten droog. In de hilariteit na zijn oproep gingen op sociale media foto’s rond van Janssen met twee tennisrackets als benen. El Norte stelde vorige week nog de vraag of Monterrey Janssen na dit seizoen niet vriendelijk moet bedanken voor zijn diensten. Zijn eerste seizoen, twaalf goals en de topscorerstitel in de beker, lijkt vergeten.

Het geheugen van bondscoach Louis van Gaal is scherper, die de intentie heeft potentiële WK-gangers uit te nodigen deze schifting. Van Gaal zei afgelopen week tegen Excelsior-spits Dallinga dat hij nog een spits zoekt voor het WK. Dallinga gaat natuurlijk niet mee, maar duidelijk werd: Van Gaal vreest een doelpuntendroogte in Qatar. Janssens scoringsdrift in Mexico blijft dan wel uit, in Oranje is het met zeven uit zeventien een stuk beter.

Maar de nieuwe stip aan de oranje horizon lijkt Janssen niet tot op het bot te motiveren. Hij gaat trouwen met zijn vriendin, wat ook Van Gaal weet. Daardoor mist hij in juni sowieso de eerste van in totaal vier wedstrijden, want zijn moeder liet weten dat hij nu liever sturing geeft aan zijn huwelijksbootje dan aan de Oranje-aanval.

