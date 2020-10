Oranje overtuigt beslist niet tegen Bosnië en Herzegovina

In een matig duel bleef het in Zenica 0-0 tegen Bosnië en Herzegovina. Daarmee verspeelde het Nederlands elftal twee punten in de strijd om de Nations League, waarmee het voor de tweede keer op rij puntenverlies lijdt. Vorige maand verloor Oranje in Amsterdam al van Italië (0-1). Woensdag wacht de uitwedstrijd tegen Italië.

Steven Berghuis bleef in Zenica vrij verrassend buiten het basiselftal. De aanvoerder van Feyenoord deed het tegen Mexico prima en leek bij afwezigheid van de geblesseerde Steven Bergwijn opnieuw vanaf het begin te mogen starten. De Boer koos voorin echter voor Donyell Malen en Quincy Promes op de flanken omdat hij spelers met diepgang wilde zien. Berghuis is juist een voetballer die de bal in de voeten wil. Volgens De Boer zou het spel dan te statisch worden.

De keuze pakte in de eerste helft niet goed uit. Spits Luuk de Jong, die speelde bij afwezigheid van de geschorste Memphis Depay, werd geen enkele keer in stelling gebracht. De kopsterke aanvaller van Sevilla moet het juist hebben van voorzetten vanaf de zijkanten.

De enige kans die Oranje voor rust noteerde, was al na vijf minuten. Stefan de Vrij kopte de bal in kansrijke positie naast. Nederland speelde in een veel te laag tempo, zonder verrassingen. Daarnaast was het elftal van De Boer in balbezit vaak slordig. Bosnië, dat donderdag werd uitgeschakeld in de kwalificatie voor het EK en tegen Nederland niet met het beste elftal speelde, bleef eenvoudig overeind en kwam er zelf af en toe via een counter uit.

Quincy Promes in duel met Miralem Pjanic. Beeld BSR Agency

Na rust veranderde er aan het spelbeeld lange tijd weinig. Oranje oogde ongeïnspireerd en niet creatief. Bosnië leek zich op voorhand al bij een nederlaag te hebben neergelegd. Toen dat helemaal niet nodig bleek te zijn, bracht Dusan Bajevic na een uur spelen toch maar sterspeler Edin Dzeko binnen de ploeg. Dzeko bracht kort daar Miralem Pjanic in stelling, maar doelman Jasper Cillessen redde.

Met Berghuis en Hans Hateboer voor Malen en Denzel Dumfries voerde De Boer in de 70e minuut zijn eerste wissels door. Berghuis zorgde met enkele voorzetten direct voor dreiging. Luuk de Jong kopte op aangeven van Berghuis in de 78e minuut bijna de 0-1 binnen, terwijl kort daarvoor ook Frenkie de Jong al dicht bij een treffer was. De druk van Oranje nam toe en Frenkie de Jong zag in de 84e minuut opnieuw een inzet worden gestopt. De grootste kans volgde in blessuretijd voor Ryan Babel, die de bal helemaal verkeerd raakte.

Oranje heeft na drie wedstrijden 4 punten in groep 1 van de A-divisie. Woensdag wacht in Bergamo de uitwedstrijd tegen koploper Italië. Nederland maakte in de laatste vier interlands slechts één doelpunt, vorige maand tegen Polen.

Lees ook:

Oranje kent valse start onder Frank de Boer: 0-1

Het Nederlands elftal begint aan het tijdperk met bondscoach Frank de Boer meteen nederlaag in een vriendschappelijk duel met Mexico: 0-1.

En plots droeg Depay de aanvoerdersband

Aan ijver geen gebrek bij Oranje-spits Memphis Depay (26). Maar: ‘Het is niet zo dat ik kan doen wat ik wil.’