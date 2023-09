Oranje mag wederom Denzel Dumfries bedanken, na slechtste eerste helft onder Koeman

Het ging vooraf over de ‘Ierse storm’ die het Nederlands elftal zondagavond tegemoet zou treden. In het oog wachtte Oranje elf krachtpatsers, vechtend voor elke bal, voor wat zij zagen als de laatste kans op kwalificatie voor het EK, voortgestuwd door zo’n vijftigduizend Ierse fans.

Het bootje Nederlandse spelers dat Ronald Koeman liet uitvaren richting die storm leek aanvankelijk hopeloos lek. Dat die bij rust nog niet was gezonken, mocht een klein wonder heten. De eerste helft die Nederland in Dublin op de mat legde, was de slechtste sinds de terugkeer van Ronald Koeman als bondscoach.

Na het inbrengen van Wout Weghorst, maar vooral dankzij (opnieuw) rechtsback Denzel Dumfries, boog het een vroege achterstand alsnog om naar een 1-2 zege. Oranje zet daarmee een nieuwe stap richting kwalificatie voor het EK volgend jaar.

Nieuwe gok Koeman bleek niet de juiste

Afgelopen donderdag leek Koeman Oranje uit de problemen te manoeuvreren met een rigoureuze ingreep. Hij had zich in belabberde interlands tegen Frankrijk, Italië en Kroatië vergist in de aanvallende ‘4-3-3’ speelstijl met vier verdedigers. Met de defensieve vijfmansdefensie die voorganger Louis van Gaal gebruikte, won Oranje het cruciale duel tegen Griekenland met 3-0 en heroverde het plek twee in de kwalificatiepoule. Die geeft recht op het eindtoernooi volgend jaar. De gok die zelfverklaard goede gokker Koeman daarmee nam, bleek de juiste.

Koeman dacht tegen Ierland weer iets aanvallender te kunnen spelen. Nog steeds met vijf verdedigers, maar met middenvelder Mats Wieffer voor stofzuiger Marten de Roon en de rappe spits Donyell Malen voor het lange aanspeelpunt Wout Weghorst. Het bleek nu bijna een fatale gok. De spelers van Oranje speelden alsof ze elkaar net hadden ontmoet, in de catacomben van het imposante Aviva-stadion.

In de communicatie ging van alles mis, spelers botsten tegen elkaar op en de opbouw eindigde vroegtijdig over de zijlijn door verkeerd inspelen. Oranje zag persoonlijke fouten bijna gepromoveerd worden tot Ierse goals. Van Dijk verslikte zich laconiek als laatste man bijna in doelpuntenmaker Idah, maar had veel geluk dat de scheidsrechter een overtreding zag. Vlak daarna verspeelde Frenkie de Jong de bal op eigen helft bij het wegdraaien, maar Ierland kon het wederom niet afmaken.

Al vanaf minuut één delfde Nederland het onderspit tegen de tackelende Ieren, ook door eigen toedoen. Keeper Mark Flekken, geroemd om zijn voetballende kwaliteiten, speelde in zijn eigen strafschopgebied de bal verkeerd in. Mats Wieffer voorkwam ternauwernood dat zijn keeper al binnen de minuut moest vissen. Dat gebeurde direct daarna alsnog, toen Virgil van Dijk in de daaropvolgende corner de bal op zijn hand kreeg. De Ierse spits Adam Idah profiteerde dankbaar.

Denzel Dumfries opnieuw goud waard

Ook de overige tien spelers leken daarna besmet met de onrust bij Flekken, al duurde die bij de Limburgse keeper tot in blessuretijd voort. Pas na 25 minuten zag Nederland mogelijkheid de bal voor het eerst rustig rond te spelen. Het bleek nu een verkeerde en naïeve gok van Koeman, spelers met duelkracht wisselen voor aanvallende impulsen.

Hij stond na de goal meermaals buiten zijn trainersvak. Met veel handgebaren probeerde Koeman zijn ploeg aan de zijlijn tot kalmte te manen, met weinig succes. De 1-1, na negentien minuten, viel compleet uit de lucht. Ook Cody Gakpo benutte een penalty, nadat de Ierse keeper Gavin Bazunu de doorgebroken rechtsback Denzel Dumfries ongelukkig vloerde.

Weer was Dumfries betrokken bij een doelpunt van Nederland, nadat hij tegen Griekenland ook al assists verzorgde bij alledrie de doelpunten. Hij floreert in het systeem van vijf verdedigers, door de ruimte die Dumfries daarin krijgt om mee aan te vallen. De onvermoeibare rechtsback van Internazionale is daarmee uitgegroeid tot de man die Nederland steeds over moeilijke punten heen helpt.

Wout Weghorst bleek gouden greep

Zo ook in de tweede helft tegen Ierland, nadat Koeman terugkwam op zijn verkeerde gok en de Ierse storm ging liggen. Wout Weghorst, doelpuntenmaker tegen Griekenland, kwam alsnog in de ploeg om iets te forceren. Het bleek een gouden greep. Op aangeven van wederom Dumfries kon hij tien minuten na rust de 1-2 binnen schieten. De keuze van Koeman om hem nu op de bank te zetten ‘verraste’ Weghorst, zei hij achteraf lichtelijk geïrriteerd.

Weghorst bleek in zijn vijfentwintigste interland voor Oranje ook matchwinner. De Ieren hadden hun kruit in de eerste helft verschoten. Donderdag lachte Koeman na de winst tegen Griekenland, vooral uit opluchting dat zijn omzetting werkte. Nu was daar na het laatste fluitsignaal weer opluchting, maar geen lach. Dat Oranje na de Ierse storm nog droge voeten had, bleek meer geluk dan wijsheid.

