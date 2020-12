Oranje moet zichzelf resetten om te overleven

Het leek aanvankelijk weinig meer dan strohalmpje waar handbalster Lois Abbingh zich zondagavond in de verlaten Sydbank Arena van Kolding met beide handen aan vastklampte. Na de tweede opeenvolgende nederlaag in de poulefase van de Europese titelstrijd had Nederland volgens haar nog slechts ‘een theoretische kans’ zich te plaatsen bij de twaalf landen die elkaar betwisten in de tussenronde.

Het pessimisme bleek evenwel te worden ingegeven door teleurstelling en frustratie over het spel dat de regerend wereldkampioen in Denemarken tot heden vertoont. Omdat het onderlinge resultaat doorslaggevend is, volstaat morgenavond in het laatste groepsduel tegen Hongarije een overwinning om vroegtijdige uitschakeling te voorkomen. Daar zal een klein wonder voor nodig zijn, nadat op de nederlaag van zaterdag tegen Servië (25-29) zondag verlies tegen Kroatië (27-25) werd genoteerd.

Oranje had de valse start in twee bedrijven aan zichzelf te wijten, oordeelde Abbingh. ‘’We maakten te veel fouten en waren niet slim genoeg’’, vatte ze de tekortkoming van de ploeg kort en bondig samen. De oplossing om dat euvel in de aanloop naar het beslissende treffen met Hongarije te verhelpen? “Een knop indrukken en de boel resetten.”

Boos en verdrietig

De vraag is evenwel waar die knop zich bevindt. Bondscoach Manu Mayonnade kon hem zaterdagavond in ieder geval niet vinden. Hij had zijn ploeg bij terugkeer in het hotel bestraffend toegesproken, na de verloren openingswedstrijd tegen Servië. “Ik was heel boos en verdrietig. Op de meiden, maar ook op mezelf”, bekende de Fransman.

Zijn ploeg wist zich geen raad met de tactische vondst waarmee de Servische trainer Zivojin Maksic op de proppen kwam. Oranje rondde het eerste speldeel met een 15-9 voorsprong af, maar leek gaandeweg de tweede helft volkomen te worden verrast door de 7-6-tactiek van Servië. De uitblinkende doelvrouw Jovana Risovic maakte veelvuldig plaats voor een extra veldspeelster en het numerieke overwicht dat daarmee op de kop van de cirkel ontstond, pakte verbluffend goed uit.

Bij een achterstand van 22-16 kwam Servië zelfs zeven maal op rij tot scoren, waar Nederland ruim acht minuten lang geen doelpunt maakte. De Servische ploeg was in het tweede half uur in totaal twintig keer trefzeker en moest slechts tien tegendoelpunten incasseren, waarmee de eindstand op 25-29 werd bepaald. Illustratief voor de onmacht van het Nederlands team was het optreden van linkeropbouwspeelster Abbingh. De topscorer van het WK van 2019, in Japan goed voor een totaal van 71 treffers, schoot in het eerste bedrijf vier maal raak, maar stond in het tweede half uur compleet droog en miste zelfs een strafworp.

Geen schim van zichzelf

Tegen Kroatië eiste Mayonnade meer agressie in de verdediging en meer scherpte in de aanval. Het bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan. Opnieuw was Nederland, dat op het EK aantreedt zonder de geblesseerden Estavana Polman en Delaila Amega, geen schim van zichzelf. Abbingh slaagde er ook tegen Kroatië niet in het team op sleeptouw te nemen. Ze bleef steken ditmaal steken vijf doelpunten en daarmee kon ze opnieuw het verschil niet maken. Verdedigend kende vooral Oranje’s middenblok veel problemen. Aanvallend was het zowel te traag in de opbouw als te slordig in de afwerking.

Aan Kroatische kant gaven twee speelsters de doorslag. Keepster Tea Pijevic dreef de Nederlandse aanval tot wanhoop door bij vlagen schoten met een hand te vangen. Schutter Larissa Kalaus op haar beurt had aan tien schoten voldoende om de Nederlandse doelvrouw Tess Wester negen keer te passeren. Ter vergelijking: Abbingh kwam aanvallend tot een percentage van 45.

Het waren cijfers die volgens haar na afloop maar tot een conclusie konden leiden. ‘’We zijn vanavond doorgegaan waar we zaterdag zijn geëindigd. We weten wat we willen. We weten alleen nog niet hoe we dat moeten uitvoeren.’’

Lees ook:

Het goud lonkt voor de Nederlandse handbalsters

De Nederlandse handbalsters presteerden goed op de laatste grote toernooien. Op het EK in Denemarken lonkt het goud.