Oranje na thriller tegen Argentinië vanaf de penaltystip naar huis geschoten

Het Nederlands elftal is op drempel van de halve finale uitgeschakeld op het WK in Qatar. Het verloor via strafschoppen na een enerverend gevecht met Argentinië. De wereldtiteldroom van Louis van Gaal is een illusie gebleken.

Het sprookje van Lionel Messi, om zijn glanzende carrière te bekronen met een wereldtitel, blijft leven. Dat van Oranje en haar coach Louis van Gaal werd na een spektakelstuk in het Lusail-stadion uitgeblazen vanaf de strafschopstip. Nadat Lautaro Martinez de beslissende in de reeks had verzilverd, vielen de spelers van Nederland tegen het gras van teleurstelling en ontzetting.

Virgil van Dijk lag plat met zijn gezicht naar de grond. Hij miste de eerste strafschop, Steven Berghuis daarna de tweede. De Argentijnse doelman Emiliano Martinez had zijn reputatie als penaltykiller weer waargemaakt. Net als op het WK in 2014 werd Nederland via strafschoppen uitgeschakeld door Argentinië.

Einde tijdperk-Van Gaal

Het betekende het einde van het derde tijdperk-Van Gaal bij Oranje. Als coach had hij op dit WK van vertrouwen, teamgeest, tactische discipline en een groot collectief bewustzijn de belangrijkste wapens gemaakt. Argentinië was het eerste echte topland dat Nederland in Qatar trof. Kon Oranje voor net zo’n stunt zorgen als eerder op de avond Kroatië? Brazilië met alle dure vedetten had de tanden stukgebeten op het sterke collectief van de Balkan.

Vooraf was tegen Argentinië een schaakwedstrijd verwacht, het werd een verhit spektakel zonder weerga op dit toernooi in Qatar. Diverse plotwendingen met een verrassend scoreverloop, veel emoties op en naast het veld, hachelijke momenten voor de doelen en een paar gênante vechtpartijtjes bepaalden het beeld van de bloedstollende kwartfinale. En er was die ene briljante voetballer die met zijn genialiteit de wedstrijd al vroeg leek te beslissen. Uiteindelijk had ook Lionel Messi een strafschop in de reguliere speeltijd en in de beslissende reeks na afloop nodig om uitzicht te houden op zijn eerste wereldtitel.

In de loop van de tweede helft leek Nederland al hard op weg naar de uitgang van dit WK. Maar de ploeg stond in de slotfase van de reguliere speeltijd op uit de dood. De teamspirit die Louis van Gaal steeds roemde als een kracht van deze selectie was op en naast het veld ineens in volle omvang te zien.

Weghorst brengt Oranje langszij

De 2-0 achterstand die Oranje vooral dankzij Messi had opgelopen, werd alsnog ongedaan gemaakt in de reguliere speeltijd. Invallers hadden daarin een hoofdrol, en dan vooral Wout Weghorst. Eerst kopte hij een voorzet van Steven Berghuis binnen (2-1), daarna rondde hij een ingestudeerde vrije trap van Teun Koopmeiners op voorbeeldige wijze af.

Dat doelpunt maakte een verlenging noodzakelijk. Die was afgedwongen door de wissels van Van Gaal voor een alles-of-niets-offensief. Met Luuk de Jong en Weghorst waren er twee stormrammen binnen de lijnen gekomen. Dat zorgde voor hectiek en een verbeten strijd. Een massale vechtpartij brak aan de rand van het veld uit toen de Argentijn Leandro Paredes de bal keihard richting de Nederlandse dug-out had geschoten. De reservespelers van Oranje stormden als een roedel wolven op hem af. Bij het fluitsignaal na negentig minuten en blessuretijd ontstond er alweer een opstootje.

‘Do la mano de Leo’

Het was duidelijk: dit Oranje was niet van plan het avontuur in Qatar voetstoots te laten eindigen. Ze wilden de hoge verwachtingen die Van Gaal had gewekt - een ‘grote kans’ op de wereldtitel - waar gaan maken.

Daar zag het in de eerste helft niet naar uit, zeker niet na 34 minuten. Na een oogstrelende aanname van de bal zette Lionel Messi met één subtiele schijnbeweging Nathan Aké op het verkeerde been. Vervolgens verraste Messi met een geniaal passje de hele Nederlandse defensie. Dat balletje ging namelijk niet naar links maar naar rechts. Daar dook Nahuel Molina ineens op in het strafschopgebied. Omdat Daley Blind Molina totaal verkeerd dekte, kon de Argentijn de 1-0 binnenschieten.

Het Lusail-stadion ontplofte. Het ‘Do la mano de Leo’ schalde door de arena. Dat was voor een groot deel in wit en hemelsblauw gekleurd. De Messi-gekte had naar schatting 40.000 Argentijnen als pelgrims naar Qatar gebracht, waar ze een van de grootste voetballers aller tijden voor de laatste keer aan het werk konden zien. Dat legioen, aangevuld met veel arbeidsmigranten die voor Argentinië zijn, zorgde voor een ongekende sfeer in Lusail.

Tactisch strijdplan

In het eerste half uur leek het tactisch strijdplan van Van Gaal redelijk goed te werken. Van het neutraliseren van Messi was een gezamenlijke opdracht gemaakt. Argentinië had zich tactisch aangepast en begon met hetzelfde concept als Nederland (5-3-2). De aanpassing duidde erop dat Argentinië ‘angstig’ was, zei Van Gaal voor aanvang.

Maar na de aftrap leek vooral Nederland bang te zijn. Het had meer de bal, maar vergat er echt iets mee te doen. Het ontbrak simpelweg aan lef. Van Gaal greep in de rust in. Teun Koopmeiners loste Marten de Roon af, Steven Berghuis kwam erin voor Bergwijn. Cody Gakpo ging naast Memphis Depay in de spits spelen. Het leidde er in elk geval toe dat er iets meer initiatief en durf in het spel van Oranje kwam. Een benutte penalty van Messi, veroorzaakt door Denzel Dumfries, leek het sprookje uit te blazen. Weghorst blies dat nieuw leven in.

Door zijn 2-2 kon Argentinië ook voor de tiende keer in de geschiedenis in de reguliere speeltijd niet winnen van Nederland. Maar daar kocht Oranje na de strafschoppen helemaal niets voor.

