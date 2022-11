Oranje moeizaam langs Senegal, debutant Noppert houdt de nul

Hij vierde zijn feestje eenzaam, zoals keepers gewend zijn. Staand voor zijn strafschopgebied, in zijn gifgroene outfit, stak Andries Noppert zijn lange armen in de lucht toen hij zag wat er zeventig meter verderop gebeurde. Terwijl de openingswedstrijd van het Nederlands elftal op het WK in Qatar redelijk op slot leek te zitten, was daar ineens een stijlvolle boogbal van Frenkie de Jong richting het strafschopgebied van Senegal. Cody Gakpo schatte de pass goed in en kopte de bal net voor doelman Edouard Mendy in het doel: 1-0.

Vanaf dat moment wist Noppert dat zijn allereerste internationale wedstrijd, meteen op het WK, een succes kon worden als hij zijn doel schoon zou houden. En dat lukte. Sterker nog: in blessuretijd stond Noppert aan de basis van de 2-0. Een verre trap met zijn schoenmaat 46 belandde op het hoofd van Teun Koopmeiners. Die won een kopduel, waardoor Memphis Depay op avontuur kon. Na zijn schot werd de rebound verzilverd door Davy Klaassen.

Daarmee heeft Oranje de eerste grote hindernis richting de achtste finales met comfortabele cijfers overleefd. Vrijdag volgt Ecuador, volgende week dinsdag het zwakke gastland Qatar. De beste twee van de poule gaan door.

Welke speler van Oranje na afloop in de catacomben ook aangesproken werd over Noppert, meteen verscheen bij hen een brede lach op het gezicht. Ze prezen de nuchterheid en kalmte van de Fries. Het bijzondere van hem? “Dat hij zo normaal is”, zei Klaassen. De hoofdrolspeler zelf meldde zich met een zak ijs op zijn knie in de catacomben. Pijn? “Nee hoor, dat is niks. Dit doe ik altijd. Niks aan de hand. Gewoon even goed koelen”, zei Noppert.

Gezonde wedstrijdspanning

Het verhaal van de nieuwe cultheld van Oranje ging snel de wereld over. De Italiaanse pers belaagde hem, de man die het zelfs bij Foggia in de Serie B niet had gered. Zelf bleef hij er – uiterlijk – koel onder. “Als je met 2-0 wint, je maakt je debuut en houdt de nul, dan mag je heel erg blij zijn.” Of hij nerveus was geweest? “Alleen gezonde wedstrijdspanning. Als ik die niet voel, kan ik beter stoppen.”

Het werd zijn wedstrijd en dat is een klein voetbalsprookje met een hoog zero-tot-hero-gehalte. Jarenlang leidde de 28-jarige Fries een tamelijk anoniem bestaan als reservekeeper op een bescheiden niveau. Twee jaar terug was hij nog werkloos voetballer zonder perspectief. Pas in januari werd hij basisdoelman bij Go Ahead Eagles. Via Heerenveen kwam hij ineens bij het Nederlands elftal. Met in totaal niet meer dan 51 officiële profduels op zijn naam was het al bijzonder dat hij mee naar het WK ging. Van alle 831 spelers in Qatar is hij met zijn 2.03 meter de grootste.

Zaterdag vertelde Van Gaal hem dat hij onder de lat zou staan tegen Senegal. Dat dit naar buiten sijpelde, en de nodige opwinding bij veel voetbalfans teweegbracht, was hem ontgaan. “Ik lees dat nooit. Iedereen gaat er wat van vinden. Wij zijn hier met een doel. Het belangrijkste is dat we met voetbal bezig zijn.”

Eenmaal in het Al-Thumamastadion had Van Gaal nog één ding tegen hem gezegd: “Dat ik hetzelfde moest doen als bij Heerenveen. Alleen is dit een ander jasje.” De warming-up in het gloednieuwe stadion, gebouwd in de vorm van een Arabische hoed, vond hij wel even ‘speciaal’. Niet zo gek. Pas twee keer in zijn leven speelde hij voor meer dan 30.000 toeschouwers, dat was tegen Feyenoord en Ajax dit jaar.

Stugge tegenstander

Toen de bal eenmaal rolde, had hij aanvankelijk weinig te doen. Niet dat Nederland florissant speelde, verre van. Het tempo lag te laag, er waren veel slordigheden in de passing en aanvallend bracht Oranje te weinig variatie. Senegal, kampioen van Afrika, was wat verwacht werd: een stugge, fysiek sterke en goed gestructureerde ploeg; aanvallend miste het zichtbaar de geblesseerd afgehaakte Sadio Mané.

Pas na 33 minuten kreeg Noppert de eerste doelpoging te verwerken: een slap schot van Youssouf Sabaly. Ook Oranje was niet in staat veel kansen te creëren tegen de sterke defensie van Senegal, onder leiding van Kalidou Koulibaly van Chelsea. De beste mogelijkheid had De Jong in de negentiende minuut. Na een uitbraak via Steven Berghuis had de middenvelder van FC Barcelona voor het doel van Mendy net iets te veel tijd nodig.

In de tweede helft bleef Nederland stroef en slordig opereren. Van Gaal haalde na een uur Vincent Janssen naar de kant. Memphis Depay kwam binnen de lijnen. De dreigende 0-0 werd uiteindelijk voorkomen. Aan de andere kant was Noppert drie keer op zijn post toen het nodig was. Bij lage schoten van Boulaye Dia en Sabaly toonde hij zijn lange ‘reach’ en reactievermogen. Een serieuze poging van Idrissa Gueye spatte uiteen op zijn vuisten.

Noppert zelf wilde waken voor al te veel euforie. “We zijn net van start gegaan. Het ging vandaag allemaal goed. Ik moet dicht bij mezelf blijven.”

Toch geen OneLove-band Bondscoach Louis van Gaal noemde de 2-0 zege op Senegal ‘natuurlijk een heel mooi begin’. “Maar ik vond het geen goede wedstrijd. Wij kunnen echt veel beter.” Aan het feit dat Virgil van Dijk als aanvoerder niet had gespeeld met de OneLove-band wilde hij eigenlijk niet veel woorden vuil maken. De KNVB en de spelers moesten dat besluit maandagmorgen nemen omdat de Fifa had gedreigd dat Van Dijk anders een gele kaart zou krijgen. Met de OneLove-band wilden Oranje en zes andere Europese landen een eigen statement voor verbinding en tegen racisme en discriminatie van lhbti+-ers maken. Op de band staat een hartje met regenboogkleuren. Dat ligt gevoelig in Qatar waar openlijke homoseksualiteit verboden is. Van Gaal: “Wij hebben er alles aan gedaan om het zo te organiseren dat we ons standpunt konden demonstreren. Dat mag niet van de Fifa. We willen niet dat Virgil meteen geel krijgt, met alle mogelijke gevolgen van dien. We zijn hier om wereldkampioen te worden. Maar je kan alles vinden van dit besluit van de Fifa.”