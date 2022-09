Oranje slaagt tegen Polen voor WK-test, met twee dompers

Op zich waren er redenen genoeg voor bondscoach Louis van Gaal om tevreden terug te kijken op het duel in Warschau. Met de 0-2 stelde Oranje de winst in de poule van de Nations League vrijwel veilig. Bovendien maakte het twee doelpunten uit zeer fraai combinatiespel. Minstens zo belangrijk: het elftal van Van Gaal gaf tegen het matige Polen amper een kans weg. Topspits Robert Lewandowski werd geneutraliseerd. Het resultaat: voor het eerst dit kalenderjaar bleef Oranje verschoond van tegendoelpunten. Dat was vooraf een belangrijke doelstelling van Van Gaal.

Die schone lei was mooi voor Remko Pasveer, voor wie de vrij eenzijdige wedstrijd in het uitverkochte stadion PGE Narodowy sowieso altijd speciaal zal blijven. Pasveer, 38 jaar en tien maanden oud, maakte zijn interlanddebuut. Het past in de opmerkelijke stroomversnelling die zijn carrière op latere leeftijd heeft gekregen. Pasveer leek lang voorbestemd tot het niveau van Twente, Heracles, Go Ahead Eagles en Vitesse maar door het positieve dopingplasje van André Onana begon plotseling de mooie herfst van zijn loopbaan. Zijn prestaties bij Ajax maakten Van Gaal ‘heel nieuwsgierig’ naar een optreden in Oranje, zei de bondscoach in Warschau.

Koopmeiners verlaat per brancard het veld in Warschau. Beeld REUTERS

Uitvallen Depay en Koopmeiners

Pasveer werd echter heel weinig getest door de Polen, omdat Nederland op één fase na de wedstrijd controleerde. Op het middenveld werd agressief druk gezet, wat problemen achterin voorkwam. Met de vele positiewisselingen hadden de Polen het moeilijk. De invallers, zoals de debuterende Kenneth Taylor en spits Vincent Janssen, stroomden ook vrij vlot in.

Dat Janssen al na vijftig minuten in het veld kwam, had alles te maken met een van de twee dompers van de avond. Na een duel met Piotr Zielinski greep Depay plotseling naar de achterkant van zijn bovenbeen. Dat leek te duiden op een spierblessure. Met een zorgelijk gezicht liep hij naar de kant. Onbekend is nog wat dit betekent voor het WK en zijn voorbereiding daarop. Een blessure zou bepaald niet welkom zijn, sowieso omdat Depay al zo weinig wedstrijdritme in de benen heeft.

De eerste domper was het uitvallen van Teun Koopmeiners. Al in de eerste minuut was hij hard in botsing gekomen met de Pool Linetty. Per brandcard moest Koopmeiners met hoofdletsel het veld af; een trieste aftocht voor de middenvelder, die zijn vorm bij Atalanta Bergamo graag ook in Oranje had laten zien.

Steven Berghuis was Koopmeiners’ vervanger. De Ajacied was verrassend op de bank begonnen omdat Van Gaal wilde zien hoe Cody Gakpo het op de ‘tien’-positie zou doen. Ondanks een wat andere rol dan bij Ajax was Berghuis op dreef. Al in de dertiende minuut leidde zijn strakke inspeelpass vanaf rechts tot een van de mooiste doelpunten van Oranje in de laatste jaren. Depay kaatste de bal met een fraaie voetbeweging door op de opgestoomde Denzel Dumfries. Hij vond Cody Gakpo voor het doel: 0-1.

Nederland bleef daarna dominant. Net in de periode na rust dat Polen wat meer aandrong, en via Arek Milik ineens een goede kans kreeg, viel de 0-2. Door goed ‘doordekken’ van Nathan Aké werd de bal veroverd. Via Jansen schoot Steven Bergwijn raak.