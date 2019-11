Oranje overtuigt niet, maar zet weer een stap richting EK

De Nederlandse voetbalsters voldeden dinsdagavond aan de voornaamste opdracht: ze wonnen ook de zesde EK-kwalificatiewedstrijd, een reguliere zege op Slovenië (4-1), waardoor plaatsing voor het EK van 2021 in Engeland weer een stap dichterbij is.

Overtuigend kon het spel van de regerend Europees kampioen en vice-wereldkampioen echter opnieuw niet genoemd worden. Nederland, nummer drie op de wereldranglijst, kwam ermee weg. Het heeft weinig te duchten van de uitdagers in Groep A. Oranje behaalde achttien punten uit zes wedstrijden, terwijl de nummer twee in de poule, Rusland (6 punten uit 3 duels), nog veel terrein moet goedmaken.

Oranje kan alleen maar van zichzelf verliezen in de EK-kwalificatie. Dat kwam vorige maand treffend naar voren in de interland in Slovenië (53ste op de FIFA-ranking), waar Nederland verre van geconcentreerd speelde en tot dinsdag de enige twee tegendoelpunten moest toestaan in de kwalificatiereeks.

Geen concessies

Bondscoach Wiegman had het thuisduel mede daarom uiterst serieus genomen. Ze weigert concessies te doen aan haar selectiebeleid. Wiegman wil haar sterkste elftal binnen de lijnen brengen, ook al zou soms wat minder gewicht volstaan om een tegenstander te bedwingen. Een mooi voorbeeld is Beerensteyn. De spits van Bayern München, die de interland van vrijdag tegen Turkije (0-8) nog aan zich voorbij moest laten gaan vanwege een hersenschudding, sloot alsnog aan bij het nationale elftal voor het duel met Slovenië. Dat kan een signaal zijn van de bondscoach, die mogelijke gemakzucht en onderschatting de kop in wilde drukken.

Wiegman wil allereerst winnen. En pas als de wedstrijd het toestaat, kan er geëxperimenteerd worden. Het zesde EK-kwalificatieduel vormde daarop geen uitzondering. Martens (teen) werd opnieuw vervangen door Roord en Nouwen was weer de vervangster van Van der Gragt (knie). Van der Most kreeg de voorkeur boven Van Lunteren. Beerensteyn mocht in de tweede helft invallen.

Shanice van de Sande en Vivianne Miedema vieren de 3-1. Beeld ANP

Gebrek aan creativiteit

Hoewel Oranje redelijk compleet was, kan het niet altijd een feest zijn in een EK-kwalificatiereeks, zo bleek maar weer in de sfeervolle Gelredome, dat met ruim twintigduizend toeschouwers goed gevuld was. Nederland bleef opnieuw ver verwijderd van het niveau op het EK, dat twee jaar geleden in eigen land gewonnen werd. Slordig balverlies, een te laag tempo en gebrekkige creativiteit typeerden het spel van Oranje. Het is goed voor de sport als een dergelijke matige fase dan wordt afgestraft door de tegenstander. Slovenië deed dat. Na een half uur spelen legde Zver een vrije trap tussen de centrale verdediging (met Bloodworth en Nouwen) en keepster Van Veenendaal, waarna de vertwijfeling toesloeg bij Oranje. Erzen profiteerde: 0-1.

Slovenië had zich goed voorbereid op het duel. Het speelde compact en zette agressief druk, waar Oranje voor rust niet altijd raad mee wist. Nederland kwam goedkoop aan de gelijkmaker. Groenen ging vier minuten na de openingstreffer makkelijk naar de grond na een duw van Kolbl, waarna record-international Spitse (175 caps) doel trof via de toegekende strafschop: 1-1. Kort na rust mocht Spitse opnieuw aanleggen vanaf elf meter. Miedema, na een corner van Van Dongen, kopte binnen het uur de 3-1 binnen, waarna de topscorer aller tijden van Oranje even later ook nog haar 68ste interlandgoal maakte.

In april, als Oranje het opneemt tegen Kosovo (uit) en Estland (thuis), vervolgt Nederland de EK-kwalificatiereeks.

Lees ook:

Nederlandse voetbalsters verslaan Turkije

De Nederlandse voetbalsters hebben in de EK-kwalificatie weer een klinkende zege geboekt. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman versloeg Turkije in Izmir met 8-0.