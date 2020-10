Oranje onder De Boer was dolende in Bosnië

Nee, de magie bij het Nederlandse elftal was nog niet verdwenen, verzekerde Frenkie de Jong zaterdagavond. Toen zat hij nog veilig in een hotel in Sarajevo achter een tafel met microfoons vragen van media te beantwoorden. Een etmaal later stond hij op het veld in een ploeg die juist leek te bewijzen dat met het vertrek van Ronald Koeman als bondscoach voorlopig ook veel beleving en geloof is verdwenen.

Tegen Bosnië-Herzegovina liet Oranje zelfs geen moment blijken op zoek te zijn naar de flow van weleer. Het inspiratieloze geschuif met de bal, aanvallende onmacht en opeenstapeling van slordigheden leidden tot een bedenkelijke remise (0-0) tegen de nummer 50 van de Fifa-wereldranglijst. En die mentaal aangeslagen thuisploeg was niet eens met de sterkste opstelling gestart - sterspeler Džeko zat op de bank- na de de uitschakeling voor het EK vorige week. Niettemin had Bosnië met wat geluk in een van zijn uitbraken de dramatische staat van dit Nederlands elftal nog wat extra kunnen onderstrepen.

Poulewinst dreigt uit zicht te raken

Bijna collectief, op misschien Virgil van Dijk na, werd een wanprestatie geleverd in Zenica, een industriestadje zeventig kilometer van Sarajevo. Daarmee beleeft Frank de Boer een beroerde start als bondscoach. Voor de 0-1 nederlaag in zijn vriendschappelijke debuutinterland tegen Mexico kon hij nog het geldige excuus aanvoeren dat hij basisspelers had gespaard. In het stadionnetje van Zenica, waar zondagavond zo’n 2.000 mensen zaten, golden geen excuses. Met uitwedstrijden tegen Italië (woensdag) en Polen (november) in het verschiet dreigt voor Nederland poulewinst in de Nations League buiten bereik te raken, wat weer voor een lastige loting kan zorgen richting het WK van 2022.

Frenkie de Jong had zaterdagavond nog zitten vertellen dat niemand moet vergeten dat dit Oranje nog altijd een ploeg ‘in de groei’ is. Oftewel: er is nog ruimte voor verbetering. De waarheid lijkt eerder dat dit elftal stilaan wegzakt in een moeras van middelmaat, en dat de spelers minder goed lijken dan veel mensen en zijzelf soms denken. Natuurlijk, Oranje kreeg onder Koeman tegen landen als Duitsland en Frankrijk veel meer ruimte om zelf te voetballen, maar Nederland dient genoeg creativiteit en klasse te hebben om een verdedigend en compact spelend Bosnië-Herzegovina omver te duwen.

Quincy Promes in duel met Miralem Pjanic. Beeld BSR Agency

Waarom lukte dat niet? Veel spelers hebben niet de vorm die bij hun reputatie past. Frenkie de Jong was slordig aan de bal en geen schim van de fijnbesnaarde spelverdeler die hij in de nationale ploeg voorheen kon zijn. De Jong is als opbouwer heel bepalend voor het ritme van het spel en dat deed zondag lang denken aan een slome reggae. Marten de Roon, de controleur op het middenveld, leed aan hetzelfde euvel. De man die bij Atalanta toch een sleutelspeler is, grossierde in balverlies. De Roon pakte ook nog een onnodige gele kaart waardoor hij woensdag in zijn eigen Bergamo niet mag meedoen tegen Italië. Zowel bij De Jong als De Roon vlogen passes soms zomaar over de achter- of zijlijn. Door de stroperige opbouw en het balverlies kon Bosnië regelmatig gemakkelijk door de linies heen de aanval zoeken, zeker toen na een uur Džeko was ingevallen. De inmiddels 34-jarige spits van AS Roma zorgde voor het nodige gevaar. Vooral Kolasinac wist zo’n buitenkansje niet te benutten.

Zelf kon Nederland in de hele eerste helft amper kansen creëren. Alleen Stefan de Vrij was met een kopbal dichtbij een treffer. Aan de rechterkant was een belangrijke rol weggelegd voor Denzel Dumfries, als opkomende back. Naar voren hollen deed de PSV’er genoeg, maar telkens opnieuw liet hij zien technisch veel tekort te komen. Onder meer van Dumfries hadden de voorzetten moeten komen op centrumspits Luuk de Jong, maar de vervanger van Memphis Depay (geschorst) werd amper bediend. Ook niet vanaf de linkerkant, waar Ajacieden Daley Blind en de zwakke Quincy Promes deelden in de malaise. Ook Donyell Malen liep er vooral verloren bij.

