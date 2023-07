Oranje mist de doelpunten van Vivianne Miedema, die nu op afstand hulp biedt

Als bondscoach Andries Jonker tijdens het WK in Australië en Nieuw-Zeeland zijn gevoel of een gedachte wil toetsen, dan gaat er een telefoontje naar Saint Albans, iets ten noorden van Londen.

Daar, op ruim achttienduizend kilometer van het Nieuw-Zeelandse Tauranga, waar de Nederlandse selectie verblijft, woont Vivianne Miedema, de grote afwezige dit WK. Vorig jaar december liep de spits een zware knieblessure op.

Sparren vanaf de bank thuis

Maar terwijl Miedema bij haar club Arsenal dagelijks aan haar herstel werkt, is ze toch van waarde voor Oranje, dat dinsdagochtend de groepsfase afsluit tegen Vietnam (09.00 uur). “Vivianne is voor mij een prima informatiebron”, zegt Jonker vanuit Nieuw-Zeeland. “Ik ben altijd benieuwd hoe zij een wedstrijd waarneemt en ik houd, als ik daar behoefte aan heb, dingen tegen haar aan die ik niet direct kan toetsen bij de speelsters die hier zijn.”

Wat Jonker precies met Miedema bespreekt, blijft tussen hen. “Je moet heel breed denken”, zegt de bondscoach daags na de remise tegen titelverdediger Amerika (1-1). “Met de meiden hier bespreek ik natuurlijk heel veel zaken, maar deze spelers zitten in de situatie, in de emotie van het moment. Als je op afstand zit, dan geeft dat een bepaalde mate van objectiviteit. Dat is met Vivianne ook zo. Zij heeft een enorme ervaring in het functioneren van een team en daarnaast heeft ze een scherpe blik en een goed observatievermogen. Dat helpt.”

Confronterend

Miedema, die in 2013 haar debuut maakte voor het Nederlands elftal, voegde zich begin deze maand even bij het trainingskamp van Oranje in het Limburgse Horst op verzoek van Jonker. Miedema twijfelde even, omdat ze wist dat ze de pijn van het missen van het WK daar zou voelen, maar stemde toch in. “Zoiets is natuurlijk wel confronterend”, zei Miedema. “Maar ik als ik nog iets mee wilde geven uit mijn vorige ervaringen, dan was dit het juiste moment.”

Miedema (27) hield de wat jongere internationals haar ervaringen voor van het WK 2015 in Canada. “Dat was ook ver weg, met veel tijdsverschil. Dat gaat ervoor zorgen dat het contact met vrienden en familie niet heel makkelijk is. Dus als je daar een beetje ritme in gaat vinden, dan kan het een stuk makkelijker zijn als je zo ver weg van huis bent. En als het op voetbal aankomt, dan weet iedereen mij wel te vinden.”

Oranje mist Miedema voorin

Oranje mist de topscorer aller tijden bij Nederland (95 doelpunten) vooral ook binnen de lijnen, altijd een dankbaar aanspeelpunt. Tegen Portugal (1-0) en Amerika creëerde Oranje weinig kansen. Haar vervangers, Lineth Beerensteyn en Katja Snoeijs, konden nauwelijks een vuist maken tegen hun bewakers. Het riep de vraag op of Fenna Kalma, de thuisgelaten topscorer van de eredivisie, iets had kunnen betekenen met haar sterke fysieke mogelijkheden.

Aan welke oplossingen denkt Jonker nu? “Wij spelen natuurlijk met veel aanvallend ingestelde spelers en die moeten dan ook hun aanvallende kwaliteiten tonen”, verklaart Jonker. Het fysieke spel en slimme overtredingen van tegenstanders hinderen volgens de bondscoach de aanvallende kracht van zijn ploeg. “Daar zullen we beter mee om moeten gaan.”

Van WK-debutant Vietnam, de laagst geklasseerde tegenstander in de poule (32ste op de Fifa-ranking), wordt weinig weerstand verwacht. Het land is na twee groepswedstrijden al uitgeschakeld. Bij minimaal een gelijkspel is Nederland zeker van een plek in de achtste finales en bij een ruime zege, met minimaal 3 doelpunten meer dan de VS, kan Oranje nog groepswinnaar worden.

Miedema zal het volgen vanuit Engeland. Met in haar achterhoofd een belofte aan haar teamgenoten. Mocht Oranje de WK-finale halen, dan stapt ze in het vliegtuig naar Sydney.

De ene na de andere primeur voor Marokko Marokko blijft maar geschiedenis schrijven als voetballand. Nadat de mannenploeg vorig jaar december al vierde werd op het WK in Qatar, het beste resultaat ooit voor het Noord-Afrikaanse land, is ook het Marokkaanse vrouwenelftal bezig met een indrukwekkende opmars. Hun eerste WK-deelname, waarmee Marokko tevens het eerste Arabische land op een mondiale eindronde werd, werd zondagochtend opgeluisterd met het eerste doelpunt én de eerste zege op een WK. Ibtissam Jraidi kopte al na zes minuten raak tegen Zuid-Korea (1-0). De Marokkaanse verdediger Nouhaila Benzina had bovendien nog een andere primeur. Zij werd de eerste speelster die een hi­djab droeg tijdens een WK voetbal.

Lees ook:

Kan Oranje zich weer meten met de wereldtop?

Het gelijke spel tegen titelverdediger Amerika op het WK is een teken dat de Nederlandse voetbalsters op de goede weg zijn, maar is Oranje ook meteen weer wereldtop?