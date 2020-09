Oranje moet jongleren met beperkingen in interbellum

Dwight Lodeweges kreeg deze week nog een appje van Ronald Koeman: ‘Heel veel succes en ga zo door’. Lodeweges vertelde het donderdag op de persconferentie in Zeist met Georginio Wijnaldum naast hem achter een tafel. Die zou op de verlanglijst van Koeman bij FC Barcelona staan. Zelf ging de middenvelder van Liverpool niet in op de vermeende belangstelling. “Het zijn geruchten”, herhaalde hij wel vijf keer, met een lach.

Het zijn niet alleen dit soort transferperikelen die de eerste gezamenlijke week van het Nederlands elftal sinds negen maanden wat onrustig maken. Eerder deze week was Donny van de Beek ook al vooral bezig met zijn overgang naar Manchester United. Daarbij speelt het nodige blessureleed de selectie parten. Donderdag zag Lodeweges ook Stefan de Vrij ‘hevig teleurgesteld’ het trainingskamp in Zeist verlaten. Zuur voor de verdediger van Inter; hij maakte grote kans op zijn eerste optreden in Oranje sinds 18 oktober 2018, door de afwezigheid van De Ligt en Blind. Ook Dumfries is vrijdagavond in het eerste pouleduel in de Nations League tegen Polen niet inzetbaar.

Verstoringen door corona

De pijntjes en kwaaltjes komen boven in een periode dat de fysieke gesteldheid van de internationals nog ver uiteenloopt. De onderlinge verschillen in trainingsarbeid en wedstrijdritme zijn groot, als gevolg van de verstoringen door corona. Sommige spelers waren onlangs nog op Europees topniveau actief – zoals Hateboer, De Roon, Depay, Frenkie de Jong en Luuk de Jong – terwijl spelers uit de eredivisie al maanden geen officiële wedstrijd op niveau speelden. Babel en Aké hebben net hun vakantie erop zitten. Aké nam speciaal voor deze interlands een personal trainer in de arm. “Het is door al die verschillen dus een beetje jongleren”, zei Lodeweges, de man die op de winkel past.

De vraag wie Koeman na dit interbellum gaat opvolgen, zal als een slagschaduw boven deze interlandperiode blijven hangen. Een extra onrustfactor in de selectie is dat niet, volgens Wijnaldum. Hij prees de stemming in het Oranjekamp. “We hebben elkaar echt gemist. De meeste jongens kennen elkaar al vanaf de jeugdelftallen. Onder Koeman zijn we een hele nieuwe weg ingeslagen. Daarbij zijn we heel erg naar elkaar toe gegroeid. Met succes op het veld. Iedereen heeft een goed gevoel bij Oranje. De sfeer is heel gemoedelijk.”

Zelfredzaamheid van de spelersgroep

Gemoedelijk. Heeft deze groep geen bondscoach nodig die waakt voor stilstand, voor nieuwe prikkels zorgt en Oranje een stap hoger kan brengen? Speltechnisch vertoonde dit elftal ook onder Koeman nog genoeg mankementen. Wijnaldum wees op de zelfredzaamheid van deze spelersgroep. “Het mag dan gemoedelijk zijn, dat wil niet zeggen dat we niet kritisch zijn naar elkaar. We mogen van elkaar verwachten dat we nog stappen maken en dat we daar alles aan doen. Ik denk niet zozeer dat een bondscoach dat moet brengen. Koeman vroeg ook van ons om elkaar beter te maken. Hij stond boven de groep en gaf ons vrijheden.” In die woorden kon opnieuw een aanwijzing worden gehoord over de voorkeur van de spelersgroep; een dominant type als Louis van Gaal lijkt niet in dat profiel te passen.

Aan de wijze waarop dit Oranje vrijdagavond acteert, zullen geen conclusies te verbinden zijn. Ook de tegenstander is niet op oorlogssterkte. Bayern-spits Robert Lewandowski geniet nog van rust na het winnen van de Champions League en Frankowski en Buksa zijn door hun Amerikaanse werkgever niet vrijgegeven omdat ze bij terugkeer in de Verenigde Staten anders in quarantaine hadden gemoeten. Al met al biedt het Lodeweges de kans om wat spelers aan het werk te zien. Owen Wijndal (AZ) en Perr Schuurs (Ajax) zijn nieuwelingen, net als Mohamed Ihattaren. De kans is groot dat de PSV’er van Marokkaanse afkomst, die vorig jaar koos voor Nederland, zijn eerste minuten in Oranje mag gaan maken.

Hoewel poulewinst in de Nations League een gunstiger loting voor de WK-kwalificatie kan opleveren, zijn deze interlands in een seizoen dat om het EK draait vooral tussendoortjes. Volgens Uefa-coronaprotocol is er in Amsterdam geen publiek bij, net als maandag tegen Italië. “Begrijpelijk maar jammer”, vindt Wijnaldum. “Supporters bepalen de sfeer van een wedstrijd.”