Wat kan De Boer verweten worden? Dat hij blijkbaar (nog) niet de juiste snaar heeft geraakt om bij deze spelers vuur te doen oplaaien voor zo’n wedstrijd. Duels werden te gezapig aangegaan en onderling ontbrak opnieuw het corrigerend vermogen dat De Boer toch had willen bevorderen. Flegmatiek bleef het Nederlands elftal voortploegen langs voorspelbare lijnen, met heel veel breedte en heel weinig diepte in het spel, wat herinneringen opriep aan het risicoloze voetbal van Ajax destijds onder De Boer.

Als nieuwe bondscoach wachtte hij te lang met ingrijpen. Hij deed het niet in de rust, pas na een uur. Vooral met Steven Berghuis, vervanger van Malen, kwam er veel meer dynamiek in het elftal. Zo wist Oranje zowaar nog wat kansen af te dwingen in het laatste kwartier. Twee keer redde doelman Sehic: één keer nadat De Jong het met de buitenkant had geprobeerd en één keer had hij een geweldige reflex op - eindelijk - een kopbal van Luuk de Jong. Een inzet van Frenkie de Jong werd later nog van de lijn gehaald.

Met een doelpunt was Nederland te ruim beloond geweest. Het had ook niet kunnen voorkomen dat De Boer voorlopig kopzorgen genoeg heeft.

Moeizame overwinningen Duitsland en Spanje in Nations League Duitsland heeft in groep 4 van de A-divisie in de Nations League de eerste zege behaald. De ploeg van bondscoach Joachim Löw versloeg Oekraïne in Kiev moeizaam: 1-2. Voor de bezoekers kwamen Matthias Ginter en Leon Goretzka tot scoren. Bij de tweede treffer van Duitsland ging doelman Cheorchi Boesjtsjan in de fout. De keeper van Dinamo Kiev is normaal de vierde keus. Door een uitbraak van het coronavirus waren onder anderen de eerste drie doelverdedigers voor bondscoach Andrei Sjevtsjenko niet beschikbaar. Het verzwakte Oekraïne verloor afgelopen woensdag nog kansloos van wereldkampioen Frankrijk (7-1). In Madrid won Spanje met 1-0 van Zwitserland. Mikel Oyarzabal opende na amper een kwartier de score. Hij strafte geklungel in de Zwitserse defensie af. Spanje verzuimde daarna de marge te verdubbelen en ontsnapte in de slotfase nog aan 1-1. Spanje leidt in de poule met zeven punten, gevolgd door Duitsland met vijf punten. Voor Spanje wacht morgen een uitwedstrijd tegen Oekraïne. Duitsland speelt thuis tegen Zwitserland. Engeland-België Op Wembley won Engeland gisteren van België. Het werd 2-1 voor de ploeg van bondscoach Gareth Southgate. De Engelse voetballers namen door de zege de leiding in hun groep over van de Belgen, die bijna twee jaar ongeslagen waren. Door penalties van Romelu Lukaku en Marcus Rashford stond het 1-1 bij de rust. In de tweede helft zag Mason Mount zijn van richting veranderde schot met een grote boog over de Belgische doelman Simon Mignolet in het doel belanden. De laatste nederlaag van België, nummer 1 op de wereldranglijst, dateerde van 18 november 2018 tegen Zwitserland (5-2). Daarna werd er twaalf keer gewonnen. De ploeg van bondscoach Roberto Martinez speelde donderdag gelijk in een oefeninterland tegen Ivoorkust (1-1). In groep 2 van de Nations League gaat Engeland nu aan de leiding met 7 punten. België heeft na drie duels 6 punten. ANP

Lees ook:

Oranje kent valse start onder Frank de Boer: 0-1

Het Nederlands elftal begint aan het tijdperk met bondscoach Frank de Boer meteen nederlaag in een vriendschappelijk duel met Mexico: 0-1.

En plots droeg Depay de aanvoerdersband

Aan ijver geen gebrek bij Oranje-spits Memphis Depay (26). Maar: ‘Het is niet zo dat ik kan doen wat ik wil.’